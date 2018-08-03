11 Eylül mesajı
Olanların ve olacak olanların anlaşılması için şart. Dünya üzerindeki bir güç 4 KUTUPLU DÜNYA istiyor. Bu güç ABD'de Trump'ı, Çin'de Cinping'i, Rusya'da Putin'i, Türkiye'de de Erdoğan'ı görmek istiyor.
Dünyanın böyle çok daha güvenli huzurlu ve zengin bir yer olacağına inanıyor. Mal, hizmet ve para dolaşımının böyle çok daha iyi, sağlıklı olacağına inanmış durumda.
Türkiye açısından son derece olgun ve büyük bir teklif! Türkiye, bölgedeki gücüyle ORTADOĞU ve AFRİKA'da söz sahibi olacak. Olan gücünü daha da artıracak. Putin, Çin ile ASYA ve Avrasya'yı kontrol edecek. ABD geniş kontrol sağlayacak. Ancak bu plana yine ABD içinden itiraz yükselmekte.
PENTAGON ve KATOLİK camia buna karşı çıkmakta. Gerilimi tırmandırmakta.
Trump, geldiği günden beri bu yapı ile çatışmakta. ABD derinleri de TRUMP ile karşı karşıya gelmekten kaçınmamakta.
Savcı Mueller, Ivanka Trump'tan damat Kushner'e, Mike Flynn'den Paul Manafort'a kadar olan eksende at koşturmakta.
Trump'ın BAŞKANLIĞINI tehlikeye sokacak kayıtlar ellerinde...
Savaştan hiç mi hiç geri adım atmıyorlar.
Daha da ileri gidecekler...
Hiç şüpheniz olmasın...
Kaybedecekleri çok şey var çünkü...
Başkan Trump, ailesiyle araya mesafe koysa da bu adamlar durmayacak.
İşaretler fazlasıyla var.
BAŞKAN tehlikeyi gördü.
Hem de fazlasıyla...
Yön değiştirmesi yetecek mi bilemiyoruz.
Ama denge arayışı tavan yapmış durumda...
Açalım biraz...
10 Nisan 2018'de kolay kolay görmeyeceğimiz bir fotoğraf servis edildi.
Sanırım OVAL OFİS'ti.
Amerika Birleşik Devletleri Ordusu'nun hemen hemen tüm generalleri Trump'ın etrafında toplandı.
Pence de oradaydı.
Mattis de! Haliyle GENELKURMAY BAŞKANI DUNFORD da...
Başka kimler vardı?
Curtis Scaparrotti, Mark Milley, General Robert Neller, Amiral Paul Zukunft, Amiral Kurt W. Tidd, Raymond A Thomas, Thomas D. Waldhauser, Paul Selva, Amiral Michael Rodgers, John Richardson, Joseph Votel, David Goldfein, John E Hyten, Joseph L.
Lengyel, Lori Robinson, Patrick M.
Shanahan, Harry Harris, Darren W McDew, Amiral Karl Schultz...
Fotoğraf çok ses getirdi getirmesine ama kimse bu kare niye paylaşıldı öğrenemedi!
Zaten çok kişi de merak etmedi. Oysa çok ama çok önemliydi...
Herkes internetten bulup bakabilir.
SIR da değil. Başkan Trump'ın etrafında kendisini de dahil edersek toplam 23 kişi var. Bunların üçü Trump'la birlikte sivil.
Yani Pence ve Mattis...
Geriye kalan sayı ise 20...
'Eee ne var bunda?' diye sorduğunuzu duyar gibiyim.
Evet bu önemli!
Hemen itiraz etmeyin!
Sivillerin dışında kalan 20 kişiye iyi bakın, ama çok iyi!
Ne görüyorsunuz?
Ne anlam çıkardınız Mesaj ne? Ve kime?
Neyse...
Çok fazla yormayın kendinizi!
Trump'ın iki yanına dizilen askerleri sayısına bakın!
İLK seri GENELKURMAY BAŞKANI DUNFORD ile bitiyor ve 9 asker!
Diğer taraf ise ordunun temsil edildiği 11 isim!
Yani ortaya 9/11 fotoğrafı verilmekte...
İKİZ KULE SALDIRILARI İLE DÜNYANIN YÖRÜNGESİNİN DEĞİŞTİĞİ SALDIRILARA BİR GÖNDERME VAR. NEDEN YAPILDIĞINI NİÇİN
YAPILDIĞINI HATIRLATMAK İSTİYORLAR...
Belki de "Yaptık yine yaparız" diyorlar.
Bu fotoğrafın içeriğini TRUMP'ın bildiğini sanmıyorum.
Mesajı ise hiç! Çünkü bu mesajı vermek istemezdi.
Oysa hedef farklıydı!
Bu fotoğraftan birkaç gün önce bir YAHUDİ GRUBU OVAL OFİSE gitti.
Trump ile baş başa görüştüler.
Özellikle SURİYE'ye müdahale konusunda ricacı oldular.
Sanırım TRUMP da "gerekeni yapacağız" gibi bir söz verdi.
Ancak o YAHUDİ grubu PENTAGON'un hedefindeydi.
Hatta küresel bir savaş vardı. Bu RİCANIN üzerine DUNFORD ve MATTIS askerleri toplayıp geldiler. Bu kare için poz verdiler. "Silahı biz kullanırız. Başkan'ın burada söz hakkı yok. Neyi ne zaman yapacağımıza biz karar veririz.
Buradayız. Gücüz" dediler...
Trump, bu fotoğrafta anlamasa bile NATO dönüşünde uçakta verilen NOTLA başına gelecekleri gördü.
Gösterildi. Zaten Savcı Mueller "YÜZ YÜZE İFADESİNİ ALACAĞIM" demeye başladı.
Trump da "Şu Rusya dosyasını kapatın artık. Çok sıktı" dedi.
Çağrısı bu yöndeydi. Ivanka ve Kushner ile görüşmüyordu. Dünürüne randevu vermiyordu.
Mesaj PENTAGON'aydı!
"Sizin yanınızdayım" diyordu.
Diyordu ama karşı taraf bunu anlamazdan geliyordu.
Tam da bu evrede BAŞKAN YARDIMCISI PENCE öne çıkıyordu.
O da öne çıkmak için PASTÖR BRUNSON KRİZİNİ KULLANIYOR ve oradan yürüyordu.
Türkiye'yi hedef seçiyordu!
Savcı MUELLER de önümüzdeki günlerde TRUMP İLE İLGİLİ RAPORUNU AÇIKLAYACAKTI...
ANCAK!
Önümüzdeki günlerde çok önemli bir şey daha olacaktı!
1970'lerde BAŞKAN Nixon'u koltuğundan eden WATERGATE skandalını ortaya çıkaran Washington Post'un efsane gazetecisi BOB WOODWARD TRUMP'ın bilinmeyenlerini anlattığı kitabını piyasaya sürüyordu!
Kitabın içinde çok özel bölümlerin ve belgelerin olduğundan söz edilmekte...
Peki BOB WOODWARD kitabı ne zaman çıkarıyordu?
11 EYLÜL'de!
Peki Trump'ın generallerle verdiği fotoğraftaki mesaj neydi? 9/11...
Yani 11 EYLÜL İKİZ KULE SALDIRLARI...
Bob Woodward'ın kitabını duyunca birkaç ay önce vizyonda olan Steven Spielberg'in THE POST filmi aklıma gelmedi değil...
İşaretler fazlaydı da biz mi göremiyorduk diye düşünmeye başladım...
Siz de düşünseniz iyi olur...
NOT:
ABD BAŞKANI Trump, şimdi iki güvendiği ismin kaderini belirleyecek. Buna zorlanmakta.
İKİSİ DE AİLENİN yani ROTHSCHILDLER'in adamı...
Steven Mnuchin ile ailenin eski ortağı ve güvenilir ismi Wilbur Ross...
Pentagon bu iki ismin DERHAL görevden alınmasını istiyor.
Trump, muazzam bir baskıyla karşı karşıya. AİLENİN BEYAZ SARAY'daki en güçlü iki ismi bunlar. Eğer Trump, bunları verirse KONTROL ALTINA ALINMIŞ OLACAK. VERMEZSE?
Ne olacağını kimse bilemez.
Bakalım izleyelim.
Bu dalga Türkiye'ye gelir mi?
KAÇINILMAZ OLARAK, EVET!
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