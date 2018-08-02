Merak etmeyin Türkiye kazanacak
Böyledir. Kabul etsek de etmesek de böyledir. Dünyaya uzaktan bakmasını bilirsek, 13 BÜYÜK AİLENİN istediklerini yaptıkları konusunda çok ciddi işaretleri görürüz. Bazen hatta çok kez, yapılacaklar listesi hazırlanır. Ve bir de bakarsınız ki hepsi tıkır tıkır olmakta... Şaşırırsınız.
Ve o gücü o güçlü aileleri tekrar tekrar görürsünüz.
Bu denklemde güçlü isimler vardır.
Çoğunu biz bilmeyiz.
Bırakın dışarısını, içeridekileri bile bilemeyiz... Hem de hiç. Çoğu medyada yer almaz. Yemek yerken pahalı bir lokantada görme şansınız yoktur. Ya da bir eğlence yerinde.
Ama çok güçlüdürler ve varlardır. Yazdım!
FELIX SATER! MICHAEL COHEN!
Zaten COHEN ismi KAHİN'den gelir.
Yahudiler arasında çok ayrı bir yere sahiptir. Başka bir açıdan değerlendirilir.
Güçlü ve etkili bir yapıdır. ABD BAŞKANI Trump'ın uzun zamandır yanında olan İKİ COHEN vardı. Biri dün yazdığım ilk avukatı bir de SES KAYDI ile gündeme gelen avukatı...
Trump'ın ses kaydını alan ve yayan Michael Cohen, Felix Sater'in 30 yıllık arkadaşıdır... Cohen'in, Shusterman'ın kızı Laura ile yani şimdiki eşi ile tanıştığı Brighton Plajı'ndaki organizasyonun arkasında SATER vardı! Bilmiyordu! Bu kadar yani!
Cohen, Trump organizasyonuna katıldığında, Sater ofiste bulunuyordu.
Sater, daha sonra Manhattan'da "Trump SoHo" projesi için ORTAKLARDAN BİRİYDİ! Skandalla sonuçlansa da... O günlerde ABD BAŞKANI OLACAK OLAN TRUMP, SATER ve COHEN ile anlaştı. Ancak Sater ve Cohen'in yıllar öncesine dayanan dostluğunu TRUMP bilmiyordu. Trump'tan saklıyorlardı!
Sater'in gücünü bilen TRUMP 2006'da çocuklarının Sater'in gözetiminde MOSKOVA'ya gitmesini istedi. Gittiler de... Sater, Ivanka'yı etkilemek için Kremlin'deki bağlantılarını kullandı ve başarılı oldu. Rüya gibiydi! Hatta daha sonra Sater şunları söylüyordu:
"Ivanka'nın Putin'in özel sandalyesine, Kremlin'deki masasına oturdu. Ofisini kullandı. Artık Ivanka da Kremlin'de çok güçlü" dedi.
Ancak TRUMP üzerinde bu kadar etkili olan biri öne geçtiği zaman başka bir güç düğmeye bastı ve SATER'in üzerine gitti. O da haklı olarak geri planda kalmaya çalıştı. Sater, Trump ve Putin üzerinde çok etkili bir kişidir. İki gündür CHP GİZLİ MERKEZDEN YÖNETİLİYOR tartışması var ya!
Muhtemelen bu da böyle bir şey! Ama Sater, baskı görüce bütün yakınlıklarını gizlemek zorunda kaldı. Haklı olarak.
Hatta Trump, Associated Press'e "Felix Sater, çocuk gibi. Ona çok da yakın değilim" dedi. SORUNLARIN ÇIKACAĞINI GÖRMÜŞTÜ.
Ancak yakınlık çok ama çok fazlaydı.
TRUMP'ın iş hayatında ve sonrasındaki BAŞKANLIK yürüyüşündeki GİZLİ KAHRAMAN SATER'di. Hatta Sater BAŞKANLIK gelmeden BAŞKANLIK kutlaması için MOSKOVA'da TRUMP TOWER yapılmasını önerdi!
Sater, IC Expert Investment Company adında bir şirketi devreye soktu.
Sater, Bayrock'dan ayrıldıktan sonra IC Expert'in sahibi Andrei Rozov'la yürüyordu! Trump, Moskova'da bir "SPA-Ivanka Trump" inşaası için IC Expert Investment ile bir niyet mektubu imzaladı. Rus bankası VTB üzerinden...
Sater'in, Trump Organizasyon'daki teması, eski arkadaşı Trump'ın avukatı Michael Cohen'di. Cohen ile Sater çok yakındı. Devam ediyordu! Bu durum artık Trump'ı da rahatsız etmiyordu. Öğrenmek için geç kalsa da...
Sonra Sater, COHEN'i aradı.
Putin'in sağ kolu PESKOV'a bir mail atmasını istedi. Cohen, cevap alamadı. CEVAP ALINAMAYAN MEKTUP ÇOK ÖNEMLİYDİ! NE YAZDIĞINI KİMSE BİLMİYORDU.
Ama Sater-Cohen yakınlığı ses kaydı ile ortaya çıkıyordu.
ABD'deki baskılar sonucu Sater, COHEN'den bunu çıkarmasını istiyordu. O da sızdırıyordu. Trump zorda kalıyordu. Kime yaklaşıyordu peki? Öyle ya Rothschild ailesi Trump'ı kendinden uzakta buluyordu. Garip olan emri SATER'in vermesiydi.
Dahası vardı!
ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Bob Corker, Trump'ın NATO Zirvesi'nde asıl kararları alan kişiydi.
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo ile birlikte birçok önemli görüşmeyi yapan Corker, Trump'la uçakta çok özel bir görüşme yaptı. Corker, Cumhuriyetçiler'i yöneten kişiydi! Ailesi de çok zengindi.
Hatta iddialara göre güçlü bir hisse alımı nedeniyle Coca Cola'yı bile yönetiyorlardı! PROTESTANDI!
Bu kadar güce ulaşan Corker ailesi, Trump'ı bile köşeye sıkıştırıyordu.
Uçakta oluyordu bunlar. Trump'a ne göstermişti bilen yok! Ama BEYAZ SARAY'da elektriklerin kesilmesinden sonra DENGE değişiyordu! Herkes Trump'ın bu kadar hızlı "EVET" demesini tartışıyor, konuşuyor anlamaya çalışıyordu! KİŞİSEL BİR TEHDİTTEN SÖZEDİLİYOR... Bob Corker, çok kibar biridir. Hep rica eder. Ancak onun ricaları bir emir olarak algılanır. Bunu bilmeyen galiba tek Trump'tı. O da NATO Zirvesi'nden sonra gayet iyi anladı.
Eğer Trump, şimdi yeni güç merkezinin dışına çıkarsa işte o zaman ABD'de hiç alışık olmadığımız olaylar yaşanır. Trump bile bunu tahmin edemez. Hiçbir kurum eskisi gibi olmaz, kararlar tek merkezde alınmaya başlar ki, bu da 'Acil Durum' demektir. BOB CORKER sürpriz bir şekilde dominant olarak öne çıktı! Ve UÇAKTA dengeleri değiştirmeyi başardı.
Trump'ın nasıl tavır alacağı çok önemli.
Sater'in AİLEDEN uzağa düşmesi, Cohen'in ses kaydını sızdırması ve uçakta verilen NOT! Hepsi peş peşe geldi.
Büyük kavganın Washington-Moskova arasındaki fay kırığı bu! SPIEGEL'in kapağını unutmayın! ÇOK ÖNEMLİ!
Her şartta TRUMP-ERDOĞAN-PUTİN- CİNPİNG yani 4 büyük liderin olması için dünyayı 4 büyük liderin yönetmesi için bir ANLAYIŞ var! Eğilim bu! Güvenlik ve huzur için! Bir de bunu bozmak bunu yıkmak için uğraşan bir ekip var. KAVGA bu! İngiltere nereye düşecek?, Almanya ne olacak?, Fransa'nın albümdeki yeri nasıl tanımlanacak?, Afrika kime verilecek?, Akdeniz nasıl çözülecek?, Ortadoğu'da değişimi kim yönetecek? gibi yakıcı sorular yakında cevap bulacak. Esen bütün rüzgarların nedeni bu! Ve bu rüzgarlar nereden eserse essin, Türkiye kazanacak. Herkesin dilinde ise DOLAR, EURO! Ne kadar çıktı çıkacak! Korkmayın. Sancılı olsa da ki biraz olacak. Hazine ve Maliye Bakanı BERAT ALBAYRAK bunu aşacak.
Büyük başarıyla hem de... Not edin!
Sonra konuşuruz! TÜRKİYE'ye güvenin.
Tam yol gidiyor. Bütün denklemlerde BAŞROL bizde. Rahat olun!
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- Ergün Diler
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