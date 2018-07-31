Papazı buldular
Buradaki en önemli isim ise ABD BAŞKANI DONALD TRUMP!
Trump düne kadar başka bir dengeyi, başka bir çizgiyi yönetiyordu.
Temsil ediyordu ya da koruyordu. Ancak şimdi olağanüstü derecede şaşırtıcı bir MAKAS değişikliğine gidiyor.
Gitti ya da gidecek!
İŞARETLER bu yönde...
Fazlasıyla. ABD'nin İKİ NO'lu isminin yani PENCE'in Türkiye'yi hedef almasının arkasında da galiba biraz bu yatıyor!
Trump yön değiştirdi. ABD çullanmak isteyeceğini ilan ediyor... Yapabilirler mi? Denemediler mi?
Ellerinden geleni yaptılar. Yine yaparlar mı? Çok mümkün!
Çok kişi için MAGAZİN haberinden öteye gitmeyecek bir çıkış oldu. ABD BAŞKANI Trump kızı hakkında konuştu. İddialara göre Trump'ın kızı ve damadı Kushner ile arası açıldı. Trump'ın çok güvendiği bazı kişilere, "Kızım Ivanka benim en değerli varlığım. Evlilik sürecinde çok baskılarım oldu. Kesinlikle Jared Kushner'le evlenmesini istemiyordum.
Bunu kızımla sürekli konuştum, ikna edemedim. Hatta Jared'e de 'Seninle evlenmesini istemiyorum' dedim. Bu ilişkinin sonunda bir taraf mutsuz olacak. Ivanka'nın Amerikan futbolu oyuncusu Tom Brady ile evlenmesini istiyordum. Hatta olacak gibiydi ama olmadı. Tom Brady, güçlü bir karakterdir. Anlaşılması çok daha kolaydır" dedi. New York Times, ilgili haberin bir bölümüne Steve Bannon'un sözlerini de ekledi: 'Javanka' olarak isimlendirilen Ivanka Trump-Jared Kushner çifti, Trump'ın başkanlığının ilk dönemlerinin aksine şimdi kamuoyu önünde daha az görülüyor. Trump, geçmişte ikisinin çok etkisinde kalıyordu. Birçok kararı bu ikili veriyordu. Şimdi geri planda olmaları güzel bir durum...
Peki TOM BRADY KİMDİR?
Dünyaca ünlü güzel Gisele Bündchen ile evli. ABD'deki en büyük sporculardan biri. Thomas Edward Patrick Brady Jr. ULUSAL FUTBOL LİGİ NEW ENGLAND PATRIOTS'un vazgeçilmezidir.
OYUN KURUCUSUDUR! BEYNİDİR.
Sanırım 5 SÜPER BOWL oynayan tek oyuncu. Kazanan da!
Eşi Gisele ile rüya gibi bir yaşamları vardır! Oturduğu şatodan bindikleri araçlara kadar. Ve TOM, BEYAZ AMERİKA'nın peşinden gittiği ve yaşattığı bir figürdür... Sadece sportif başarısıyla değil.
Yaşantısıyla da... Tom Brady ile Kushner arasındaki ÇİZGİ gazete sayfalarına sığmayacak kadar geniş ve kalın! Pek bilinmez ama...
Dikkat de edilmez, merak da... Ama TRUMP DAMADI ÜZERİNDEN OLAĞAN DIŞI BİR ŞEY SÖYLÜYORDU. İŞTE BUNU AÇMAK ŞART!
TOM Brady KATOLİK'tir.
Damad Kushner de çok kişinin bildiği gibi YAHUDİ'dir! Ancak çok kişinin bilmediği bir gücü temsil eder. Yeryüzünde her köşede çok etkin olan gücün yüzüdür. Eşi de öyle... GİZEMLİ, KUDRETLİ, ÇÖZÜLMEZ, BİLİNMEZ, İÇİNE GİRİLMEZ, DEĞİŞTİRİLEMEZ ve SARSILMAZ bir organizasyonun temsilcisidir!
Ivanka da belki bu gücü gördüğü için onunla evlenmek istedi, bilinmez...
Gerçek olan şu ki bu çifti tanımayan yok gibi. Trump'ın kızı ve damadı oldukları için de ayrıca bir etkileri var.
Trump'ın damadı hakkındaki şikayeti SİYASETEN BAŞKA bir şey ifade ediyordu! Son tahlilde kızı mutluydu.
Şikayet edecek bir tarafı yoktu. Ama söylemek istediği KÜRESEL bir şeydi... Trump damadı, kızı ya da kendi seçimiyle ROTHSCHILDLER'den yana tavır aldı. Pentagon'a rağmen, KATOLİK yapıya rağmen bundan ödün vermedi. ROTHSCHILDLER de bundan memnundu. Kushner onlara çok yakındı. İçindeydi. Eşi de... Zaten PUTİN'le ilişkilerinin iyi olmasının nedeni de bu galiba. TRUMP'a savcı Mueller'in başından beri "RUSYA İLE İŞ TUTTUNUZ. SEÇİMLERE HİLE KARIŞTIRDINIZ" demesinin nedeni bu yakınlıktı.
Yoksa RUSYA nasıl hile karıştırdı da seçimi TRUMP'ın kazanmasını sağladı, söyleyen yok. Amaç ABD BAŞKANI'nın ve ailesinin RUSYA ile araya mesafe koymasıydı. Trump bunlara pabuç bırakmadı. Bildiği yoldan gitti. Daha geçen hafta HELSİNKİ'de PUTİN ile baş başa görüştü. İŞTE O GÖRÜŞMEDEN SONRA GARİP ŞEYLER OLMAYA BAŞLADI.
TRUMP'ı korkutacak kadar... Birileri Trump'ın özgür iradesi ile politika yapmasını istemiyordu...
Helsinki'de kendisine özel bir danışmanı bir şey verdi. Ne olduğu bilinmiyor ama TRUMP yön değiştirdi.
Dönüşünde BEYAZ SARAY'da basın toplantısı yaparken elektriklerin kesilmesi ise bütün bunların üzerine kaymaklı ekmek kadayıfıydı! Trump kendisiyle uğraşan gücü gördü. Geri adım attı. Çekildi. Belki de PES etti.
Trump DAMADI ve KIZINI yanından uzaklaştırarak hatta damadından şikayetçi olarak PENTAGON tarafına geçtiğini ilan ediyordu. Rothschildler'den koptuğunu duyuruyordu! Kushner'e ya da Ivanka'ya sırtını dönmesinin nedeni buydu! DEVLET İŞLERİ İLE AİLE İŞLERİNİ AYIRMAK ZORUNDA
KALIYORDU... ABD'nin bize her şekilde saldırdığı, operasyon çektiği aşikar. Söylemeye gerek bile yok.
Eğer Trump tamamen PENTAGON tarafındaysa SALDIRILAR tekrar canlanacaktır. Kimsenin bundan en küçük bir kuşkusu olmasın! Hatta işin içinde TRUMP olduğundan etkili operasyonlar için kapımıza dayanacaklardır...
PENCE'in açıklamalarının altında da TRUMP'ın makas değişikliği yatıyordu. Peki PENCE, RAHİP BRUNSON için neden bastırıyordu?
Bakalım!
Pentagon, 18 Temmuz'da çok önemli bir operasyona imza atacaktı.
Brunson'un 18 Temmuz'daki duruşmasında ev hapsi kararı çıkacaktı.
Bütün plan bu yönde hazırlanmıştı. Bu konuda ABD Savunma Bakanlığı'na bağlı Defense Intelligence Agency'nin (Savunma İstihbarat Ajansı) özel bir timi İzmir'deki NATO üssüne gönderildi.
Ancak Türkiye, ev hapsi kararı vermeyince tüm plan bozuldu. Eğer o gün ev hapsi kararı çıksaydı Defense Intelligence Agency ajanları, Pastör Brunson'ı kaçıracaktı. Ama ev hapsi çıkmayınca plan yattı.
Pence'in tepkisinin nedeni de bu yüzden sert oldu. Çünkü Pentagon, Brunson üzerinden yüzde 28 oy gücü olan Evangelist kilisesiyle birlikte yeni dönemde daha güçlü adımlar atacak.
Niyet bu! Eğer PASTÖR kaçırılsaydı yeni yılda filmini bile yaparlardı!
ANCAK arada yine büyük bir mesaj vardı! İZMİR'den hem de! Rahip Brunson 25 Temmuz günü ev hapsine giderken cezaevinden çıkış saati 17:25'ti! PASTÖR BRUNSON olayı artık büyük bir sorunun tabelası...
Bakalım ABD nasıl gelecek? Beyaz Saray'ın etrafının PASTÖR'ün mensubu olduğu KİLİSE TARAFINDAN sarıldığı bir gerçek...
Kaçırmak istediler, olmadı! Almak istediler, olmadı! Bakalım bu film gibi hikaye nasıl sonuçlanacak...
Gerilimin artacağı konusunda bir şüphe yok. ��ünkü TRUMP da o tarafa geçmiş gibi...Asıl önemi olan bu!
BAKALIM...
- Haberler
- Yazarlar
- Ergün Diler
- Papazı buldular
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- Kredi kartı! 28 Temmuz 2018, Cumartesi ÖNCEKİ gün akşam saatlerinde ABD BAŞKAN YARDIMCISI PENCE "Tutukluluk hâli İzmir'deki mahkeme tarafından ev hapsine...
- Köstebek 27 Temmuz 2018, Cuma ÖYLE şeyler yaşanıyor ki şaşırmamak elde değil. İnsan "Demek ki gerçek hayatta olduğu için filmlerde de oluyormuş"...
- Şartlı tahliye 26 Temmuz 2018, Perşembe GELİN bugün tabloyu daha net ortaya koyalım... Yaşanan pek çok şeyi anlamak için kocaman adımlar atalım... Rahip...
- Mesut gerçeği 25 Temmuz 2018, Çarşamba BİRKAÇ gün İstanbul dışındaydım. Çok şey gündeme geldi. Uzaktan da olsa takip ettim. Başka önemli olaylar yaşansa...
- Büyük kavga 20 Temmuz 2018, Cuma GEÇTİĞİMİZ gün JAMES BOND'u yazdım. SPECTRE'yi. Bond orada KÜRESEL bir suç örgütü ile mücadele ediyordu. Mexico...
ERGÜN DİLER Tweetleri