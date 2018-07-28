Kredi kartı!
Peki ABD'nin sert tepki göstermesi ne anlama gelmekte?
Neler olmakta? Ve neler bizi beklemekte? Bu soruların cevabının merak edildiğini biliyorum. Gelin bugün olan biteni anlamaya çalışalım. SAHNE GERİSİNE GİDELİM...
Öncelikle şunun bilinmesinde büyük fayda var! BAŞKAN TRUMP ile BAŞKAN ERDOĞAN arasında en küçük bir sorun ve farklı bakış açısı yok.
Sadece Trump'ın elinin kolunun bağlı olmasından kaynaklanan ZORAKİ AÇIKLAMALAR var!
Çok kez Trump inandıklarını değil önüne konulanı söylemekte...
Neyse...
ABD, BÜYÜKELÇİLİĞİNİ TEL AVİV'den KUDÜS'e taşıma kararı aldı mı? ALDI! Peki bu kararı destekleyenler oradaki törene katıldı mı? KATILDI! Kimler vardı?
Sheldon Adelson, eşi Miriam, Trump'ın damadı KUSHNER, eşi Ivanka Kushner ve HAZİNE BAKANI Kushner'in yakın dostu STEVE MNUCHIN...
Türkiye ABD ile AKDENİZ'de, KIBRIS'ta, Irak'ta, Suriye'de, Yunanistan üzerinden EGE'de, Kafkasya'da, İran'da, Balkanlar'da yani pek çok yerde sorun yaşamakta. Hiç bu kadar çözümü zor sorunlar biraraya gelmemişti.
Üzerine HALKBANK, FETÖ, RIZA SARRAF, HAKAN ATİLLA ve RAHİP BRUNSON da gelince çarşı karıştı...
Steve Mnuchin AİLENİN çok önem verdiği ve sonuna kadar aileye, yani ROTHSCHILDLER'e, bağlı bir isimdir.
Kushner gibi yani... Ivanka da tabii... F-35'ler ile ilgili sorun aşılmamışken bir de BRUNSON nedeniyle MALİ YAPTIRIMLAR gündeme geliverdi...
Hiç masada yokken bir anda PENCE ve TRUMP işaret verdi, vermek zorunda kaldı...
Bu önemliydi! Ama ne anlama geliyordu?
Türkiye'ye yeni kredi ve mali ya da teknik destek verilmesinin engellenmesi için Amerika Birleşik Devletleri devreye girmişti.
DÜNYA BANKASI'ndan IMF'e kadar olan yelpazede ne varsa TÜRKİYE'ye kapıyı duvar yapacaktı. İstenilen buydu.
Gidişat da bu yöndeydi.
Bu çıkışların yapıldığı saatlerde ERDOĞAN, Putin ile görüşüyordu. BRICS ülkeleri yeni bir denge için arayıştaydı.
Erdoğan bizzat daha sağlıklı KREDİ DERECELENDİRME KURULUŞLARI istiyordu.
Tam bu evrede Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da sahne alıyor ve Çin'den 3.6 milyar dolarlık bir kredi anlaşmasının tamamlandığını duyuruyordu...
Peki bütün bunları alt alta getirdiğimizde ilk çıkan sonuç ne?
Bütün soruların cevabı da aynı zamanda bu!
BAKIN!
ABD içindeki kavga artık dizginlenemez bir boyutta.
İKİ PARÇALAR...
Rothschild ailesi ABD'de çok ama çok güçlü. 80 ülkede büyük operasyonları ve etkileri var.
PARAYI KONTROL EDEN İNSANLAR BUNLAR...
Moskova-Tel Aviv-Londra-New York ekseninde boy göstermekteler.
Şöyle düşünün!
Putin gibi güçlü bir figür, AİLE olmadan adım atamaz. Çin için de durum hiç farklı değil. Çin'i kuran, büyüten ve ABD'ye rakip haline getiren akıl da bunlara ait...
Yeni bir dünya kurmak için yola çıktılar. Ve yalnız olmak istiyorlar.
ABD'deki bir güç de buna itiraz etmekte...
Pentagon, silah sanayii ve KATOLİK bir ekip bu!
Bu iki gücün arasındaki kavga her yerde kendini göstermekte, hissettirmekte...
Tabii bir de bizim hiç bilmediğimiz MAVİ KANLI AİLELERİN MÜCADELESİ VAR İŞİN İÇİNDE...
NET!
Görmek için gözlerinizin çok iyi olmasına gerek bile yok... Trump'ı takip edin, yeter!
Bazen AİLE'nin bazen de PENTAGON'un dediklerini yapmakta. Biraz PENTAGON'a kayınca AİLE avukat MICHAEL COHEN üzerinden SES KAYDINI patlattı...
Patlatır da...
Trump'ın nasıl adım atacağına bağlı... Önümüzdeki dönemde bunu göreceğiz..
UNUTMAYIN!
Bir akıl SPİEGEL'in kapağındaki 4'lüyü oluşturmak istiyor.
Erdoğan-Trump-Putin- Cinping...
Mücadele bu 4 lidere karşı...
Ve bu savaş büyük bir tansiyon yaşayacak. Trump'ın başına gelenler bu ittifaka bağlı olup olmamasıyla ilgili. Trump buradan çıkarsa MODEL oluşmaz.
Saldıranlar biliyor. Kavga bu nedenle ABD içinde büyük ve sancılı.
Tam da bu iklim içinde rahip Brunson üzerinden bize YAPTIRIM konusu gündeme geldi.
Pek çok kişi ürperdi. Ancak durum galiba yazıldığı, çizildiği gibi değildi.
Çünkü AİLE, ABD'deki gücüyle devredeydi! Paranın başındaki isim STEVE MNUCHIN'di...
Mnuchin 1978 yılında New York'ta bir konferansta Henry Kissinger tarafından keşfedildi. Henüz 16 yaşında olan Mnuchin'in doların geleceğiyle ilgili hazırladığı sunum sayesinde, Jacob Rothschild'in kardeşi Amstel Rothschild'le tanıştı. Steve Mnuchin'i Amstel Rothschild'le tanıştıran Kissinger, birçok kez onu övdü. Ailenin 1910 yılında ABD'de kurduğu yatırım bankası Salomon Brothers'ta işe başlayan Mnuchin, ailenin mali koordinatörlüğünü de yaptı.
ABD'de paranın başında duran isim AİLE'ye, Kushner'e ve Trump'ı zora sokan ses kaydını alan Michael Cohen'e çok yakındır. İyi dostlardır.
Brunson krizi üzerinden Rothschildler yine muazzam bir pozisyon aldı. İki ülke arasındaki gerginliği kullanarak TÜRKİYE'nin KREDİ BULMA İHTİMALLERİ ARASINDAN IMF VE DÜNYA BANKASI'NI ÇIKARTTI!
Yani Ankara'yı doğrudan doğruya kendilerinin kontrol ettiği ÇİN'e yöneltti. Bu gazetelerde yazılmayacak kadar büyük bir oyundu. Türkiye eksen değiştiriyor, değiştirmek zorunda bırakılıyor ve buna en büyük destek ABD'nin içinden geliyordu!
AKIL ALIR GİBİ DEĞİLDİ AMA GERÇEK BUYDU...
İPEK YOLU'nun önemi ortadayken TÜRKİYE'nin rengini daha net ortaya koyması isteniyordu. AİLE bunu BRUNSON üzerinden, BEYAZ SARAY üzerinden yapıyordu.
AKIL böyle bir şey işte...
Zaten ÇİN'den kredi de geldi!
DÜNYA YENİDEN ŞEKİLLENİYOR.
Türkiye'nin en değerli yanı POZİSYONU!
BATI'ya mı bakacak DOĞU'ya mı? Kavga eden iki büyük küresel güç bu yön için burada da mücadele vermekte...
OLAN BİTEN BU!
Gerisi hikaye...
Olaylara böyle bakın...
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