Köstebek
Ve bunları takip edince "Bu işin sonunda ne var" sorusu önem kazanıyor... Bu çerçevede çok ilginç şeyler yazılıyor. Filmlerde bulamayacağımız senaryolar gerçekleşmekte...
Trump'ın etrafında olanlar mesela...
Yazılanlara bakınca işler iyice karışmış gibi...
Açalım biraz. Uzaklara bakarak ilerleyelim.
Çünkü gerçekten inanılmaz şeyler yazılıyor, çiziliyor...
ABD Başkanı, 'Dünyanın en güçlü adamı' olarak kabul edilir.
Makam için bu elbette doğrudur.
Ancak gerçekte hiçbir ABD Başkanı bağımsız değildir.
Trump da değil...
Trump, silah lobisinin büyük desteğiyle Başkanlığa getirilirken, Rothschild ailesinin de desteği hep vardı. Yanındaydı.
Jared Kushner'in DAMAT olmasıyla bu durumun gizliliği de ortadan kalktı. Ailenin tek korkusu vardı. Yani ROTSCHILDLER'in...
O da kamuoyunun toplu şekilde onlara karşı odaklanmasıdır.
Şimdi Pentagon üzerinden çıkan kara bulutlar, ailenin olduğu her yere ilerliyor.
Durum böyleyken Başkan Trump hem PENTAGON'u hem AİLE'yi endişelendiriyor!
Trump cesur biridir.
Güçlüdür, parası vardır, etkisi çok fazladır. Mutlu bir yaşamı bırakıp da neden ABD Başkanı oldu?
Tahminlerin çoğu ABD TARİHİNE GEÇMEK, HATTA TARİH YAZMAK için olduğu yönünde...
Bu nedenle HAYATINI BİLE RİSKE ETTİĞİNİ söyleyen çoktu.
Ancak Trump kısa bir süre önce yine herkesi şaşırttı.
Putin'le 20 yıllık bir dostluğu olan Trump, Helsinki'de Moskova diliyle konuştu. Bu arada Trump, çok iyi derecede Rusça bilir.
Putin'in dostu olduğunu, ABD ile çatışma iddialarının gerçek dışı olduğunu açık şekilde söyledi.
Kameraların önünde hem de...
Washington'a döndükten sonra Rusya ve Putin konulu basın toplantısında ise, CIA ve FBI'ın kendisine sundukları, "Rusya, 2016 yılındaki seçime müdahale etti" raporlarını incelemeden onayladı.
ELEKTRİKLERİN KESİLDİĞİNİ DE UNUTMAYALIM!
Rusya'nın bu konuda suçlu olduğunu kabul etti. Aslında seçimlerde "HİLE VAR" teorisini satın almak zorunda kaldı!
16 Temmuz'da Rothschild ailesinin temsilcisi olarak açıklama yapan Trump, 18 Temmuz'da Pentagon'un dilini kullandı.
Air Force One'da Washington'a dönüş yolunda neler yaşandı?
Uçakta çok özel bir danışman Trump'a ne anlattı da 36 saat içinde iki farklı kişilik gördük.
Trump yalnız bir adam.
Ailesiyle bile ilişkileri kopuk.
Şimdi hem Pentagon'un hem de Rothschild ailesinin hedefinde?
Michael Cohen, yani Mayıs 2018'e kadar Trump'ın sağ kolu olan avukat, Rothschild ailesinin isteğiyle adımlar attı.
SES KAYDINI SIZDIRDI!
Michael Cohen'in babası, Rothschild ailesinin doktoruydu.
Belki de dünyanın en iyi cerrahlarından biriydi.
SOYKIRIM'dan AİLENİN desteğiyle kurtulmayı başarmıştı. BAĞ GÜÇLÜYDÜ YANİ!
Dolayısıyla Michael Cohen de hep aile adına çalıştı.
Amerikan Üniversitesi'nde ailenin adımlarını uyguladı.
Amerikan Üniversitesi yani son günlerde adını Rus casusu Maria Butina nedeniyle duyduğumuz üniversitede görev yapan Michael Cohen, ülkenin en başarılı avukatlarından biri olarak Trump'ın ekibine dahil oldu.
Referansı kimdi?
Jared Kushner...
Yani damadın referansı ile aileye giren Michael Cohen, 18 Temmuz'da aileye karşı açıklamalar yapan Trump'ı tekrar eski su yoluna getirmek için iddia edilen kayıtların bir bölümünü sundu.
Michael Cohen'in kayıt arşivinde çok özel 10 konuşma var.
Bu konuşmalar Trump'ın siyasi hayatı değil, nefes borusunun bile kapatılmasını sağlayacak türden.
Yani eğer aile, Trump'ı bitirmek isterse sadece bir kayıt daha sızdırır ve bir daha sarı saçlı dik başlı adamın twitter hesabı bile iptal olur. Aile de Pentagon da Trump'ı kullanmak istiyor.
Bu son derece doğal.
Çünkü ABD Başkanlığı değişikliği, Washington'da pek arzu edilmez.
Şimdi birkaç gün içinde Trump, tekrar Pentagon'la karşı karşıya gelme konusunda adım atmazsa, bir kayıt daha görebiliriz.
Bu da etkili olur.
Trump'ın Çin'e karşı aldığı kararlar aileye yönelik. İngiltere'de aldığı kararlar ise Pentagon'u bitirmeye yönelik adımlar.
Trump'ın ne kadar zor durumda olduğunu görmek için artık araştırma yapmaya bile gerek yok.
Amerikan tarihinde hiçbir Başkan bu kadar köşeye sıkıştırılmamıştı.
Suikast kurbanı JFK bile bu kadar oyunla karşı karşıya kalmamıştı.
Birkaç adım sonra doğrudan ortadan kaldırılan bir Kennedy görmüştük.
Her Amerikalı için kabul etmesi zor olsa da Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin dışında ailesiyle bile net konuşmalar yapamıyor.
Avrupa'da hem Putin'le ilgili hem de Erdoğan'la ilgili açıklamalarını incelersek, bunu net olarak görebiliriz.
Trump'a yapılan baskıların büyük bir bölümünün merkezinde Putin ve Erdoğan'la yakın ilişkisinin yattığı da bir gerçek.
Trump için süreç her geçen gün daha da zorlaşacak.
Atılan her adım iki taraftan sadece birini memnun edecek. Bu da her adımda yeni bir skandalın ortaya çıkmasını sağlayacak. Bu gerilim tiyatrosunun biteceğini düşünmek de hata olur. Çünkü Trump, iki tarafı aynı noktada buluşturabilirdi.
Ancak o seçimini önce aileden, ardından Pentagon'dan yana kullandı.
Şimdi sürekli ev değiştiriyor.
Bu da iki tarafın Trump'a olan güvenini tamamen bitirdi.
Trump'ın belki de en güvendiği kişi olan 25 yıllık şoförü Noel Cintron da onu yarı yolda bıraktı.
Birkaç gün önce Noel Cintron, mesai ücretlerinin ödenmediği gerekçesiyle Trump'ı dava etti.
Yani Trump'ın yerinde olmak isteyen biri var mıdır?
Noel Cintron, Trump'a çok yakındı.
Çok özel sırlarını hep Noel Cintron'la paylaşırdı.
Şimdi Noel Cintron da Trump için büyük risk.
Peki Noel Cintron Pentagon'a mı yoksa Rothschild ailesine mi yakın?
Çok pis kokular yükseliyor, ki Noel Cintron'ın Pentagon'a da Rothschild ailesine de yakın olmadığı bilinmekte!
PEKİ KİME YAKIN? SORU BU!
DERİN GIRTLAKLAR Noel Cintron'un Washington'dan 7 bin 400 kilometre uzaklıktaki Londra'ya bağlı olduğunu söylüyor...
KRALİÇE ELIZABETH'e yani...
Ve Cintron'un 25 yıldır Buckingham'ın emirlerini yerine getirdiği ileri sürülmekte...
Detaylar yakında ortaya çıkacak.
Her şey anlaşılacak...
ANCAK TRUMP'ın ne kadar zorda olduğu herkesin görebileceği bir şekilde ortada.
DÜNYA da böyle...
HERKES HER YERDE!
FİLMLERDE olsa inanmayacağımız, "ABARTMIŞLAR CANIM" diyeceğimiz her şey hayatın hatta BEYAZ SARAY'ın içinde... Kimse güvende değil belli ki! BAKALIM DAHA NELER GÖRECEĞİZ...
KRALİÇE tarafına dikkat etmekte büyük fayda var!
Windsor'daki TRUMP'a kesinlikle bir hamle yapacaklardır...
İzleyelim...
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