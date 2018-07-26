Şartlı tahliye
Ancak perde gerisinde saydığımız ve sayamadığımız pek çok olay aynı orijinlidir! KAVGANIN, büyük mücadelenin devamıdır, cephesidir, mevziidir!
Açalım biraz...
ABD Başkanı Donald Trump ile avukatı Michael Cohen'in, eski bir Playboy modeline yapılacak ödemeyi konuştuğu bir görüşme kaydı yayımlandı. Trump'ın sadık adamlarından biri olan Cohen, "Trump için merminin önüne atlarım" demişti.
Cohen'in BAŞKANLA arasındaki diyaloğu New York'taki Trump Tower'da gizlediği bir cihazla yaptığı öğrenildi. American Media Inc.'in sahibi ve Trump'ın arkadaşı David Pecker başta olmak üzere 17 işadamı, özel yetkili savcı Robert Mueller tarafından sorgulanacak. Peki biz ne yazdık kaç zamandır! Kavgayı ve tarafları anlatmadık mı! ANLATTIK... İŞ BÜYÜYECEK...
Devam...
Kavganın asıl nedeni, temel sebebi YENİ İPEK YOLU... Parça parça düşünmeye alışık olanlar için bütün bunları alt alta getirmek boşlukları doldurmak ve TÜMÜ görmek kolay değil. Bir de içeride her şeyi İDEOLOJİLER üzerinden açıklamayı seven bu kadar isim varken... İçerde olayı anlayan kim? Bilemiyorum. Bende cevabı yok. Ancak bu seviye ile gidilirse kocaman bir ıska ile sonuçlanır ki yazık olur. Milletin verilen mücadeleyi kurulan cepheleri görmesi gerekmekte. Yoksa eksik ve duygusal değerlendirmelerle bir adım ileri gidemeyiz...
Yeni İpek Yolu, tarihin en stratejik Süper Güç hamlesi... Daha önce hiç böyle bir oyun kurulmadı! Böyle derinlikli bir düşünce hayata geçirilmedi! Bu hamlenin ilk atıldığı tarih ise 2000 yılı. Çin, Ortadoğu ve Afrika'ya olan bağımlılığını azaltmak amacıyla Rusya'dan enerji ithalatını 30 kat arttırdı. Tabii ki burada devreye ROTHSCHILD ailesi girdi. Putin'e büyük destek attı. Oyunu başlattı. Bu durum, Çin ile Rusya'nın birlikte yürümesini sağladı.
O tarihlerde ABD Başkan Yardımcısı olan Dick Cheney, Çin'e karşı alınacak tedbirleri hazırladı.
Dick Cheney, 2001'in son günlerinde Amerikan Girişimcilik Enstitüsü'nde bir konuşma yaptı. O konuşmada, "Çin ya Pentagon'un ekseninde ya da Rothschild ailesinin ekseninde olacak. Buna karar verecek olan güç de biziz. Eğer Çin'in İpek Yolu projesi Rothschild ailesi tarafından yönetilirse ki bu mümkün, Washington'da da en güçlü kişi ailenin üyesi olur. Bugün yaşadığımız dünyada, iki gücün de yapabileceklerini en iyi bilen benim. Ortaklık olması Yeni Dünya Düzeni için önemli. Savaş olursa düzenin yıkıldığını görürüz" dedi. BU AÇIKLAMA ASLINDA DÜNYANIN GELDİĞİ NOKTAYI ANLATIYORDU! ÖTESİ YOKTU! FAKAT BURADA ÇOK KİŞİ MENZİLİ KISA SLOGANLARI, TARTIŞMALARI TERCİH EDİYORDU...
Cheney'in istediği ORTAKLIK olmadı.
Bugün de yarın da olmayacak. Şimdi ciddi şekilde bir çatışma yaşanıyor. Yeni İpek Yolu Projesi'nin en önemli halkalarından birini oluşturan Türkiye de hedefte. Hem Rothschild ailesi hem de Pentagon, Türkiye'yi kendi saflarına çekmek için adım atıyor. Pentagon'un Suriye'nin bir bölümünü tamamen Türkiye'ye bırakması, hatta Halep'in kontrolünün yüzde 100'ünü Türkiye'ye hediye etmek istediği biliniyor.
Pentagon'un raporlarında, Halep 2019 yılı itibariyle Türk kenti olarak geçiyor.
Bunun karşılığında da Türkiye'nin İpek Yolu Projesi'nde Akdeniz koridorunda patronluğunu bekliyor. Akdeniz'deki Türkiye-Pentagon anlaşmazlığının önemli bir ölçüde değiştiğini düşünen çoktu.
Ancak çok sağlıklı bir işaret bulamamıştım.
İzliyordum ama yoktu. Türkiye enerji kartında da PENTAGON ile arasına mesafe koymuş durumda. ATANAN İSİMLERLE bu yolculuğun yapılmayacağı ilan edildi aslında. Pentagon bunu biliyor ve mesajı aldığını belli ediyor! Mesela SİEMENS, AİLEYE yani Rothschildler'e çok yakın bir dünya markasıdır. Bu şirketin Türkiye enerji sektöründe olması Pentagon'a en güçlü işaretti. Ayrıca Siemens'in CEO'su Joe Kaeser, hala Rothschild ailesinin mali danışmanlığını yapıyor. Kaeser de TÜRKİYE konusunda çok hassas olan ve bu toprakların önemini bilen bir isimdir.
Erdoğan'a da bunu hissettiren önemli bir figürdür!
Ancak mücadele sürmekte tabii ki... Eğer Rahip Brunson ile başlayan yakınlaşma ileri giderse KABİNEDE de değişikliklerin olması kaçınılmazdır. Ama şimdilik böyle bir işaret yok! İKİ BÜYÜK GÜCÜN her iki taraftan çektiği de bir gerçek!
YENİ İPEK YOLU'nun önemi, enerjinin tam ortasından geçmesi.
YOLU iyi izleyin, dünyanın enerji merkezlerinin içinden kıvrıla kıvrıla ilerlediğini görürsünüz. Bu da ENERJİ kartını taşıyan oyuncuların önemini inanılmaz artırıyor!
Ya Washington'a ya aileye yakın olacaklar. Bu da maçı kimin kazanacağını gösterecektir! Rota belli olunca isimler, isimler belli olunca da rota belli olacaktır!
Türkiye, Akdeniz kararından vazgeçmemeye kararlı. NET! Ancak Halep de stratejik açıdan önemli. Yeni İpek Yolu'nda Halep de gizli bölgelerden biri. Rusya da Türkiye'nin Halep'i almasına sessiz kalacağını söyledi.
Bölgenin hareketliliğinin tekrar başladığı döneme girdik. Çin-Rusya demiryolu hattının 250 milyar dolara mal olduğu ve Türkiye'deki demiryolu ağının da bu proje ile bağlanmasıyla birlikte Yeni İpek Yolu çok güçlü bir hale gelecek.
Washington da Rothschild ailesi de Türkiye'nin bölgedeki gücüyle birlikte kendilerine geleceğine inanıyor! İki taraf da Türkiye'nin kendileriyle ortaklık yapacağını düşünüyor. Dikkatlice incelendiğinde Türkiye'nin iki tarafa da 'hayır' demediğini görüyoruz. Ancak sanki AİLE BİR İKİ TIK ileride gibi! Çünkü iki tarafla da ortaklık mümkün değil. Yeni İpek Yolu'nun dışında kalmayı istemeyen Türkiye'ye, Çin ekonomisinden gerekli destek gelmemekte.
Türkiye maçın rengini değiştirecek oyuncu.
KESİN! Ankara iyi düşünüp doğru karar vermek niyetinde. Taraflar da bu nedenle beklemekte. Çin de ANKARA'yı mutlu edecek formülü masaya getirmek için nihai hamleyi görmek istiyor!
Çünkü ABD ile ortaklık yapan bir Türkiye, Çin'in planlarını, dolayısıyla ailenin planlarını bozacak. Türkiye yakında bu kararı dünyaya ilan edecek. Zaman tükendi.
İçeride sistem de yeni kuruldu ve hızla rayına oturmakta. Ankara'nın vereceği karar 100 yıllık olacak. Ya Washington ile ya da AİLE ile yürüyecek. Hangisi tercih edilirse maçı o taraf kazanacak.
Türkiye de çok ama çok büyüyecek...
Zenginleşecek... Mücadele bu! Oyun bu!
Bu kadar büyük bir senaryo sahnedeyken içeride kısır tartışmaları tercih edenler buyursunlar devam etsinler... ANCAK YENİ KOCAMAN BİR DÜNYA KURULUYOR! Her gelişmeyi bu pencereden değerlendirin! Anlamak istiyorsanız tabii...
NOT: GEÇTİĞİMİZ haftalarda RAHİP BRUNSON'un serbest kalacağını yazdım. Bu önemli bir hamleydi. ABD ile ilişkileri etkileyecek bir hamleydi. Şimdi buraya odaklanmak şart... Kartlar son kez dağıtılıyor...
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- Ergün Diler
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