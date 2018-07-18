Testi kırıldı
KRALİYET AİLESİ ile problemi olan bir ABD BAŞKANI PROFİLİ var. Ne protokol tanıyor, ne seramoni.
Ne Kraliçe, ne Prens...
Bildiğini yapıyordu.
Charles'ın eşi Diana ile yakından ilgili olduğunu yazdım.
Aralarındaki yakınlaşmanın boyutu dedikodu!
Ama bu ilginin olduğu dönemde Diana öldü ya da öldürüldü.
Bilmediğimiz, görmediğimiz, hiç ulaşma şansımızın olmadığı bir mecrada İKİ BÜYÜK GÜÇ KAPIŞMAKTA...
Savaşın ne zaman ilan edildiğini dün gece hatırladım. Dünyada olup bitene bakarken SPECTRE aklıma düştü. JAMES BOND, birbirinden heyecanlı hikayelerle Mexico City'den Roma'ya, oradan da Londra'ya geçiyordu! Film bu üçgende yürüyordu. James Bond filmin sonunda LONDRA'da büyük bir suç örgütü olarak gösterilen ŞEBEKENİN beynini tasfiye ediyordu. Helikopteri düşüyordu! Filmdeki suç örgütü dillere dolanan esrarengiz derin bir yapıydı. Bilmesek de görmesek de duyuyorduk. JAMES BOND da SPECTRE'de bu oluşumla mücadele ediyordu... MI6'in karargahının karşısında örgütün bir numarası etkisiz hale getiriliyordu.
2015'te izlediğimde "Ne mesajı bu böyle" diye düşünmüştüm.
Şimdi James Bond'un yeni film için CIA'dan ders aldığını duyunca, ortak yapıma giriştiklerini öğrenince taşlar yavaş yavaş yerine oturmaya başladı...
Trump ile Putin'in ortak adım atmalarına tepki gösterenlere bakınca fotoğraf daha da netleşmeye başladı...
Açalım biraz daha... Konu karışık... Trump ve Putin'in arkasındaki güç büyük küresel bir oluşum... Önlerinde duracak rakip yok. Bazı önemli araştırmacılara göre bu OLUŞUMUN içindeki insan sayısı 200 bin... İçlerinde başarılı ve yüksek akıllı insan çok.
Devletleri ve coğrafyaları kaderlerine bırakmak istemeyecek kadar güçlü, birikimli ve etkililer. Öyle böyle değil... Devlet başkanları, ordular, istihbarat örgütleri, üniversiteler, araştırma kuruluşları, profesörler din adamları gibi aklınıza ne gelirse hepsinden bu oluşumda var...
AYDINLANMA olarak görüyorlar yaptıklarını... Dünyanın böyle daha iyi olacağını düşünüyorlar...
Rothschild ailesi de işin tam merkezinde. KRAL o! İş bölümü yapılırken İNGİLİZ KRALİYET AİLESİ İLE MASAYA OTURULDU... Çok önceleri tabi.
Londra'ya PARA ve MASONLAR düştü. Koca bir güçtü bu da.
İngiltere parayı ve gizli ilişkileri yöneterek GÜNEŞ BATMAYAN İMPARATORLUK'tu. Çünkü bu sihri kullandığınız anda büyürdünüz.
Büyüdüler de...
Nedenini bilmediğim bir olaydan dolayı KRALİET AİLESİ ile BU OLUŞUMUN arasındaki ipler 2013'te koptu. Zaten SPECTRE'nin çekilmesi ve vizyona girmesi iki yıl sonraydı!
Kraliçe bu OLUŞUM'dan kopunca Amerika'daki ve etkili olduğu diğer coğrafyalardaki güçlerini ayaklandırdı. Trump'a verilen tepki, toplanan yüzbinler ABD BAŞKANI için değil arkasındaki güç için sokaktaydı! Tabii bunu yapan bir İNGİLİZ aklı vardı...
2013'TE ORTAKLIK BİTİNCE
Kraliçe ve DERİN İNGİLTERE gücünü ABD'nin içinde aramaya karar verdi. Oradaki kanadı harekete geçirdi. Pentagon zaten buna hazırdı.
Onlar da Trump ve arkasındaki güçle ölümüne savaşmak için fırsat arıyordu. Bu ittifak kuruldu.
Ardından Pentagon'un etkili adımlarını görmeye başladık.
Savcı Mueller sahne aldı.
Pek çok isim sorgulandı.
Soruşturma Trump'ın ailesine kadar dayandı.
Trump'ın seçimlerdeki zaferinin arkasında RUS İSTİHBARATI ve o oluşumun olduğu ileri sürüldü. ABD'liler de şaşkındı!
Dünya da!
Ruslar nasıl oluyordu da seçimlere müdahale edebiliyordu.
Zuckerberg bile ifade vermek zorunda kaldı.
Gerçekten karşıdaki OLUŞUM'un buna gücü fazlasıyla yeterdi.
Bunun üzerine tartışmalar aldı başını gitti. Mücadele alevlendi. Savcı Mueller yine 12 KİŞİLİK RUS CASUS LİSTESİ AÇIKLADI.
Öncesinde de açıklanan bazı isimler ve listeler vardı. Bütün bunlar TRUMP'a "SAKIN PUTİN İLE GÖRÜŞME. BİZ AYRI ONLAR AYRI YOLDA" mesajıydı...
Ancak Trump dinlemedi.
Dinleyemezdi.
Eskilere dayanan ilişki AĞ'ı çok derin ve etkiliydi! Kavgayı ve yolların ayrıldığını bilen Prens Charles ve Harry ya POLO karşılaşmasına gidiyor ya da polis gecesine katılarak TRUMP'la yan yana gelmiyordu. Diana olayı gerçeğin ta kendisiydi! Kimse bu konuya giremese de taraflar rengini belli ediyordu...
Kavganın ve ayrılığın merkezi Washington'da ise sular durulmuyordu. Önemli bir AMERİKALI araştırmacının dedikleri çok akılda kalıcıydı:
"Burada Hz. İsa ile ilgili bir şey bulmak, görmek çok kolay değildir.
Ama konu masonluk olunca işler değişir. Hiçbir yerde bulamayacağınız işaretler, heykeller, tablolar, renkler, binalar buradadır... Gezmeye kalksanız aylarınızı alır..." Trump'ın İngiltere gezisinde Harry, FİRST LADY ile bir araya geldi. Burada konuşulmayan bir işaret yaptı. "TRUMP İŞİMİZ SENİNLE" der gibiydi...
İngiliz Kraliyet ailesinin de içinde bulunduğu KÜRESEL BÜYÜK YAPI ÇATLADI... İKİ PARÇA şu an! Moskova'dan New York'a kadar uzanan bir HAT bu...
İçinde herkes var. Abramovich'ten Putin'e, Trump'tan Steve Bannon'a, Deripaska'dan Hillary'ye, Papa'dan Kraliçe'ye kadar herkes kavganın içinde. AVRUPALI BÜYÜK AİLELER MERKEZİNDE!
Yahudiler de tabii... Trump'a Putin'le görüşmesinden dolayı HAİN diye yüklenmelerine bakın. Eski Ulusal İstihbarat Direktörü James Clapper "Amerika Başkanı, Vladimir Putin tarafından esir alındı ve korkutuldu.
Bu inanılmaz ve rahatsız edici" diyordu. Eski CIA Başkanı John Brennan ise "Hainlikten başka bir şey değil. Trump'ın yorumlarının ahmakça olması bir yana, kendisini tamamen Putin'in cebine koydu" çıkışını yapıyordu.
John McCain de "Utanç verici bir performans. Daha önce hiçbir ABD Başkanı kendisini böyle bir despot karşısında hiç bu kadar sefilce aşağılamamıştı" sözleriyle noktayı koyuyordu...
Trump'ın NATO, İNGİLTERE ve PUTİN zirvesi çok şeye gebe... Yaşayarak göreceğiz. Testi çatladı... Bu sızıntı herkesi etkiler.
Etkileyecektir de..
NOT: Cemaatlerle ilgili çok soru gelse de biraz beklemeyi uygun buluyorum. Büyük bir operasyon olduğu kesin! Ayrıntılara sonraki günlerde gireriz. Buradaki kavga da büyük kavganın yansıması. Ama olay magazin figürlerinin çok ötesinde. Türkiye'nin görmesi gereken bu! Gören var mı? Emin değilim...
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- Ergün Diler
- Testi kırıldı
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