Biftek krizi
Bakalım sonuçları itibariyle ortaya ne çıkacak. Bunu da zaman gösterecek...
NATO artık eski kurallarla eski rota ile yürüyemez. Bunu dile getiren çok kişi var. Pentagon da böyle düşünmekte...
Son tahlilde gizli patron PENTAGON...
Değişim kaçınılmaz. Bunun sancılarını göreceğiz. Bazı akıllı isimlere göre, kullanılan silahların bile çoğunun ömrü tamamlandı.
Operasyon planları sonrasında alınan önlemler ve güvenli bölge prensiplerinin hepsi ilkel... Bunları NATO'yu iyi bilenler söylüyor. NATO üyesi ülkelere bakın. Bütün dünya orada! Ve bu, tarihin gördüğü en büyük savunma gücü. Kime karşı?
İŞTE BUNU SÖYLEYEN YOK. KİMSE BURAYA BAKMIYOR.
Önceden masal tadında da olsa SOVYETLER vardı!
Şimdi kim?
Bilen var mı?
Söyleyen?
Trump NATO'da öne çıktı.
Söyledikleri önceden de yazdığım gibi kendi fikirleri değildi.
PENTAGON'un bastırdığı şeyleri ileri sürüyordu.
Değişim için tüm üyelerin BİAT etmesi şart. Önemli kavşak da burası...
ABD Başkanı TRUMP bir yandan ailenin yani ROTHSCHILDLER'in, öte yandan da PENTAGON'un istekleri arasında gelip gidiyor!
AİLE YENİ DÜNYA DÜZENİ İÇİN BEYAZLARDAN OLUŞACAK, KENDİLERİ GİBİ AYNI İSTEĞE KİLİTLENMİŞ ORGANİZASYONLARIN PEŞİNDE...
HAZIRLIĞI BÜTÜN HIZIYLA GİDİYOR!
Devam...
Trump, ABD Savunma Bakanı Mattis'le Pentagon'un daha güçlü olması için adımlar attı.
Sadece ve sadece NATO'nun giderlerinin paylaşılmasını istedi.
NATO konusunda Trump'ın başka bir açıklamasını duydunuz mu?
Duyamazsınız, çünkü yok.
Trump, Beyaz Saray'da barut kokusu istemiyor.
Amerika Birleşik Devletleri'nde kurulduğu günden itibaren Başkan barut kokusuyla yaşar.
Bunun dışına çıkmak mümkün değildi. Trump bunu deniyor. Şansı var mı? Yüksek olmasa da var.
11 Temmuz'da Brüksel'de NATOABD toplantısı yapıldı. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve ekibi masanın bir tarafında bulunuyordu.
Stoltenberg'in karşısında Trump, yanında Dışişleri Bakanı Pompeo, onun yanında Savunma Bakanı Mattis oturdu.
Trump bir ara, Pompeo ve Mattis'e, "Sizin de NATO tarafında yani karşımda oturmanız gerekiyordu" dedi.
Masada bir anda klasik Trump gerginliği oldu.
Pompeo ve Mattis, tebessüm etse de Trump'ın bu çıkışından hiç hoşlanmamıştı. Toplantı başladıktan sadece 20 dakika sonra Trump, salonu terk etti. Programı olduğunu söyledi! Orada bulunmasının saçma olduğunu düşünüyordu. Kalktığı anda da Pompeo ve Mattis'e dönerek "Jens Stoltenberg'i bile daha yakın hissediyorum" dedi.
Mattis, KATOLİKTİ. Pompeo da bunlara uzak değildi. Jens Stoltenberg, ateistti.
Katolikler'in tüm engellerine rağmen seçildi. 2020'ye kadar görev süresi uzatılan Stoltenberg'in görevden alınması için Pentagon çalışmalarını tamamladı.
Çünkü Stoltenberg'le ilgili yapılan çalışmalar, onun hala Rusya ile yakın ilişkiler içinde olduğunu kanıtladı.
İDDİA BU!
Çok önemli birimler tarafından Stoltenberg'in KGB'de çalıştığı ve kod adının da Steklov olduğu, hem Pompeo hem de Mattis tarafından artık biliniyor.
BUNLAR FISILTIYLA KONUŞULAN İDDİALAR...
Stoltenberg, NATO'nun patronu gibi görünse de Rusya ile yakınlığını kimse inkar edemez. Stoltenberg, Putin'den daima övgüyle söz eder.
Şimdi Trump'ın da Stoltenberg ile yakın olması, Pentagon'un Brüksel'den endişeyle ayrılmasına neden oldu. Kabul etmek gerekir ki NATO'nun patronu Pentagon'dur. Ancak NATO üyelerinin tercihi olan genel sekreter, Pentagon'un istemediği kişiler oluyor. Stoltenberg de bu gruba dahil. Almanya ve Fransa da Pentagon'un gücünü NATO'da azaltmak için genel sekreter kozunu kullanıyor.
Stoltenberg, nasıl bir NATO istiyor?
Stoltenberg'in hayali Rusya'nın da içinde olduğu, tüm Birleşmiş Milletler'in katıldığı bir güvenlik sistemi.
Her ülke kendi ordusuyla katılacak ama sistem tek olacak. Bu sayede savaşlar engellenecek.
Ancak Pentagon, tek patronun kendisi olması için NATO'nun değişmesini istiyor. Çünkü sistemin yüzde 100'ünü kontrol edemeyen bir Pentagon, patron gibi görünse de altındaki koltuğu kaybedeceğini biliyor...
Mattis, NATO Zirvesi'nden sonra Hırvatistan'a geçti.
Orada NATO'nun geçmişte gizli orduları olarak bilinen ekibi yöneten üç emekli askerle toplantı yaptı. Mattis, NATO'nun etkinliğini arttırmak için Avrupa ülkelerini kendilerine muhtaç edecek adımları atacak.
Bunu kısa süre içinde göreceğiz.
Çünkü Mattis, Pentagon'un en özel güçleriyle hareket ediyor. Stoltenberg'in eski KGB ajanı olmasıyla ilgili rahatsızlık Pentagon'da hep vardı.
Ancak kanıtlanmış bir dosya yoktu.
Şimdi o dosyayı bilen Pentagon'un da Avrupa ülkelerinde, Stoltenberg'i zor durumda bırakacak adımlar atacağı yeni iddialar arasında...
Pompeo ve Mattis, Brüksel'deki iki gecede de çok özel toplantılar yaptı.
Trump bu toplantılardan habersizdi.
Öğrendikten sonra pek umursamadı.
Ancak toplantıya katılan isimlerin listesini ele geçirdi.
Avrupa'da başlayan NATO geriliminin Asya ve Afrika'ya kadar ulaşacağı kesin. Çünkü devletler yeni düzende var olmak istiyor.
NATO'nun içindeki ayrılıkçı kanadı temsil eden Stoltenberg de bugün için çok güçlü biri.
Çok farklı oluşumları göreceğiz.
Çok farklı silah şirketlerinin evliliklerini izleyeceğiz.
NATO'nun en önemli üyesi TÜRKİYE.
Türkiye'nin mücadele ettiği terör örgütlerinin arkasında NATO var. Almanya ve Fransa iki önemli üye...
Ancak kendi ordularını kurmak için var güçleriyle çalışmaktalar...
ABD ve PENTAGON "TÜRKİYE OLMAZSA OLMAZ!" diyor ama 15 TEMMUZ'a karışanları koruyor.
Şaka gibi!
Birçok çelişki var. Bütün bunların ortadan kalkması için değişim şart.
Türkiye yine masada olacak. Her şekilde olacak. Çok güçlü olarak...
NATO gibi dev bir oluşum kendi içinde çırpınırken TÜRKİYE kendi DEVLETİNE FORMAT atıp çağı yakalıyor... DOLARLA EURO ile sarsılmayan bir DEVLET geliyor.
Dışarıdan operasyonlarla sendelemeyecek bir DEVLET geliyor. Korkulan ve saygı duyulan bir DEVLET geliyor. Bunu bütün yabancılar gördü. Görmeyenler de görecek...
NOT: İddialar şöyle... Stoltenberg, KGB ajanı olarak 2 yıl İngiltere'de görev yaptı.
Kızkardeşi sayesinde RUSLAR'la temasa geçti. Hatta Stoltenberg'in kız kardeşinin KGB'deki en yakın arkadaşının PUTİN olduğunu yazan çizen çok!
"Steklov" yani Stoltenberg'in kod adı Norveç dilinde Biftek!
Hepsi iddia tabii...
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- Ergün Diler
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