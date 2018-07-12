Tarihi zirve
Zirve ile ilgili yazılan, çizilen ve fısıltılarla konuşulan önemli detaylar var... ABD Başkanı Trump, NATO Zirvesi'nde Pentagon tarafından hazırlanan metne yüzde 100 sadık kalacak.
Kalmak zorunda.
Pentagon, NATO'nun ağır yükü nedeniyle Amerikan üslerindeki etkin gücü azaltmak zorunda kaldı.
Şimdi bu durumu lehine çevirmek için en büyük kozunu kullanacak.
Eğer Pentagon'un ağır masraflara karşı ortaklık teklifini reddeden olursa, öncelikli hedef o ülkeler olacak. Almanya, Fransa ve İtalya, NATO baskısını en çok hissedecek ülkeler. Atlantik Konseyi'nin kapalı kapılar ardında konuşulan bir başka ülkesi ise Türkiye. Kabul etmek gerekir ki 15 TEMMUZ Türkiye ile NATO'nun büyük kırılma yaşadığı tarih oldu.
NATO'nun içindeki tamamen Pentagon tarafından yönetilen güç, hain darbe girişimine büyük destek verdi.
Şunu da unutmamak gerekir ki NATO içinde önemli pozisyondaki bazı generaller de bu darbeyi engellemek için adım attılar.
Şimdi bu iki güç NATO bünyesinde denge arayışında...
Türkiye 15 TEMMUZ'u asla unutmayacağına göre, NATO ile ilişkilerinde bir daha eski güveni yakalaması zor.
NATO'da Pentagon'a bağlı kanat, Türkiye'yi NATO'dan çıkarmak istiyor.
Çünkü bu adım gerçekleşirse Türkiye'nin Ortadoğu'da etkinliğini azalır.
Yaklaşık 1 aydır Türkiye'yi bitirmek isteyen Pentagon kanadıyla Ankara arasında ciddi bir görüşme trafiği var.
Pentagon, Türkiye'nin bazı taleplerini kabul ederken, oyun da kurmayı ihmal etmiyor. Pentagon, Türkiye'ye yaklaşırken NATO uzaklaşacak. Ya da NATO yaklaşırsa Pentagon uzaklaşacak.
Hem Pentagon'un hem de NATO'nun Washington'daki aynı merkezden yönetildiğini varsayarsak, bu durumun büyük bir oyun olduğunu anlayabiliriz.
TÜRKİYE eğer Portekiz'e sınırı olan bir ülke olsaydı, bugün hiçbir ülke tarafından önemsenmeyecekti ve hedef olmayacaktı. Ancak bulunduğu stratejik konum, özellikle Akdeniz'le olan büyük sınırı Türkiye'yi Almanya ve Fransa gibi ABD'nin hedefine koyuyor.
Türkiye, uzun yıllar Akdeniz'den habersiz yaşadı, kararlar aldı.
Şimdi bu kararların değişmesine inanan bir Türkiye, elbette ABD ile birlikte Avrupa'yı da rahatsız ediyor. 29 Ocak 2016 tarihinde, Akdeniz'in enerjisi konusunda çok önemli bir anlaşma imzalandı.
O anlaşmaya göre İsrail, Yunanistan ve Kıbrıs Rum yönetimi liderleri, Doğu Akdeniz'deki doğalgaz kaynaklarını, Türkiye'yi by-pass edecek şekilde boru hattıyla AB'ye ulaştırma konusunda anlaşmaya imza attı.
Bu büyük plan Pentagon tarafından yapılmıştı, NATO tarafından da uygulanacaktı.
Türkiye'nin bu anlaşmaya vereceği tepki, Pentagon'un Ankara konusunda atacağı adımların da yönünü belirleyecekti. Türkiye, geçmişteki gibi sessiz kalmayıp bölgeye savaş gemilerini gönderdi.
KKTC ile doğan haklarını da mutlaka kullanacağını açıkladı. Ayrıca aldığı yeni kararlarla Akdeniz'deki hakkını korumak istediğini ilan etti.
İşte 15 TEMMUZ KALKIŞMASI DA şubat ayının ilk günlerinde Pentagon'da yapılmaya başlandı.
Çünkü Türkiye, gelecekte Pentagon'un planlarına karşı olacağını Akdeniz'de ilan etti. Şimdi Brüksel'deki NATO Zirvesi'nde Türkiye'nin alacağı kararlar yeni dönemin başlangıcı olacak.
Pentagon'un gönüllü olmadan Suriye'nin kuzeyinde yaptığı anlaşmalar, NATO Zirvesi'nde bazı konularda taviz koparmak içindi. Göreceğiz.
NATO'nun daha doğrusu Pentagon'un büyük rahatsızlık duyduğu konulardan biri de Türkiye'nin ülke dışındaki 15 üssü. Bu askeri üsler, Pentagon'un birçok planını ertelemesine neden oldu.
Bu üslerin çok stratejik konumlarda olması, Türkiye'yi sürekli bir hedef durumuna getiriyor.
Suriye, Irak, Katar, Lübnan, KKTC ve Somali'deki üsler büyük bir çember oluşturdu.
Bu çember Bosna Hersek, Kosova ve Arnavutluk üsleriyle de koordineli hale getirilince, Pentagon'un kızgınlığı arttı.
Stratejik üslerin çok özel yetiştirilmiş ve NATO ile bağlantıları olmayan birimlerle güçlendirilmesi Pentagon'daki sıkıntıyı daha da arttırdı.
İşte o nedenle NATO'nun Brüksel'deki zirvesi geçmiştekilerden çok daha önemli.
Pentagon, Türkiye'nin stratejik üslerinde Amerikan askerleriyle koordineli çalışmasını istiyor.
Ancak bu teklif henüz yapılmadı. Türkiye'nin Rusya'dan S 400 alması NATO'yu rahatsız etse de gerçekte sorun teşkil etmez.
NATO'nun S 400 tepkisi, "Türkiye'nin kural dışı hareket ediyor" imajı yaratması için.
Dünya yeni bir döneme girerken NATO Zirvesi'nin önemi de daha da artıyor.
Bakalım GİZLİ KARARLAR NE OLACAK!
Almanya ve Fransa'nın (İtalya kendi içindeki problemler nedeniyle ABD ile anlaşmak zorunda) NATO Zirvesi'ndeki tavrı da çok önemli. Çünkü bu iki ülke, İran konusuyla başlayan süreçte ABD ile karşı karşıya geldi. Almanya ile Fransa'nın Washington'dan kopuşu yeni sistemle birlikte kaosu getirir.
Ve beraberinde ekonomik krizi...
Hem de etkisi Avrupa'da ve Asya'da çok ciddi şekilde hissedilen bir ekonomik kriz.
Bütün bunlar olurken TÜRK DEVLETİ BAŞKAN'lık sistemine geçerek büyük ve milli Türkiye'nin doğuşunu ilan etti.
İçeride ve dışarıda temizlik bu nedenle yapıldı...
Yoksa çoktan kapımıza dayanırlardı. O günler bitti.
Anlaşmak ve bizi anlamak zorundalar...
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- Ergün Diler
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