Siyasi dizayn
ABD ve ÇİN, AİLELER tarafından yönetilen en büyük iki ekonomi, en büyük iki devlet, en büyük iki oyuncu, en büyük iki rakip... İşte bu iki DEV'in attığı adımlar dünyanın tümünü etkiler ve etkilemekte. Herkes Trump'ın getirdiği vergileri konuşmakta. Arka plan ile ilgili çok şey yazılıp çizilmemekte.
Neden bunlar yapılıyor? ABD neyin peşinde?
Çin ne yapıyor?
Kavga nasıl sonuçlanacak?
SORU ÇOK. İşin ucu haliyle Türkiye'ye de dokunacak. Gelin, geri çekilip uzaktan bakalım biraz...
Çin fakir fukara bir ülkeydi.
Dünya üzerinde etkisi şimdiki gibi değildi. Ne oldu da ÇİN efsanesi doğdu? EKONOMİNİN KURALLARI mı değişti? Dolar yerine başka bir enstrüman mı devreye girdi? Hammaddelerde başka bir güç mü kontrolü aldı? HİÇBİRİ DEĞİL... ÖNCELİKLE ŞUNA BAKMAK ŞART: Sebepler mi sonuçları hazırlıyor, yoksa bu sonuca ulaşmak için sebepler mi yaratılıyor?
Açalım... İkinci Dünya Savaşından sonra ABD, Japonya'ya sermaye ve teknoloji transferi yaptı. Önce büyük bomba atılıyor, sonra yardım ediliyordu!
Japonya üretecek ve bunu büyük ölçüde ABD'ye ihraç edecekti.
ABD halkı bu ürünleri tüketerek refahını artırırken Japonya dış ticaret fazlası parayı ABD finans kurumlarında değerlendirecekti.
BUNLAR OLDU. JAPONLAR ÜRETTİ, AMERİKALILAR TÜKETTİ, PARA DA ABD BANKALARINA AKTI! İşte bu model başarılı olunca ABD'deki finans kurumları benzer bir yapıyı Çin'e de getirdiler! GARİBAN ÇİN de ihracata dönük bir sanayi kurdu! Amerikalılar hem tüketiyor hem ÇİN'in parasını kendi sistemlerine aktarıyordu!
YANİ SONUÇ HAZIRLANIYORDU! YENİ OYUN ve YENİ SİSTEM İÇİN!
Bu durumda üreten ÜLKELER ABD'den alacaklı hale geliyordu. Fatura kabarınca ABD, DOLAR'ın değerini azaltıyor TASARRUF SAHİPLERİ PARALARININ BÜYÜK BÖLÜMÜNÜ KAYBEDİYORDU. Oyun müthişti. Peki ÇİN ve JAPONYA buna neden göz yumuyordu?
Başka şansları yoktu. Çünkü ABD hem Japonya hem Çin sanayisinin üretim mekanizmalarını kendi tüketeceği şekilde kurmuştu.
Her iki ülke de "BİZ YOKUZ, SİZE MAL SATMIYORUZ" diyemezdi. Bu b��tün finans sisteminin değişmesi ve belki de çökmesi demekti. Çin'in, varacağı bir hedef yoktu. YA FAKİR GÜNLERE DÖNECEKLER YA DA BÖYLE DEVAM EDECEKLERDİ... Gelelim bugüne... "NELER OLUYOR?" SORUSUNA CEVAP ARAYALIM...
Başkan OBAMA döneminde ABD ticaret mekanizmasının önemli isimlerinden biri Robert Holleyman'dı... Aynı zamanda Crowell and Moring LLP'nin ortağıydı. Holleyman, "Tarifelerin uygulamaya koyulması ile birlikte, anlaşmazlığın reel hale geldiği açık" dedi ve "Bir çıkış yolu bulamazsak, kartopu gibi büyüyecek" değerlendirmesinde bulundu. ABD'de Pentagon'a bağlı İleri Savunma Araştırma Projeleri Ajansı var. Kısa adıyla DARPA.
Hem DARPA hem Crowell and Moring LLP, ABD'nin başta Çin ve AB ülkelerine karşı başlattığı ticaret savaşının Londra'ya operasyon olduğu görüşünde.
Trump'ın hedefinde Londra ile yakın ilişkiler içinde olan 7 AMERİKAN AİLESİ var.
ABD Çin'e her yıl 150 milyar dolarlık ihracat yapıyor. Çin'in ABD'ye ihracatı ise 500 milyar dolar. Yani Çin her yıl yarım trilyon dolar kazanıyor. Aslında Çinli şirketlerin tamamı bu 7 Amerikalı ailenin. Dolayısıyla kazanan aslında Londra.
Çünkü bu 7 şirketin bağlı olduğu mekanizma Londra'da!
DARPA'nın raporunda, "Amerikalı 7 ailenin gelirlerinin kesilmemesi halinde Büyük Amerika hayal olarak kalır" notu düşüldü. 7 ailenin ABD'de bitirilmesi büyük bir kaosa neden olabilirdi. Bu nedenle şimdiki yol tercih edildi. ABD, Çin ve Avrupa Birliği'nin ticaretinde engeller çıkartarak ailelerin gücünü azalttı.
Bu durum Pentagon açısından umut verici. Ancak 7 ailenin bu kadar sessiz kalacağı elbette düşünülmüyor.
Çünkü DARPA'nın raporunda, karşı operasyonlara da yer verildi. 7 ailenin, Pentagon'un ısrarla istediği Kuzey Afrika'da da etkin olduğu biliniyor.
Fas, Tunus, Cezayir ve Libya'da etkinlikleri çok fazla olan 7 aile, Pentagon'un bu bölgedeki etkinliğini bitirebilir. Akdeniz'deki etkisini azaltır. O nedenle ABD, ticaret savaşında 7 aileyi pazarlık masasına çekmek istiyor. 7 aile kendi arasında pazarlık yapar.
O da her 5 yılda gerçekleşir.
Pasta 7 aile arasında dağıtılırken, sistemde bir aksaklık yaşanmaz.
DARPA da, ailelerin birlikte çok güçlü olduğunu ve karşı hamleleri sadece Kuzey Afrika'dan değil, Kanada'dan da yapabileceğini öngördü. Bu da Kanada'nın hedef olmasına yolaçtı. Kanada Başbakanı Justin Trudeau, ABD ile çatışmaya başladığı anda tacizle suçlandı. Hatırlayın!
Justin Trudeau'nun dosyası çok kabarık. O nedenle Washington'ın Kanada operasyonunun en zayıf halkası Trudeau... Büyük Amerika hayal eden her başkan, aslında Trump'ın yaptıklarını yapmalıydı.
Geçmişte bunu görmedik. Bill Clinton döneminde ABD tarihinin en yüksek refah seviyesine ulaştı. Ancak o tarihlerde patron Washington değildi. Bill Clinton, şirketlerin yönettiği bir başkandı. Ancak güçlü ekonominin bir krizle sarsılması gerekiyordu.
Mortgage ortaya çıktı.
Ekonomik krizlerde de şirketler güçlenirdi.
Öyle de oldu.
Eğer Trump, bugün hanedanların gücünü azaltmayı başarırsa ekonomik kriz yaşansa bile aileler kazançlı çıkamaz.
7 aile Çin'e değil kendilerine savaş açıldığının farkında. Büyük bir çığ geliyor. Altında aileler mi yoksa Washington mı kalacak göreceğiz.
ANCAK WASHİNGTON kendi büyüttüğü ÇİN'in 7 AİLE ile Londra üzerinden karşısına çıkmasını engelliyor. Kurduğu sistemin yok olmaması için kendi adına doğruları yapıyor... Ve bunu da daha fazla geç kalmadan yapıyor. 7 aile de Çin de başka bir yol bulamaz. Şu an için böyle bir güç kimsede yok. Son tahlilde ABD TEKNOLOJİK OLARAK, EKONOMİK OLARAK, SAVUNMA OLARAK RAKİPSİZ. Bu denge bozulmadan yeni sistemi hayata geçiriyorlar. İPEK YOLU'nu yine para ile kontrol edecekler. Çin'in ellerinden kaçıp gerçekten büyük bir rakip olmasının önüne geçiyorlar.
Haziran'daki ÇİN'in ihracat rakamlarına bakın! Düşüş büyük.
Parası da değer kaybediyor. Yani ABD VERGİ KOYARAK ALMADIĞI ZAMAN ÇİN büyük sıkıntı içine düşüyor.
Washington bunu gösterdi.
Dünyanın geri kalanı da bu dengeyi bozacak bir adımı 50 yılda atamadı. Bu nedenle TİCARETİ KONTROL EDEN YENİ SİYASİ SİSTEMİ DE KURACAKTIR... Önde olan ABD... Çünkü bu sonuca ulaşmak için nedenler fazlasıyla yaratıldı... Şimdi sonuçlarını göreceğiz... İpek Yolu'ndan CHP içindeki kavgaya kadar olan gelişmelere de böyle bakın.
ABD'nin rüzgarı diye düşünün...
Bakalım ÇİN, AVRUPA, RUSYA VE HİNDİSTAN büyük bir cevap verebilecek mi?
Vermeleri gerekiyor da... Bu mücadele herkesin koordinatlarını belirleyecek... SİYASET DİZAYN edilecek. Bu sonuca göre...
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- Ergün Diler
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