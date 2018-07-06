Sert rüzgar
CUMHURİYET'in temeli olan herkesi kucaklaması gereken parti bir GRUP'un elinde oyuncak oldu. EN çok üzüldüğüm ise samimi CHP'liler...
Kemal Bey'in kendisi ya da yardımcıları çıkıyor, 24 Haziran'da alınan OY'lardan sonra başarılarını anlatıyor. Aklın gidecek bir yer bulamadığı nokta!
YÜZDE 22 alınıyor ve seçimin galibi olarak CHP gösteriliyor.
Karıştırdım artık ama sanırım 9 kez seçim kaybeden biri, bir ekip, nasıl ısrarla BAŞARIDAN söz eder! Daha önemlisi evlerinde kendilerini bekleyen çocuklarına da eşlerine de aynı şeyi söylüyorlar mı?
HOCALARIMIZ "MATEMATİK YALAN SÖYLEMEZ" DERDİ...
Bu CHP matematik konusunda devrim yaptı! Rakamlar üzerinden EINSTEIN'ın bile gidemeyeceği bir yol çizdi. John Nash gelse nafile. YÜZDE 22 yüzde 78'den büyük!
Bilen varsa açıklayacak olan varsa bir daha dinleyelim...
İşte bu iklimde KİŞİSEL OY olarak YÜZDE 31 alan Muharrem Bey isyan etti.
"CHP BİZİM HAKKIMIZ. BAŞARILI OLAN BENİM. MEYDANLARI DOLDURAN BENİM. ALDIĞIM OY DA BELLİ. SİZİNKİ DE ORTADA. HALA NE DURUYORSUNUZ. ÇEKİN GİDİN" dedi.
Dedi ama burası CHP, öyle kolay kolay kimse gitmiyor.
Gitmez de... YÜZDE 22 ile iktidar olamayacağını bile bile bir ekip niye koltuğa yapışır. Neden kimseyi dinlemez ve rakamları çarpıtarak kalmak için savaşır.
Halkın git dediği gitmiyor, gel dediği gelemiyor. Nasıl bir parti bu! Ne yazmıştım! Hatırlayın!
"Muharrem Bey'in işi çok zor. Partiyi almak isteyecek ama vermeyecekler. İstifa etmezler, edemezler. CHP'yi ele geçirmesi hiç kolay değil. YENİ BİR PARTİ için hazırlıklara başlasa iyi olur. Bu da basit yol değildir ama liderlik de böyle bir şey... Yürümezsen kimse gelmez peşinden..."
CHP'deki kavga daha yeni başladı. Yarın bitecek gibi de değil. Ülkeye bir şey vermeleri söz konusu olmayan EKİP PARTİNİN ÇATISINI VE KAPISINI TUTMUŞ, KUŞ UÇURTMUYOR. İNCE'yi asansöre almayanlar partiye alır mı? İNCE ÖZEL TİM'le bile giremez! Partinin fotoğrafını çeken isim binaya alınmadı! Atıldı, işine son verildi! Durum bu kadar net...
Okeye 4 kişi bulamayacaklar YEREL SEÇİM stratejisi yapıyor. OSCAR'lık bir filmle karşı karşıyayız... YÜZDE 22 bunu hak etmiyor. İnsanların duygularıyla oynamaktan vazgeçsinler. İşe de "BİZ KİMİZ BİLİYOR MUSUNUZ'dan başlasınlar... CHP'lilerin buna ihtiyacı var! Onlar bilmese de...
Devam... Dünya üzerindeki İKİ KUTUPLU KAVGA HALİYLE CHP'DE DE VAR!
Olması gayet normal.
Sadece insanların olaylara böyle bakmaması ilginç. Kemal ve Muharrem beyler bilmese de iki rüzgardan birini arkalarına alırlar. Bilmezler ama böyledir.
Geçtiğimiz gün de yazdım.
İNCE'nin arkasındaki rüzgar daha güçlü. GLOBAL anlamda esen bir güç kesinlikle ve kesinlikle CHP'yi de ihmal etmez. İNCE ihmal ederse onu bilemem!
Neyse...
FORBES listesinin ilk 100'ünde 70 Yahudi işadamı vardır. Ancak tüm Yahudi işadamları aynı planla hareket etmez. JEFF BEZOS bunlardan biri.
Bugün itibariyle yaklaşık 180 milyar dolar servete sahip ve Amazon CEO'su Jeff Bezos, birkaç yıldır kendi imparatorluğunu kurmak istiyor!
Hatta Rotshchild ailesi başta olmak üzere güçlü Yahudi ailelere de bunu söyledi.
Elbette beklediği cevabı alamadı. Hatta 2015 yılında Rothschild ailesiyle karşı karşıya geldi.
Ancak TRUMP'ın gelmesi ve dengeleri sarsması dikkatlerini dağıttı. Hatta yakınlaşma başladı.
Son birkaç ayda Jacob Rothschild ile 2 kez bir araya gelen Bezos, Beyaz Saray teklifi aldı.
Öncelikli olarak Jacob Rothschild, Beyaz Saray'da hep etkin olmuştur. Mutlak surette bir ekibi Beyaz Saray'da görev yapmıştır ve hala da yapıyordur.
Bunu en iyi bilenlerden biri de Jeff Bezos'tur.
Beyaz Saray hayali, her Amerikalı zengin için rüyadır.
Jeff Bezos için tek sıkıntı Yahudi olması. Çünkü Amerikan Başkanı olmak için Obama dönemine kadar bir kural vardı. ABD Başkanı olmak için WASP yani BEYAZ ANGLO SAKSON PROTESTAN olmak zorundasın.
Obama ile yıkılan bu gizli kanun, Trump'la da zirveye çıktı. Şimdi Beyaz Saray, Yahudi bir başkana hazırlanıyor.
Jeff Bezos, ABD'nin 50 eyaletinde internetten satılan her 10 üründen 4'ünü kendi şirketi Amazon'un yüklendiğini biliyor.
Bu gücü de artık kullanmak istiyor.
Bezos, Rothschild'in teklifini kabul etti. Başkan adaylığını açıklayacak. Ancak Rothschild de biliyor ki, Bezos Beyaz Saray'a girmeyi başarırsa bir anda kendi kararlarını uygulayabilir. Arada tam bir güven yok! Eğer aradaki GÜVEN problemi aşılırsa TRUMP'ın yerine gelecek isim BEZOS!
Jeff Bezos, Yahudiliğini çok öne çıkartan biri de değildi. Hatta doğru düzgün bilgi de bulunmaz bu konuyla ilgili... Ancak şartlar onun bu pozisyonda olmasını sağladı. Kurduğu ekip olağanüstü.
Bugün Amazon'un dünyaya yayılmasında etkin olan bu ekip, gelecekte ABD'nin Dışişleri politikasını da belirlemek için çalışıyor.
Buraya kadar her şey Bezos için iyi. Ancak bir de Pentagon gerçeği var. Pentagon'un Bezos'a sıcak bakmadığı biliniyor.
Ancak geçen yıl bir anda ABD Savunma Bakanı Mattis ile Bezos'un yakınlaşması ortaya çıktı. Pentagon da bugün Bezos'la birçok anlaşma imzaladı.
Pentagon'un içindeki bir güç Bezos'u istemiyor. Ancak Bezos tarafı, "Engelleyemediğin gücü, kontrol etmelisin" düşüncesiyle Pentagon'un kendileriyle işbirliği yaptığını düşünüyor.
Bu doğru bir yaklaşım.
Rothschild'in istediği, Pentagon'un da kabul edeceği bir Yahudi ismin Beyaz Saray'da olma ihtimali ne kadar? Bilen yok! Ama dünyada dengeler yeni baştan kurulmakta.
Güçler yeni oyuncularla yeni sisteme hazırlanmakta.
Washington Post'un Bezos tarafından satın alınması da çok önemli bir adımdı. Washington Post'u almak için çok büyük tavizler verdi ama başardı.
Bu adım, onun başkanlığa giden yolunu açacak mı?
Mümkün! ABD bu kadar değişirse dünyanın geri kalanı bundan etkilenir! Bu net! Türkiye bu işin merkezinde yer alır. Ortadoğu'nun kalbi olarak... ABD'de TRUMP sonrasını tasarlayanların CHP'ye uzak kalacağını düşünen varsa yanılır... Buradaki her gücü kullanmak isteyen güçler var. Oldu ve olacak. Türkiye'ye ve dünyaya böyle bakmakta fayda var!
NOT: ÇOK kişi Jeff Bezos'un Yahudi olmadığını söyler. Önemli de değil zaten. Ancak Bezos'un Jacob Rothschild ile ilişkisi önemli ve bu ilişki BEYAZ SARAY'ı almak için harekete geçtiyse daha da önemli!
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