Merkel yolcu
Elbette sıradan gibi görünse de işin içinde iş vardı. Anlamamız gereken de buydu...
Gelin bugün bu kanaldan yürüyelim...
Bakalım dehlizin sonunda karşımıza ne çıkacak...
ABD Başkanı Trump'ı BEYAZ SARAY'a taşıyan isim olarak bilinen Steve Bannon yine devrede. 'İstifa etti, gitti' yorumlarının hepsi anlamsız. Bir yere gittiği yok.
Daha bile etkili.
Pentagon'un emri ile AVRUPA'da faaliyet göstermekte. Yoğun olarak hem de...
Geçtiğimiz haftalarda 'İSPANYA ve İTALYA'da görüldü' diye yazdım...
Kolay kolay yanılmayan biri olarak tanıtılan BANNON hala AVRUPA'da...
Hatırlayın, İtalya'da ortaya çıktığında HÜKÜMET KRİZİ çözülmüştü...
Bannon aylardır hükümetin kurulamadığı İtalya'da, 5 Yıldız Hareketi'nin lideri Luigi Di Maio ile Lig Partisi lideri Matteo Salvini'yi ikna etti.
Ardından İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella ile görüştü.
İşi bitirdi...
Neyse...
Biz ALMANYA'dan devam edelim...
Ünlü ALMAN DERGİSİ DER SPIEGEL dünyayı şekillendiren 4 liderin ismini yazdı. Kapak yaptı.
Erdoğan, Trump, Putin ve Cinping...
Yeni Dünya Düzeni'ni bu 4 isim kuracaktı. Uyarıyordu, alarm veriyordu...
Ve 'Neden MERKEL burada yok' diye de soruyordu! Bu ortamda BANNON ortalarda geziyordu!
Trump'a seçim kazandıran isim olarak görevine üst perdeden devam ediyordu...
Pentagon'un yeni bir oyunu için yeni pozisyonuna atandı.
İrlanda'lı Katolik olması nedeniyle Bannon, Avrupa'da da çok güçlü ilişkileri olan biri.
İtalya, İspanya, Portekiz, İngiltere, Almanya, Polonya bu ülkelerden bazıları. Bilgisi ve inancı dolayısıyla yeni görevinde hızlı kilometre yapıyordu!
Pentagon Almanya'yı kaybetmek üzere...
Bu son dönemin özetiydi! Almanya, II. Dünya Savaşı'ndan sonra ABD'nin bir eyaleti oldu. Berlin'de alınan kararların belki de tamamı Washington'da hazırlandı. Şimdi yeni dönemde Almanya'nın kendi rotasını belirlemesi Washington'ı endişelendirdi.
Öncelikli olarak Almanya'nın daha doğrusu Merkel'in Türkiye ile ilişkilerindeki olumlu hava, Washington'da kabul edilemezdi.
Bu durum BANNON'un devreye girmesine neden oldu!
Steve Bannon, Türkiye-Almanya ilişkisini bozmak için harekete geçti. İki ülke arasında sorun çıkartmak da zor değildi. Bu konuda Bannon'ın çok güvendiği güçlü bir Katolik olan Reinhard Grindel'e büyük görev verildi.
Yıllarca Başbakan Angela Merkel'in partisi CDU'da görev yapan ve milletvekili seçilen 54 yaşındaki Grindel, 2013 yılında futbol federasyonunun mali işler sorumlusu olmuştu.
Daha sonra Almanya Futbol Federasyonu Başkanı oldu ve vekillik görevinden istifa etti.
Yavaş yavaş MESUT ve İLKAY krizine geliyoruz...
Reinhard Grindel, Pentagon'a yakın olduğu için Steve Bannon'la çok yakınlaştı.
Bu da doğal bir sonuçtu.
Zaten geçmişte de Katolik toplantılarında birçok kez bir araya gelmişlerdi. Dostluğun temeli eskilere dayanıyordu...
Bannon, 13 Mayıs tarihinde Grindel'le görüştü. Bannon, Grindel'e, "Türkiye ile Almanya'nın yakınlaşması bizim için risk. Sen de üzerine düşeni yapmalısın ve ciddi açıklamalarla planımıza destek vermelisin" dedi.
Bu konuşmanın üzerinden belki de 15 saat geçmemişti ki Grindel, sosyal medya hesabından çok sert bir açıklama yaptı.
Grindel, "ALMAN FUTBOL FEDERASYONU, göçmen kökenli oyuncuların özel durumlarına elbette saygı duyuyor. Ancak hem futbol hem de FEDERASYON'un değerleri, Bay Erdoğan tarafından yeterince önemsenmiyor. Bu yüzden milli futbolcularımızın kendisinin seçim kampanyası için istismar edilmeleri hoş değil. İki oyuncumuz, bu eylemleriyle FEDERASYON'un uyum çalışmalarına yardım etmedi" diye yazdı.
Tabii ki Grindel'in bu açıklamaları, Katolik medyasında geniş yer buldu. Bannon'ın ateşlediği fitil, Grindel üzerinden bomba gibi patlamaya başladı.
Türkiye'den de karşı açıklamalar gelince, Almanya milli takımın dünya kupası hazırlık maçlarında Türk oyuncular şiddetli şekilde tepki gördü.
Plan tıkır tıkır işledi yani...
Çığ gibi her saniye büyüdü ve etkisi arttı. Ve kendisini siyasette de gösterdi.
Grindel'in açıklamaları, Almanya'daki koalisyonda da çatlağa neden oldu.
Merkel, Grindel'e tepki gösterdi.
Bu durum, diğer partilerin Merkel'e tepkisini arttırdı.
Koalisyonun bitirilmesi ve yeni bir seçime girilmesi gündeme geldi.
Bannon'ın planı harfiyen ilerliyordu.
Çok büyük bir ihtimalle Almanya'da aylar sonra kurulan Hıristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU), Hıristiyan Sosyal Birlik Partisi (CSU) ve Sosyal Demokrat Parti (SPD) koalisyonu çok yakında bitecekti.
Sonra da seçim kararı alınacaktı.
Çok büyük bir ihtimalle Merkel o seçimlere giremeyecek ve Almanya tekrar Bannon'ın istediği gibi Washington'dan yönetilecekti.
Almanya'da, İtalya'da, Fransa'da veya Hollanda'da hiçbir siyasetçi bağımsız değildir.
Bağımsız da hareket edemez.
Ederlerse, bugün Bannon yarın da bir başkası gelir sistemin devamı için kapıyı çalar!
Olan da bu! Almanya, Avrupa Birliği için de çok önemli.
Avrupa Birliği'nde etkin olmak isteyen ABD, Fransa, İngiltere ve Almanya üzerindeki gücünü arttırırdı.
BREXIT sonrası İngiltere oyun dışı kaldı.
Şimdi Washington hem Fransa hem de Almanya'yı kendi kararlarıyla baş başa bırakmayacak.
Amaçları bu!
Oyun planları bu!
Bugün kimilerine göre 'çılgın', kimilerine göre 'deli' diye adlandırılan Trump'ın tek endişe ettiği kişi Steve Bannon'dır.
O nedenle Steve Bannon'ın attığı her adımı, yaptığı her açıklamayı görmezden gelmemelisiniz.
Trump bile Bannon konusunda çok sessizdir. Onu asla eleştirmez, hatta her açıklamasında Bannon'ı över.
DENGE BUDUR!
GÜÇ DAĞILIMI BUDUR!
SAVAŞ BUDUR!
ABD içindeki bir güç YENİ DÜNYA DÜZENİ'nin TRUMP'ın içinde olduğu bir denklemle çözülmesinden yana değil. Zaten CIA ESKİ BAŞKANI BRENNAN'ı takip ederseniz gerginliğin ve tehlikenin ne boyutlara ulaştığını görürsünüz!
Bannon varsa MİLLİYETÇİLİK ARTAR!
ARTACAKTIR DA...
Yansımaları buralara kadar gelecektir...
NOT: BANNON, kısa bir süre önce kripto paralarla ilgili bir açıklama yaptı. Devletlerin buna karşı olmasını istedi. Bannon'a sunulan raporda, İtalya, İspanya, İngiltere, Almanya ve Türkiye'nin kripto paralara karşı olmayacağı yazıyordu. Hareket planlarında bu da etkili...
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