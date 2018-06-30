Bakmak lazım
Ancak bizde herkes kısır tartışmaların, sloganların peşinden gitmekte...
YENİ DÜNYA DÜZENİ denilen yapılanmanın ne getireceği tartışılmıyor.
CHP'deki diz boyunu geçmeyen çıkışlar çok hoşumuza gidiyor.
Hoş onu da derinlemesine bilmediğimiz ortada. Gerçek TARTIŞMA görünürdeki TARTIŞMA değil.
Ama bizde böyle derine inmek yok!
Sevmeyiz...
Neyse...
Türkiye kendi sistemini kurarak YENİ DÜNYA DÜZENİ'nde yer almak niyetinde.
Dün burada DER SPIEGEL ile THE ECONOMIST'in görevlerini yazdım.
The Economist yine Türkiye'ye yer verdi.
Önemli satırlar vardı.
"Erdoğan, Türkiye'de yeni bir siyasi dönemi başlattı" başlığını atan dergi, "Yeni Türkiye daha İslamcı, milliyetçi ve otoriter olacak" yorumu yaptı.
DEVLETLERİN çökertilme ihtimali olan bir iklimde ANKARA defansını kuruyordu...
Bu tanımı anlamak gerekiyordu...
Devletin güvenliğinin, gücünün öne çıkacağı bir devredeyiz.
İçerideki dağınıklık halinin OPERASYONLARA elverişli zemin oluşturma ihtimali ortadan kaldırılmakta.
Olan biten bu...
Öte taraftan AİLEYE yani ROTHSCHİLD ailesine iyi bakmakta fayda var...
Dünyanın gideceği yeri anlamak için PARAYI dikkatlice izlemek şart...
Detayları kaçırmamak da...
ABD Başkanı Donald Trump geldiğinden beri çok ilginç işler yapmakta.
Önemli adımlar atmakta.
Trump, sık sık kukla yöneticilerin mali sistemi havaya uçuracağını söylüyordu.
Dünyadaki paranın hayali olduğuna inanıyorlar.
Aslında inanmaktan öte bunun doğru olduğuna eminler.
Bu nedenle İNFİLAK ETMESİ AN MESELESİ OLAN MALİ SİSTEMİN DEĞİŞMESİ GEREKTİĞİNE İNANARAK YÜRÜYORLAR...
Sisteme dahil edilen insanların kendi yatırımlarıyla veya sonraki katılımcılardan gelen paralarla ödemenin yapıldığı bir sistem var!
Her yerde...
Buna çeşitli isimler takan var.
DOLANDIRICILIK OLARAK NİTELEYEN DE ÇOK.
Bakın şimdi olan en önemli şey ROTHSCHILD AİLESİNİN VARLIKLARINI SATMASI...
Bu TRUMP'ın attığı mali adımlardan sonra gelen bir hamle...
Trump, ticaret sistemini tamamen değiştirme odaklı davranırken, aile de varlıklarını satarak nakit akışını kendi finans sistemine dahil ediyor.
Türkiye'de de buna destek veren var mıdır?
Bakmak lazım!
Eğer bir süre sonra dünya ticaret sisteminde değişim yaşanırsa, ki Trump bunu yapmaya kararlı, 1 dolar o gün 15 dolar gibi güçlü olacak.
Bir şirketin yükselen ekonomide değeri 1 milyar dolarsa, düşen ekonomide 100 milyon dolardır.
Rothschild ailesi de yakın gelecekteki küresel ekonomik krizle birlikte sattığı şirketleri 10'da bir fiyatına geri alacak.
Burada bunu düşünerek adım atan var mıdır?
Bakmak lazım!
Finans dünyasında çok önemli isimler var. Sayılamayacak kadar oyuncu bulunmakta.
Bunların pek çoğu AİLENİN yani ROTHSCHILDLER'in karşısında.
Ancak bunun da çoğunluğu GÖSTERMELİK OLARAK KARŞIDA YER ALMAKTADIRLAR.
Aile ile KRİPTOLU bir ilişki sürdüren çoktur...
Burada var mıdır?
Bakmak lazım!
Aileye karşı gibi duran çok kişi ailenin oyuncusudur!
İşte bu KRİPTO isimler ŞİRKETLERİN SATILMASINA, ALINMASINA DESTEK VERDİ.
Oyunu kimse anlamayınca da AİLE aklıyla yine gücüne güç kattı.
Rothschild ailesi, 40 yıldır şişirdikleri balonu şimdi indiriyorlar.
İndirirken de havanın tamamını yani dolarları kendi hesaplarına aktarıyorlar.
BANK OF AMERICA bankaların, tasarruf sahiplerinin KARA DELİKLERİNİ beslemek için adımlar attı.
Yasa çıkarttı.
Ailenin desteğiyle tabi...
SİSTEMDEKİ önemli OYUNCULAR KRİPTO VE KUKLA İSİMLER... Her şey kriz için! Küresel kriz için...
SORU ŞU!
Peki, kukla yöneticiler ve işadamları servetlerini nerede saklayacaklar?
Öyle ya senaryoda kendine yer bulanlar bu paraları ne yapacak?
Nereye koyacak?
Nasıl güvenliğini sağlayacak?
Bu soru çok soruluyor.
Ancak bilinmesi gereken şudur:
Kukla yöneticilerin ve kukla işadamlarının servetleri yoktur.
O paraların tamamı aileye aittir.
Aile de o paraları yine kendi kasalarında saklayacak. İşadamları, hangi ülkede olursa olsun, kazandıkları paranın tamamını o ülkedeki Rothschild finans kurumuna yatırmak zorundadır.
Bu kural 100 yıldır böyle ve değişmeyecek.
Bütün bu hazırlıklar sonunda eğer ekonomik kriz yaşanmazsa o zaman aile büyük bir zarar yaşayabilir.
Bu mümkün!
Ancak parayla dans eden aile küresel kriz istiyorsa bundan kaçmak zordur.
Her seferinde bunu başardılar çünkü.
ABD'nin de içinde olacağı küresel kriz, ailenin çok daha güçleneceği sonuçlarla aşılacak.
Bu da yeni kukla işadamlarını ortaya çıkaracak.
Bu sisteme karşı koymak için güçlü bir Avrupa Birliği isteniyordu.
Trump Macron'a ne dedi:
"NEDEN HALA AVRUPA BİRLİĞİ İÇİNDESİNİZ! ÇIKSANA ARKADAŞ..."
Avrupa Birliği'nden ilk ayrılan ülke Britanya oldu.
Eğer o tarihte Britanya bu adımı atmasaydı, bugün ülke içinde tehlike çanları çalıyor olacaktı.
Merkel ve ekibi YENİ DÜNYA DÜZENİ'nde rol almak için AVRUPA BİRLİĞİ'nin öne çıkmasını arzu etmekte.
Der Spiegel ayın başında nasıl bir kapakla çıktı. Hatırlayın...
Yeni Dünya Düzeni'ni 4 BAŞKAN kuracak... Trump, Erdoğan, Putin ve Şi Cinping!
Almanya ve MERKEL yok!
ABD-SOVYETLER arasındaki büyük denge bitti.
1990'da sona erdi.
Şimdi yenisi inşa edilmekte.
Hem para hem enerji kaynaklarının dağılımı yapılmakta.
Mesela CIA eski BAŞKANI Brennan neredeyse her gün TRUMP'ı tehdit etmekte. KATOLİK Brennan açık açık "Trump'ın sonu geldi" diye yazıp söylemekte.
Ama TRUMP yoluna devam etmekte... Kimse de durduramamakta...
ABD'nin içinden çıkıp Çin'e kadar uzanan GÜÇ, YENİ SİSTEM için bastırmakta. Kimse de karşı koyamamakta...
Çok büyük bir mücadelenin içinden geçmekteyiz. Alışık olduğumuz öğrenme kalıplarının dışında bir rüzgar bu.
Oyun içinde oyun var.
ANKARA da bunu bilerek sağlam adımlarla gitmekte...
Olayları anlamak için CHP'nin, İYİ PARTİ'nin, Muharrem İnce Bey'in üzerine çıkıp bakmakta fayda var...
Kimin ne kadar oy aldığı elbette önemli. Ama BÜYÜK KURGUDA KİMİN HANGİ ROL ALDIĞI, ALACAĞI DAHA ÖNEMLİ!
AK PARTİ-MHP dayanışmasını böyle okumakta büyük fayda var.
ETKİLİ BİR RÜZGARI DİNDİRMEK İÇİN TEDBİR ALINIYOR diyebiliriz...
Her devlet bunu yapar.
Eğer devletse...
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