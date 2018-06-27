CHP’de iç savaş
Bir İZMİR'li olarak CHP'yi bilirim. Ama görünen şu ki CHP'liyim diyenlerin pek çoğu BU CHP'Yİ BİLMEMEK VE ANLAMAMAK İÇİN ISRAR EDİYOR!
İKİ DEDEM ATATÜRK'ÜN YANINDA CUMHURİYET'İN KURULUŞUNA KADAR YER ALDIĞI İÇİN BUNLARI YAZMAKTA BİR SIKINTI GÖRMÜYORUM. SONUÇTA AİLEMİZDE İSTİKLAL MADALYASI VAR!
Bakın Deniz Bey çok önemli ve değerli bir isimdir.
Bir gece KASETLE saldırı başlatıldı. Kim başlattı, neden başlattı, hedef neydi sorularına ben cevap vermek istemiyorum.
Bu ŞİMDİKİ CHP'nin sorunu.
Ama saldırı ile DENİZ BEY kenara alındı.
Siyasi SUİKASTTI...
Başarılı oldu.
Kemal Bey geldi.
Son tahlilde KASETLE CHP'nin lideri değişti... Kemal Bey'in ismini bile duymamıştık.
Melih Gökçek'le bir tartışma yaşadı. Popüler oldu.
Aydın Doğan'ın medyası "GANDİ" tabelasıyla Kemal Bey'e sınırsız destek attı.
Parlattılar. Her gün manşetlerdeydi. Belki bir UMUT olarak gördüler. Bilemem.
Ama ciddi omuz verildi...
"DEMOKRASİ" DİYEREK GELDİ!
Pek güzeldi...
Ama bir sorun vardı...
İlk seçime 2009 yılında girdi.
29 Mart'ta gerçekleşen yerel seçimlerde Kadir Topbaş'a karşı İstanbul'da kaybetti. Yüzde 44,77'ye karşı CHP'nin oyları yüzde 36,98'de kaldı. KAYBETTİ!
2010'da 26 maddelik bir Anayasa değişikliği içeren paket için yine hayır kampanyası yürüttü. Referandum sonucunda yüzde 57.88 evet ve yüzde 42.12 hayır oyu çıktı. KAYBETTİ!
12 Haziran 2011'de genel seçimlere girdi. AK Parti yüzde 49,83 ile sandıktan çıktı. CHP 25,98 oy oranı ile yine sandıkta kaldı. KAYBETTİ!
2014'ün 30 Mart'ında Erdoğan'ın genel başkanlığında yerel seçimlere giden AK Parti halkın oylarının yüzde 45,6'sını aldı. Kılıçdaroğlu ise yüzde 27,8'de kaldı. KAYBETTİ!
2014'te Türkiye ilk kez cumhurbaşkanını halk oyuyla seçmek için sandık başına gitti.
10 Ağustos'ta yapılan seçimlerde Erdoğan'ın karşısına Ekmeleddin İhsanoğlu'nu çıkarttı. yüzde 52 oy alan Erdoğan ilk turda seçilmeyi başardı. KAYBETTİ!
7 Haziran 2015'te genel seçimler için sandıklar bir kez daha kuruldu. Yüzde 40,87 ile AK Parti yine sandıktan birinci çıktı. CHP yüzde 24,95'te kaldı.
KAYBETTİ!
1 Kasım 2015'te Türkiye erken genel seçime gitti. AK Parti yüzde 49,50 ile birinci oldu. CHP yüzde 25,32 oy alabildi. KAYBETTİ!
16 Nisan 2017 anayasa değişikliği referandumunda da hayır cephesinin başını çekti.
Millet 51,41'lik oy oranı ile evet dedi. CHP yine istediğini alamadı.
KAYBETTİ!
VE 24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinde AK Parti yüzde 42.5 oy al��rken, CHP yüzde 22.5'da kaldı. Erdoğan, yüzde 52.6, Muharrem İnce ise yüzde 30.6 aldı. KAYBETTİ!
Dün de yazdım...
CHP'liler'in anlamadığı bu...
Kemal Bey kendisi istese de hemen CHP'deki koltuğundan kalkamaz...
Dün ne yazdım?
İNCE YENİ PARTİ KURMAK ZORUNDA KALABİLİR! ÇÜNKÜ KEMAL BEY İSTİFA ETMEZ... Ya da İNCE tvit atacak, birkaç milyon insanla GENEL MERKEZE YÜRÜYECEK.
Bu İNCE'nin bileceği iş. Yapar mı yapmaz mı bilemem!
Ama Kemal Bey her sandıktan kendine bir BAŞARI çıkartır.
Buna mecburdur.
İşte burasını CHP'liler düşünmeli!
Deniz Bey'i kim götürdüyse Kemal Bey'i de onlar getirdi! Kemal Bey bilmese de operasyonlar böyle yapılır...
KEMAL BEY ile İNCE, CHP'de siyaset yapsalar da iki farklı insan ve iki farklı ekoldür...
İNCE ve KILIÇDAROĞLU iki farklı iklimin sonucudur.
Dünya üzerinde hem CHP'yi hem Türkiye'yi farklı kompozisyon içinde görürler. Doğaldır da.
Ama bu parti içinde de dışında da KAVGA nedenidir!
Ama özellikle parti içi savaştır!
EĞER İKİ CHP'Lİ DE YANİ KILIÇDAROĞLU VE İNCE ATATÜRKÇÜ İSE NEYİ PAYLAŞAMIYORLAR? BU SORUNUN CEVABINI BÜTÜN CHP'LİLER DÜŞÜNMELİDİR!
MUSTAFA KEMAL'İN İZİNDEN GİDİLİYORSA (Kİ BENCE HİÇ DE GİDEN YOK) NEYİ PAYLAŞAMIYORLAR?
Bu sorulara cevap verecek olan var mı? Bence yok!
Ama konu tam da bu!
Çünkü CHP'lilerden saklanan da bu...
Gösterilmeyen de bu!
Mustafa Kemal'in gittiği yön belliydi! CHP'nin yönünü bilen kaç kişi var!
ABD, ALMANYA ve İNGİLTERE'nin hatta FRANSA'nın parti içinde karşılığı var mı?
VARSA BUNLAR KİM?
Hem Mustafa Kemal'in mirasına sahip çıkıp 7 düveli yendik diyeceksin hem de YABANCILARLA ARADAN SU SIZDIRMAYACAKSIN...
Nasıl olacak bu iş...
Deniz Bey ile KEMAL BEY farklı ekoldendi.
Deniz Bey gitti. Muharrem Bey ile Kemal Bey de farklı ekolün temsilcisidir! Bakalım Kemal Bey gidecek mi?
İNCE götürebilecek mi?
Zorlamazsa CHP'nin bilinmeyen damarı istemezse KEMAL BEY GİTMEZ, GİDEMEZ...
Şarkı sözü gibi oldu ama durum budur!
9 kez kaybettiği halde CHP'lilerin gözünün içine bakarak "24 Haziran'da AK PARTİ TEK KAYBEDENDİR! YEREL SEÇİMDE İKİNCİ DUVARI
DA YIKACAĞIZ" dedi...
ŞAKA DEĞİL, BUNLARI SÖYLEDİ... DUVARIN ALTINDA KALAN SADECE KEMAL KILIÇDAROĞLU BEY'İN CHP'Sİ...
Ya üzerindeki duvarı hissetmiyor ya da sandık efektiyle görme bozukluğu başladı...
BİLEMEM...
EN acıklısı ise İNCE'yi eleştirirken söylediği şu cümleydi: "Eğer CHP rozetini çıkarmasaydı partiden daha yüksek oy alamazdı..."
FİNAL CÜMLESİ HER ŞEYİ ANLATIYOR SANIRIM...
YÜZDE 22 BÜYÜK BAŞARI BUNLAR İÇİN...
ÖYLE SÖYLÜYORLAR... KILIÇLAR ÇEKİLDİ...
GEÇ BİLE KALINDI... BAKALIM NE OLACAK...
İNCE'nin karşısında yer alanlara iyi bakın...
BÜYÜK GÜÇLERİN SAVAŞINI GÖRÜN!
NOT: HALK TV KEMAL BEY'İ ELEŞTİRİYOR... SIKI BİR ŞEKİLDE HEM DE... NEDEN? Anlamak için oradan başlayın isterseniz...
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- Ergün Diler
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