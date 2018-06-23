Milletin kararı
24 HAZİRAN'ı anlatalım. Ne olacağını anlamaya çalışalım...
Rahmetli Menderes çözüm için MOSKOVA'nın dostluğunu istemeye koyuldu.
Daha sonra tıpkı merhum DEMİREL'in yaptığı gibi... İkisi de tasfiye oldu.
Menderes asıldı...
1960 darbesi oldu.
Dünya üzerinde silaha hükmedenler yönetimi ele geçirdi. Merkez ABD'ydi. Silahın anavatanı yani... Ancak İngilizler de sızdı ve SOL'U KULLANMAYA BAŞLADI. SOL sadece ABD karşıtlığı ile ilgileniyordu. SİLAH SON SÖZÜ söylemişti.
Tarih TÜRKİYE'de hızlı akıyordu... 12 Eylül darbesi geldi.
Gelen yine askerdi ama hangisi?
Rahmetli ÖZAL ve 24 OCAK KARARLARI rüzgar gibi esiyordu.
Kapımıza dayanan güç bu kez PARA'ydı... Silahın ele geçirdiği kontrolü devralıyordu... Bu kez merkez LONDRA'ydı... Paranın yönetim merkezi... Aralarında yine eşitlik vardı...
Zaten Özal'la birlikte Türkiye bambaşka bir ekonomik yola girmiş, çağ atlamıştı. Ama bir yandan da 1980 darbesi öncesi dünya üzerindeki borcu en az ülke olduğumuz unutuluyordu...
Türkiye'de işler böyle ilerliyordu...
Sadece SLOGAN YETİYOR DA ARTIYORDU BİLE...
28 Şubat'a gelindiğinde ise yine silah ve paran��n kavgası vardı. SİLAH maça hızlı başladı.
Tasfiyeler peş peşe geldi. Ancak PARA son atağı ile maçı berabere bitirmeyi başardı... Tabi biz olanları ALİ KALKANCI - FADİME ŞAHİN EKSENİNDE DEĞERLENDİRDİK. DEVLETİN ÇATISINDA NE OLUP BİTTİĞİNİ BİLEN YOKTU... Ayrıca Öcalan veriliyor, Fetullah Gülen alınıyordu. Rahmetli Ecevit bütün bu olanlara bir anlam veremiyordu. Sonra sahneye Kemal Derviş çıkıyordu. 20 banka tasfiye ediliyor, paralar bilinmeyen adreslere gidiyordu. Kemal Derviş üzerinden ülke SİLAH'ın merkezine bağlanmak istendi.
12 saat ABD Büyükelçiliğinde kalmasının, daha doğrusu ortadan kaybolmasının, önemli nedenleri vardı...
Devlet Bey buna itiraz etti. Bir sabah çıkıp "ERKEN SEÇİM" DEDİ. Şimdiki gibi... Amaç Derviş'in ittiği yere ülkenin savrulmasını engellemekti.
Seçime gidildi ve SİLAH'a yakın ne kadar siyasi figür varsa tasfiye oldu... Cem Uzan'dan Mesut Yılmaz'a kadar... Herkes gitti. Kontrol artık AK PARTİ ve CHP'deydi... AK PARTİ Özal'ın bıraktığı PARA POLİTİKALARINI daha da ileriye taşıdı. Aynı çizgiyi daha da genişletti ve uzattı. Tabii bu politikaların önünde duran güçler vardı. Bu istikamete inanmayanlar bulunuyordu. Son yıllardaki dalgalanma ile pek çoğu tasfiye edildi. Karşı çıkan pek kimse kalmamıştı... Bunu da FETÖ değişik tabelalar kullanarak yapıyordu. Geriye bakıldığında ANAP'tan DSP'ye kadar birçok siyasi parti tarihe karışmıştı...
Esen fırtına önüne çıkan ne varsa süpürmüştü. MHP ayakta kalan tek kale gibiydi. O da bir günde 10 kasetle dizayn edilmek istendi. Parti gitti geldi ama direnebildi. Ayakta kaldı...
AK PARTİ Özal'ın yolundan gidiyordu ama kumandanın kendisine verilmek istenmediğini de görüyordu... TERÖR konusundaki kararlı tavrı PARAYA yön verenler ile arasını açtı. SURİYE, KIBRIS, AKDENİZ konularında büyük çatlak vardı... Erdoğan bu nedenle 'Biz Soros'u dinlemeyiz.
Kimseden emir almayız' diyerek PARADAN koptuğunu açıklıyordu.
O zaman da SİLAH ve PARA birlikte 17-25 Aralık'ı yapıyordu.
Ses kayıtları ortalığa saçılıyor, DEVLETİN TÜRKLER'DE OLMADIĞI DUYGUSU VERİLİYORDU... Ama kimde olduğu da söylenmiyordu...
GEZİ olayları da PARA'nın saldırısıydı. İstenilen politikalara dönmeyen ANKARA'ya ayar verilmesi ŞART olarak görülüyordu...
Karşımızdaki güç FETÖ ile açıklanmayacak kadar büyüktü. İsmi geçen aktörler büyük bir oyunun içinde yer aldıklarını bile bilmiyorlardı. Ama ANKARA'yı almak için geliyorlardı...
Bu iklim altında yine sahneye Devlet Bey çıktı.
ANKARA'da PARA'ya inananların bir atağı olacağını gördü. 2001'deki gibi düğmeye bastı. Saldırıya saldırı ile karşılık verdi. 24 Haziran yolunu açtı. Durum böyle olunca dün de yazmaya çalıştığım gibi AKTÖRLER SAHNE ALDI, ALMAK İSTEDİ...
Abdullah Bey Londra'da ağırlığı olan bir isimdi. Yine PARA'nın gücüne inanan Kemal Kılıçdaroğlu tarafından ÇATI ADAYI OLARAK öne sürülmek istendi.
Temel Karamollaoğlu Bey de buna sınırsız destek verdi. HDP de verecekti. Yollar kesişiyordu. Ancak SİLAH'a yakınlığıyla poz veren Meral Hanım haliyle buna karşı çıkacaktı, çıktı da...
Kemal Bey 'Böyle konuşmamıştık' gibi tavırlar sergilemeye başladı. Bocaladı.
Uzaklarda zaten konuşulan ve istenen aday KEMAL DERVİŞ'ti...
O da çeşitli nedenlerden olmadı.
SİLAH'a inananlar ABD diyor ve kurtuluşun IMF ile olacağını düşünüyorlardı. PARAYA sınırsız güven duyanlar ise LONDRA'dan kopamıyorlardı... Muharrem İnce Bey, Meral Hanım, Temel Karamollaoğlu Bey ve Selahattin Demirtaş yan yana... Karşıda ise PARA'ya da SİLAH'a da HAYIR diyen CUMHUR İTTİFAKI...
Bu ittifak 15 Temmuz'da kendiliğinden kuruldu! MİLLİ GÜÇLER ülkeyi korumak için talimat beklemeden bir araya geldi...
Bir araya gelen gücün yerkürede bir ekseni yoktu... SİLAH DA PARA DA KARŞIDAYDI...
Karşıda toplanan güç ise hem paraya hem silaha yakındı... İKİZ KULE SALDIRILARINDAN BERİ KAVGA EDEN GÜÇ TÜRKİYE'DE GİZLİ KOALİSYON KURMUŞTU. AMA BUNU GÖREN ÇOK KİŞİ YOKTU... CUMHURİYET TARİHİNDE İLK KEZ SİLAH İLE PARA ORTAKLAŞA
SALDIRIYORDU. HER YERDE KAVGA ETSELER DE BURADA ÜZERİMİZE YÜRÜYORLARDI...
Bundan asla vazgeçmeyeceklerdi.
Muharrem İnce Bey PARA ve SİLAHIN ortak adayı'ydı... Hem Merkez Bankası'nın bağımsızlığını savunuyor hem de şehitler için saygı duruşunda bulunuyordu... İki kanat için de göz kırpıyordu. Bu paydada çizgi dışına itilen Kemal Kılıçdaroğlu da kendi propagandasıyla ayakta kalmaya çalışıyordu... Muharrem Bey'in yardımcılarını büyük koalisyona göre seçeceğini açıklaması da tesadüf değildi anlayacağınız... Her yerde mücadele edenler ANADOLU'da el ele...
Sadece 1971 darbesinde zoraki anlaşmışlardı... Şimdi yine yaklaşık 50 yıl sonra omuz omuzalar...
Yani Erdoğan ve Bahçeli en zor maçlarına çıkmaktalar... Karşıda kocaman bir güç var... Kazanan CUMHUR olsa da bu adamlar gelmekten vazgeçmeyecekler...
Silah da para da onlar da...
24 HAZİRAN BU... Ülkeye sahip çıkılması gereken en önemli tarih... Büyük bir karşılaşma...
CUMHUR kazanırsa tarihte görülmemiş bir zafer elde edecek.
Aksi zaten yıllardır içinden çıkamadığımız sarmal. KARAR MİLLETİN...
SANDIKTAN NE ÇIKACAĞINI EN ÇOK PARA VE SİLAH MERAK EDİYOR... BAKALIM TÜRK MİLLETİ NE DİYECEK...
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- Ergün Diler
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