Komite!
Brennan "TRUMP GEÇİCİ, YAKINDA BUNU GÖRECEKSİNİZ" anlamına gelen çok iddialı bir ifade kullanıyordu... Brennan böyle önemli sayılabilecek 7-8 saldırı gerçekleştirdi.
Ancak aktör ROBERT DE NIRO'ya bile cevap veren TRUMP Brennan karşısında yine sustu. Pas geçti.
Trump'ın Brennan'ın arkasındaki güce mesaj verdiği açıktı.
Pek çok kez bunu gördük. Ancak bazıları da çok ilginç bir yorum yapmakta:
TRUMP'IN CEVAP VEREMEYECEĞİ TEK KİŞİ JOE BRENNAN'DIR!
KATOLİK bir aile yapısının içinden gelir. İngiltere ile özellikle eski İNGİLTERE ile bağları çok kuvvetlidir...
Kanada üzerinden Trump ile atışmasının derinliği çoktur! Çok gerilere gider...
Çarpışan İKİ EKOLE dayanır... Ama Rıza Sarraf ve Halkbank davasına bakan Trump'ı ve ailesini soruşturan Savcı Mueller'in de tıpkı Dunford gibi Mattis gibi KATOLİK olduğunu unutmamak gerek... İngiltere'nin içinde yaşayan BÜYÜK SAVAŞ, ŞİMDİ İLK KEZ BU KADAR GÖRÜNÜR ŞEKİLDE
ABD'nin sınırları içinde...
Bunun burada da yansıması var.
Meydanlara bakınca görmek zor değil!
Cümle aralarında mevcut zaten!
Açalım biraz daha...
Trump PENTAGON'un desteğiyle geldi. Çok kez yazdık... Sonra AIPAC'ın öne çıkardığı sahiplendiği ve ileri ittiği bir BAŞKAN oldu. AIPAC çok güçlüdür.
AIPAC eski direktörü Steve Rosen, "ABD'de Başkan olmak isteyen AIPAC'e gelmeli. Elimdeki boş mendili görüyor musunuz? 24 saat içinde 70 Amerikalı senatörün imzasını bu mendile attıracak güç AIPAC'tir" dedi. Aynı Rosen çok özel bir toplantıda, "AIPAC'in ne kadar güçlü olduğunu biliyorum. Ancak American Jewish Committee hepsinden daha güçlü. AIPAC'in perde gerisinde American Jewish Committee var. Alınan kararların tamamı buradan çıkıyor" dedi.
Evet, AIPAC bilinen bir lobi kuruluşudur.
Ancak 100 yılı aşkın süredir Amerika Birleşik Devletleri'ni yöneten güç American Jewish Committee'dir.
John M. Shapiro, American Jewish Committee'nin Başkanıdır. Bugün Trump'a istediği anda ulaşan belki de tek kişidir. Onun gücü yadsınamaz. Ancak John M. Shapiro'nun bağlı olduğu kişiyi bilen yok. Adını duyan da yok. O nedenle bugün Trump'ın her açıklamasının, aldığı her kararın arkasında John M. Shapiro yatar. Shapiro'nun arkasındaki GÜÇ KİM? Bilen yok. Söyleyen yok! Yazan da yok!
John M. Shapiro, American Jewish Committee'deki bir toplantıda, ABD elçiliğini Kudüs'e taşıyacaklarını söyledi.
Trump'ın bu konuda basın toplantısı düzenleyeceğini paylaştıktan 48 saat sonra bu gerçek oldu. John M.
Shapiro, Obama'nın İran anlaşmasının uzun vadede sıkıntılı olduğunu ve bu anlaşmanın iptal edileceğini söyledi.
48 saat sonra anlaşma iptal edildi.
Almanya'da gizli şekilde Yahudi işadamlarına karşı yapılan operasyonlara karşı, bir hamle yapılması gerektiğini de söyleyen de John M. Shapiro oldu.
Bugün Trump'ın Almanya konusundaki açıklamaları, John M. Shapiro'nun düşünceleridir.
Beyaz Saray, Trump'ın Kuzey Kore lideri Kim ile yapacağı görüşmenin iptal edilmek üzere olduğunu açıkladı. John M. Shapiro, "Hayır görüşme olacak" dedi. Sonuçta yine Shapiro'nun dediği oldu. Görüşme dünyanın gözü önünde gerçekleşti.
Trump ve Kim iki eski arkadaşın buluşmasını canlandırıyor gibiydi...
ABD'de etkili Yahudi lobilerinden olan Israel Policy Forum da American Jewish Committee'ye bağlıdır.
Aynı AIPAC gibi. American Jewish Committee'nin Trump üzerindeki etkisini ciddi şekilde incelersek, Fred Trump'ın hayatının her noktasında olduklarını görürüz. Fred Trump da her adımında American Jewish Committee'nin olumlu etkisini görmüştür. Baba TRUMP bu teşkilatın çok yakından sahip çıktığı bir isimdi... John M. Shapiro'nun ROCKEFELLER ailesiyle içli dışlı olduğu söylenirdi. Arkada kim var sorusunun cevabı olur mu bilemem!
Ama 17 üniversitede kürsüsü olan 21 dili anlayan 17'SİNİ KONUŞAN BİRİNDEN SÖZEDİYORUZ. Shapiro böyle biri..
Müslüman-Yahudi Danışma Konseyi'ni de kuran American Jewish Committee, bu sayede Ortadoğu'da daha da etkin olmak istiyor. Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman, ABD'ye veya Trump'a yakındır. Öyle yazar çizeriz ama aslında en yakın olduğu ayrılamadığı merkez American Jewish Committee'dir...
Veliaht Prens Selman'ı kısa süre sonra Kral Selman olarak göreceğiz. Eğer başına bir şey gelmezse olacak olan budur.
Arkasındaki güç de ortada...
Kimin getirdiği SIR değil...
Yazılmayan bir şey daha var!
Selman'ın adımları American Jewish Committee'nin 20 yıllık planlarının içinde var. Büyük planın içinde yani... Müslüman-Yahudi Danışma Konseyi, 'Ilımlı İslam'ın yenilenmiş halinin startını, Selman'ın Arabistan'ı için verdi. Selman'ın, "Biz, dünyaya, geleneklere, halklara ve dinlere açık olan ılımlı İslam'a dönüyoruz" dedi. Bu açıklama American Jewish Committee'nin hazırladığı dosya içinde Riyad'a gitmişti. American Jewish Committee, güçlü ama bölünmüş bir Arabistan istiyor. Bunu Selman da biliyor.
Karşı da çıkmıyor. Arabistan'daki yeni ılımlı İslam'la birlikte, bölge ülkelerinin de hızla bu sisteme doğru evrilmesi istenecek. Karşı çıkan ülkeler ise ciddi saldırılara maruz kalacak.
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman, Amerikan dergisi Atlantic (Sahibi American Jewish Committee'dir) ile yaptığı röportajda, "İsrail ile birçok ortak çıkarımız var.
İsrail ve Körfez İşbirliği Konseyi arasında birçok çıkar söz konusu. O nedenle İsrail'le ilişkilerimiz çok daha güçlü olacak. Bunun için ciddi adımlar atıyoruz" dedi. American Jewish Committee de İsrail'le ilgili ancak bu kadar güçlü açıklama yapabilirdi. Onlar bu sözleri Veliaht Prens'e söylettiler.
Selman'ın yanında American Jewish Committee tarafından atanan 3 Yahudi danışman görev yapıyor. Selman'ın Fransa ve ABD ziyaretlerinin tümünde Yahudi danışmanlar da hazır bulundu.
Birçok konuda fikir de verdiler. Selman, Yahudi danışmanlarının olmasını, "Normalleşme" olarak yorumluyor.
Arabistan sürecinin hızlanmasıyla birlikte bölgede daha etkin American Jewish Committee göreceğiz. Dolayısıyla Shapiro'yu... Arabistan'ın Ürdün'le yakınlaşması da önemliydi. Bu da American Jewish Committee tarafından istenen bir öncelikti ve gerçekleşmeye başladı. Tabii bunun için Ürdün Başbakan Hani el-Mulki'nin istifa etmesi gerekiyordu. Çünkü hem Selman'a hem de American Jewish Committee'ye karşıydı. Bir anda Ürdün'de başlayan sokak gösterileri, Mulki'nin istifasıyla sonuçlandı.
Bölgede atılan her adım karşılık buluyor.
Hem de büyük bir hızla. Amerikan elçiliğinin Kudüs'e taşınmasıyla ilgili protestolar 72 saatte bitti. American Jewish Committee, Ortadoğu halklarını çok iyi tanır. Hangi olaya nasıl tepki vereceğini ve dozunu bilir. İşte bu komiteyi iyi tanıyan birileri de var! Trump'a yüklenen Brennan ve ekibi... Geçtiğimiz yıl sanırım Mattis burada konuşma yapmış ve "İran'a saldırmamızı istiyorsunuz ama böyle bir şey şimdilik olmayacak.
Bunu bilin..." dedi. Ve yuhalandı... ABD, Savunma Bakanı Chuck Hagel vardı.
PENTAGON, Hagel'in KOMİTE ile içli dışlı olduğunu gördü görevden aldı. Yerine de Ash Carter geldi... Tam karşıdan biri yani... İşte bu mücadele şimdi her yerde...
Gelelim içeriye... Steve Bannon AVRUPA'da sağ partileri ayağa kaldırmak için faaliyette... İtalya'da hükümet CARLO COTTARELLİ'ye gidiyordu devreye girdi aldı. Avusturya ya da Hollanda'ya bakın! SAĞ PARTİLERİN sözcüleri devamlı konuşuyor ve yükseliyor! Hedef MÜSLÜMANLAR ve YABANCILAR.
Hepsi SURİYELİ ve AFRİKALI göçmenlerin gönderilmesinden yana...
İçeriye dönüp bakın! SURİYELİ GÖÇMENLERİ KİM ATMAK İSTİYOR! Hangi isimler bunu dillendiriyor! TESADÜF MÜ? Siz öyle bakıyorsanız bilemem!
Ama tesadüf olmayacağını bilecek kadar çok şey yaşadık! Uyanık olalım... VE ARADAKİ BAĞLARI GÖRELİM... Dünya kendi haline bırakılmayacak kadar önemli bir yer.
Bunu ele geçirmek isteyenler savaşta...
Türkiye de hepsinin defterinin tam ortasında... Bizsiz olamayacağı için İÇERİDEN TESLİM ALMAK isterler...
Onlar için en sağlıklı yol bu! Bilelim...
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