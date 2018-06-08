Pesco alarmı!
Hemen hemen her konuda bu böyle. Kendi aralarında yapacakları kavganın içinde bile adres olarak TÜRKİYE'yi işaret edenler var...
Açalım biraz...
Geçtiğimiz yıl oldukça konuşulmuştu.
Sonra bir UYKUYA DALMA hali oldu.
Görünen o ki alttan alta operasyon yürümüş. Başkan Trump NATO için Avrupa'ya yüklenmiş ve "Sizi korumamızı istiyorsanız pamuk eller cebe..." demişti. Sanırım bu çıkış AVRUPA'da yankı buldu. Ve BİRLİK kendi ordusunu kurmak için hızlı adımlar atmaya başladı...
PENTAGON'un NATO üzerinden yönettiği dünya yeni bir kulvar arayışında.
Yeni bir boyut için hamle yapılmakta...
Daha önce de yazdığım gibi ABD ile İNGİLTERE pek çok konuda şimdilik yan yana... Pentagon'la İngiltere'nin ortaklığı birçok konuda ilan edilirken, NATO'ya karşı atılan adım Washington'da derin bir rahatsızlığa neden oldu.
Pentagon, Rothschild ailesinde olan küresel gücün kendi tarafından yönetilmesini istiyor. Zaten gerginliğin gerçek sebebi bu... AİLE doğal olarak elindeki gücü "ALIN SİZ KULLANIN" diye teslim etmiyor. Son derece doğal...
Pentagon, NATO üzerinden adımlar atarken, beklenen karşı atak aileden geldi.
Avrupa Birliği üyesi 23 ülke, NATO'ya karşı PESCO'nun kurulması için imza attı. Kalıcı Yapılandırılmış İşbirliği Savunma Anlaşması anlamına gelen bu fikir uzun süredir konuşuluyordu. Bazı küçük ve anlamlı adımlar da vardı. Ancak ABD'nin son haftalarda takındığı tavır, karşı tarafı hızlandırdı. Almanya ve Fransa arasında yapılan gizli görüşmeler sonucunda imzalar atıldı. Ticaret savaşı görüntüsüyle başlayan çekişme ORDU'ya kadar geldi. Bu da doğaldı!
Bunun üzerine NATO'da ve PENTAGON'da gözle görülür bir tedirginlik başladı. Telaş var. Endişe de... Çünkü NATO'nun Avrupa'dan gönderilmesi PESCO'nun kuruluş maddelerinden biri. Fransa ve Almanya, büyük bir hızla Rothschild ailesinin desteğini almaya başladı. Bunu çok net olarak görmek mümkün! ABD ve Avrupa, tarihinin en gerilimli sürecini yaşarken, çok ciddi şekilde Washington'ı arka plana iten gelişmeler yaşanıyor. Yıllardır NATO'ya en büyük desteği veren Almanya, üslerin olduğu bölgedeki NATO subaylarının yetkilerine kısıtlama getirdi. Almanlar için söylenen "ORDUSU yok denizaltısı yok" sözleri de gelişigüzel söylenmemiş belli ki...
Devam...
Bu kısıtlama tamamen Pentagon'a karşı atılmış bir adım. ABD ile Almanya arasında yaşanan çatışma, ticari anlamda büyük ekonomik bir savaş olarak algılandı. Son günlerde Pentagon'un baskısıyla Beyaz Saray tarafından alınan kararlar, Alman ekonomisinde büyük soru işaretlerine neden oldu. TİCARİ SAVAŞIN GİDECEĞİ YER TAM OLARAK KESTİRİLEMİYOR...
Ama sert rüzgar estiği gerçek... Avrupa Birliği'nin GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMAK için oluşturmak istediği PESCO sadece Avrupa'da olmayacak... Afrika'da da sahne alacak... Fransa'nın egemenliğinde olan birçok Afrika devleti, PESCO'yu kabul etti. O ülkelerdeki Amerikan üsleri için çok ciddi tehdit niteliğindeki bu adıma en büyük maddi destek de Almanya'dan geldi. İngiltere, Danimarka, İrlanda, Malta, Portekiz PESCO için imza vermedi.
İngiltere'nin hala Pentagon'la ortaklık yaptığının göstergesi olarak kabul edilen bu durum, Washington'ın en büyük güvencesi.
Şimdilik...
Bu ülkelerin dışında Avrupa Birliği, üye olmak isteyen ülkeleri de PESCO'da görmek istiyor. İşte burada perde açılıyor...
Elbette bu konuda en önemli en kritik ülke, NATO'nun en büyük ordularından birine sahip olan Türkiye. Bu nedenle Pentagon, bir süredir NATO'da görmezden geldiği Türkiye ile yakınlaşmak için adımlar attı.
Menbiç kararları, Türkiye'nin Kandil operasyonları için Pentagon'dan tepki gelmedi. Eğer Türkiye, NATO yerine PESCO'yu tercih ederse işte o zaman dengeler değişir. Herkesin söylediği bu.
Almanya ve Fransa'nın PESCO'ya farklı bir ortaklık çerçevesinde Rusya'yı da davet etmeyi planlaması, Pentagon için savaş sebebidir. Ama bunun için de hazırlıklar var. Çünkü bu Amerikan yüzyılının sonu anlamına gelir ki, Avrupa Birliği'nin bile bu kadar cesaretli olamayacağını düşünen çok kişi bulunmakta... Ancak ABD de Atlantik düzeninin artık çöktüğünü kabul etmeli. Tek merkezden yani Washington'dan alınan kararlar, artık çok zor yerine getirilecek.
Bunu bilen ve gelen tehlikeyi gören ABD'liler yok değil...
Türkiye'ye gelince işler daha da önem kazanmakta. ANKARA NATO'dan kesin olarak çıkacağını söylemedi. Ancak rahatsızlıklarını hep dile getirdi.
ÇIKSA da KALSA da bu karar çok önemli. Dengeleri tamamen değiştirecek cinsten... ÇIKILDIĞI zaman olumsuz etkilerinin SURİYE'den başlayıp Türkiye sınırları içinde devam edeceğini öngörenler var. "Terör saldırıları olarak görülen her adım, aslında NATO saldırıları olur" diyen de... Ancak "NATO ile ilişkiler artık eskisi gibi olamaz. PESCO'nun olması büyük şans. Güçlü Türk ordusunun daha etkin olarak yoluna devam etmesi, bu modelle mümkün" sözleriyle eksen değişikliğine göz kırpanlar da seslerini yükseltmekte... Birkaç gün önce, Polonya, Estonya, Letonya ve Litvanya'da 19 ülkenin katıldığı bir NATO tatbikatı başladı. İngiltere, ABD, Kanada, Hırvatistan, Çekya, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Almanya, İtalya, Letonya, Litvanya, Makedonya, Hollanda, Norveç, Polonya, Romanya ve İspanya'nın tatbikatına Türkiye davet edilmedi. Bu karardan büyük pişmanlık duyan bir NATO var. PESCO'ya imza atan bazı ülkeler de bu tatbikatta var. NATO şimdi burada konuşacağı özel sistemleri, taktik ve teknikleri o ülkelere de vermek zorunda.
Yani çok yakında en büyük düşmanı olacak PESCO'ya verilecek bu teknoloji bilgileri, Washington ve Londra'da kızgınlığı bir kat daha arttırdı.
Rothschild ailesi, PESCO'nun güçlü bir şekilde sahaya çıkmasını başarırsa, tek eksiği olan silahı da ele geçirmiş olacak.
Tabi bütün bunlar kolay değil. Hiç hem de. SONUÇ SAVAŞ ÇÜNKÜ! Bu durum ciddi bir savaşa neden olabilecek motivasyonu taşımakta. Gücü paylaşmayı sevmeyen Pentagon ve Rothschild ailesi, her alanda karşı karşıya gelecek. 5 kıtada ve belki de 190 ülke de birbirleri ile kızgın bir boks maçına çıkacak.
PESCO, Fransa ve İtalya hava savunma sistemleriyle ülkeleri donatırken, S 400 konusunda da sıcak olacak. Hatta Rusya'nın da bir şekilde PESCO'ya dahil olması, S 400'ü Avrupa'nın her yanında görmeye neden olur. Tabii bu Pentagon'da kriz çıkartır. Bu kriz de sessiz olmaz.
Pentagon'un tek güvencesi, Avrupa ülkelerinin tamamının Rusya'yı PESCO'ya kabul etmeyeceği. Ancak dengelerin sürekli değiştiği bir dönem yaşarken, 23 ülkenin NATO'ya karşı birleştiğini görürken bu konuda da geri adımların atılması şaşırtıcı olmaz. Bir de madalyonun diğer tarafı var!
Yeni Dünya Düzeni'nin olmazsa olmazı ÇİN de PESCO'ya destek veriyor.
NATO'ya karşı daima PESCO'nun yanında olacağını daha önceki birçok özel toplantıda ilan eden Çinli yetkililer, Avrupalı muhataplarına da bunu söyledi.
Pentagon ve NATO'nun var olma savaşı, bir anda Amerika Birleşik Devletleri'ni de kılcal damarlarına kadar etkilemeye başladı. Petrolü gazı AKDENİZ'i Kıbrıs'ı Ortadoğu'yu ve Afrika'yı kontrol etmek için olmazsa olmaz olan şey ORDU! ABD bunu çok iyi biliyor. Avrupa da İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI'ndan sonra bunu yaşayarak öğrendi. Kimse kimseye bir LOKMA EKMEK vermiyor. Gücü olan gidip alacak.
SİLAHIN her zamankinden daha önemli olduğu zaman dilimindeyiz... PARA da bunu biliyor. Savaş çok boyutlu ve her yerde...
Defalarca yazdığım gibi maçı kazanmak isteyen gelip KAPIMIZI çalacak. Başladılar da... Önce zayıf düşürüp masada ikna etme yolunu seçtiler ve bundan vazgeçmiş değiller. Sonrasında kapıda sıra olacaklar.
Bunu bilerek gidelim. Gücümüzü bizden daha iyi biliyorlar...
NOT: Türkiye ABD ile Menbiç anlaşmasına vardı. Almanya CUMHURBAŞKANI garip bir şekilde MESUT ÖZİL ve İLKAY GÜNDOĞAN'ı hedefe koydu... "Alman devletine bağlılıklarını dile getirmelidirler.
Bu onlar için iyi olur..." dedi. Türkiye'nin PESCO ve NATO arasında vereceği karar herkesi bağlar. İlan da ediyorlar zaten...
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- Ergün Diler
- Pesco alarmı!
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