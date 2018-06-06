Yüksek gerilim
Kaldığımız yerden devam edelim, iki PARÇAYI da BÖLGEYİ DE çok daha iyi anlayalım...
ABD Başkanı Trump'ın AIPAC'le olan bağlantısını sağlayan işadamları Elliott Broidy ve George Nader, 2019 sonuna kadar yeni bir dolar milyarderi yaratma peşinde.
Bu kişi Donald Trump'ın damadı Jared Kushner. Broidy ve Nader, Katar ablukasıyla başlayan süreçte Doha'dan açık şekilde milyar dolarlık rüşvet istedi.
Jared Kushner'in şirketinin enerji sektörüne girmesini, ardından dönüştürülmüş doğalgazın Katar'dan çıkışını da bu şirket üzerinden yapmak istedi.
Ancak Broidy ve Nader, Steve Bannon'a çarptı.
Steve Bannon, Katar'da operasyon yapmak isteyen Broidy ve Nader'ı köşeye sıkıştırmak için çok güçlü adımlar attı.
Bannon, Trump'ın kampanyasını yönetirken, Broidy ve Nader'la yaptığı toplantıyı gizli şekilde kayıt altına aldı.
Bannon, Nader'ın, "Kral Selman'ın yerine oğlu Prens Selman'ı hazırlamalıyız. Hem Arabistan'ın parasını hem de petrollerine ortak oluruz. Trump, göreve gelir gelmez bu adımı atmalı. Ardından Katar'a karşı bir abluka başlatmalıyız. Jared, bu konuda detaylı bir çalışma yaptı" sözleri kayıt altında ve New York'ta bir kasada, özel yetkili savcı Robert Mueller'in kasasında.
AIPAC; 2019 sonuna kadar Jared Kushner'in enerji işinden yaklaşık 6.9 milyar dolarlık bir servet sahibi olacağını ön görüyor. Pentagon, Katar'la büyük sorun yaşamıyor.
Çözülemeyecek bir durum da yok.
Ancak AIPAC, Katar'la karşı karşıya.
Bannon'ın elinde Hazine Bakanı Steve Mnuchin ile George Nader'in Katar konuşmasının kayıtları var.
Mnuchin, Nader'a, "Katar emiri Tamim başta olmak üzere istediğiniz tüm Katarlı emir ve şeyhleri Hazine Bakanlığı'nın kara listesine alırız. Avrupa'daki tüm mal varlıklarına da böylece el koyarız. Hatta şirketlerini kısa sürede satışa çıkartır, Katar dışında yaşayamaz hale getiririz" diyor.
Nader da "Bu büyük bir koz. Bunu şimdilik kullanmayalım ama her an adım atacağımız şekilde bekleyelim" diye cevap veriyor.
Bunların hepsi yazılıyor...
Gizli saklı değil yani...
AIPAC'in iki işadamının girişimleri sadece bu kadar da değil...
Broidy ve Nader'ın Katar'a Fransız, Hollanda ve İsrail askerini sokmak için Türkiye'yi öne sürmeye kalktıkları da ortaya çıktı.
Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Mısır'ın Katar ambargosunun üzerinden birkaç gün geçmişti ki, Türkiye açıklamaları çok ilginçti.
4 ülke ambargonun hafifletilmesi için Türk askerinin Doha'dan gönderilmesini talep etti.
Türk askeri eğer Doha'dan gönderilseydi, Fransız, Hollanda ve İsrail askerleri giriş yapacaktı.
Panama Belgeleri büyük ses getirmişti.
O belgelerdeki isim listesi Broidy ve Nader tarafından hazırlandı.
Katar Emiri Tamim başta olmak üzere 11 Katarlı'nın listeye alınması, Doha'nın ekonomik açıdan işgali olacaktı.
Bu Katar ablukası için ön çalışmaydı.
O listenin hazırlanmasında Pentagon'a yakın isimlerin de olması özellikle seçildi.
Elbette Putin gibi Pentagon'la karşı karşıya gelen isimlerin de olması, önemli bir oyun planı olarak tercih edildi.
Trump'ın uzun süredir kişisel avukatlarından olan ve AIPAC'in en güvendiği hukukçu olarak bilinen Michael Cohen de, 2017'de 6 kez Doha'ya gidip, Yeni Dünya Düzeni'nde AIPAC'in yanında olması için baskı yaptı.
Tesadüf müdür bilinmez ama Panama Belgeleri'nin sızdırıldığı gün Cohen Doha'da bulunuyordu.
Bu arada COHEN çok ama çok önemli bir isimdir.
Bir avukattan çok daha fazlasıdır. Trump ona sormadan duş bile alamaz. Trump'ı Washington üzerinden Moskova'ya bağlayan odur... Gücünü etkisini düşünün!
Belgelerin sızdırılmasından birkaç gün sonra da tesadüfen Broidy ve Nader da Doha'daydı!
Oradan Birleşik Arap Emirlikleri'ne geçtiler, Katar'a uygulanacak ablukayı Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed'e anlattılar.
Trump başkan seçilmemişken, Katar ablukasına 1 yıldan daha fazla süre varken yapılıyordu bu görüşmeler.
AIPAC ile Pentagon'un karşı karşıya gelmesi, dünya için aslında çok büyük bir şans.
Çünkü eğer bu iki büyük güç ortak noktada buluşsaydı, bugün Avrupa, Katar, Ortadoğu ve Türkiye bambaşka olurdu. Farklı bir iklim gelip esir alırdı herkesi...
Bugün Suudi Arabistan'da tüm kararları veren Veliaht Prens Selman'ın 2015 yılından itibaren en az 12 kez Trump Tower'a gittiği de artık gizli bilgi değil. Yıl 2015. Prens Selman, eğlence için gittiği New York'ta sürekli Trump Tower'ı ziyaret ediyordu.
Bugün karşı karşıya geldiği Katar'daki çok önemli isimlerde Trump Tower'da hangi planlar üzerinde çalışıyordu.
Prens Selman'ın Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed'le de bir araya geldiği yer Trump Tower'dı.
Trump Tower'da 2015-2017 yılları arasında 300 önemli işadamı, 30'a yakın Prens ve şeyh, 15'e yakın bakan ve milletvekili, 30'a yakın avukat hazır bulundu.
Hepsinin ortak bir noktası vardı.
Yeni Dünya Düzeni'nde AIPAC'in emirlerini nasıl uygulayacaklarını öğreniyorlardı.
CIA ve FBI neden bu toplantıları görmezden geliyordu?
Elbette görmezden gelmiyordu.
Ancak bu toplantıları izleyen ve rapor haline getiren ekip de, Pentagon'la işbirliği yapıyormuş gibi görünen ama AIPAC'e yakın ajanlardı.
Steve Bannon o günlerde de bu ajanların bilgilerinin bazı sıkıntılar içerdiğini Pentagon'da anlatıyordu.
Ancak Pentagon bunu anladığında iş işten geçmişti.
Pentagon'un elinde de çok büyük kozlar vardı. O nedenle, öncelikli olarak Trump'ın Beyaz Saray'a gönderilmesi gerekiyordu. Öyle de oldu.
Ancak daha sonra Trump'la ilgili sıkıntılar başladı.
Trump, bugüne kadar kabine ve danışma kurulundan 40 kişiyi değiştirdi.
Bunlarda AIPAC'in tavrı da etkiliydi ama daha çok Pentagon'un değiştirdiği isimlerdi...
Pentagon'la AIPAC arasındaki çatışmanın durulduğunu düşünenler yanılıyor.
Çünkü çok ciddi karşı ataklar izliyoruz. Bunu iki tarafın yaptığı açıklamalarda da görebiliyoruz.
Önümüzdeki günlerde sanırım GERİLİM ÇOK ARTACAK!
Mueller de sahne alacak...
Rıza Sarraf davası da...
Başka şeyler de...
Kraliçe şu an için PENTAGON ile...
Çin'den başlayan YENİ DÜNYA DÜZENİ'nin sağlıklı işlemesi için son kozlar masaya gelecek.
Hızla buraya gidiliyor...
Bu iklimde biz de 24 HAZİRAN yolculuğundayız...
Bütün güçler etrafımızda cirit atıyor...
Ortadoğu, AKDENİZ, Kıbrıs...
Oyun alanı...
Aklımızı kullanarak büyüyelim...
İçeride bir ve bütün olalım...
Yürüyelim.
Gitmediğimiz yerlere gelecek olan çok!
Unutmayalım...
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