Pasaport
Aile ile birlikte yürünecek yol engel tanımaz. NET! Bu konuyu çok iyi bilenlere baktığımız, yazılanlara odaklandığımız zaman kavganın bütün hamlelerini görüyoruz... Burada varılacak sonuç her şeyi, herkesi şekillendirir... Bu da NET!
Kaldığımız yerden devam edelim... Bakalım neler oluyor...
Rothschild hanedanlığındaki Evelyn de Rothschild ile Jacob Rothschild arasındaki gerilimin boyutları her geçen gün farklı şekil almakta ve tırmanmakta... Geçtiğimiz hafta yazdığım RUS OLİGARK ROMAN ABRAMOVICH olayı da kavganın terazisi... Hatırlayın KRALİÇE, RUS OLİGARKA KENDİ TAKIMININ MAÇINI DAHİ İZLETMEMİŞTİ.
Ülkeye sokmamıştı. Ve bunun olağanüstü önemli olduğu vurgusunu yapmıştım... Bu kriz şimdi yeni bir boyut kazandı... Gelin bu VİZE krizine basarak dünyayı anlayalım...
Aile içindeki her tartışmada Jacob Rothschild'in yanında yer alan 75 yaşındaki David de Rothschild, Rotschild&Co'daki görevini 17 Mayıs'ta oğlu 37 yaşındaki Alexandre de Rothschild'e bıraktı. Genç adamın ilk adımı ne oldu dersiniz? Bugün 50 bin doları aşması planlanan ancak aile içindeki kavga nedeniyle 7 bin dolarlarda sörf yapan Bitcoin'e karşı adım attı. ÖNEMLİ!
Yönetimi hala Jacob Rothschild'de olan Goldman Sachs'ın şirketi Circle, ABD merkezli kripto para borsası Poloniex'i satın aldı. Circle, Amerikan dolarına dayalı stabilcoin Circle USD Coin'i çıkaracağını açıkladı. BU DA ÇOK ÖNEMLİ! Bu para çok değerlenecek.
Bitcoin'in büyük plandaki yerini alacak. ABD'de etkinliğini arttırarak, Evelyn de Rothschild'in Amerikan rüyasını kabusa çevirecek.
Dün de yazdığım gibi Trump ve ailesi Evelyn de Rothschild'e yakın... Bu gerçekleşir mi elbette bilinmez ama ihtimali çok ama çok yüksek.
Londra'ya geçelim şimdi...
İngiltere'de başta Roman Abramovich olmak üzere, Rus oligarklara karşı atılan adımlarda da hedef Jacob Rothschild. Örneğin İngiltere'de 10 milyar sterlin civarında yatırımı olan Roman Abramovich'in ülkeye sokulmaması Jacob Rothschild'in finans operasyonu yapmasına engel olmaktı. Çünkü Abramovich aileyle birlikte şirketlerini büyüttü. Alexandre de Rothschild'in de yakın dostu olan Abramovich'e uygulanan bu garip yasak, kusursuz bir operasyonla delinmek üzere.
Roman Abramovich, 4 saat içinde İsrail vatandaşı oldu. Kraliçe ülkeye sokmayınca yasak delindi!
2015 yılında İngiltere ile İsrail arasında yapılan anlaşmaya göre, İsrail pasaportu sahipleri, 15 günlük ziyaretler için İngiltere'ye vizesiz girebiliyor. Bu kuralın işlememesi, iki ülke arasındaki sorunları da ciddi boyutlarda arttıracağı için Abramovich, İngiltere vizesini İsrail üzerinden aldı.
Ayrıca Roman Abramovich, Moskova'daki İsrail Büyükelçiliği'nde İsrail vatandaşı olan ilk kişi oldu. Daha açık belirtmek gerekirse, bir İsrail elçiliğinde İsrail vatandaşlığı verilen ilk kişi olmayı başardı. Şimdi İngiltere'nin Rus oligarklara karşı atacağı her adımda, İsrail kozu kullanılacak.
İsrail de bu konuda çok rahat. Çünkü Yahudiler'in İsrail vatandaşı olmasını öngören Geri Dönüş Yasası uyarınca Abramovich'e vatandaşlık verilmesi olağan bir durum.
Prens Charles ile Prens William'ın tam da İsrail ziyaretlerinin açıklandığı günlerde atılan bu adıma, Londra'nın ciddi karşılık verme ihtimali de çok zayıf. Her ne kadar İsrail, son dönemde İngiltere ile yakınlaşsa da, ailenin Tel Aviv'deki üstünlüğünün hala çok ciddi olduğunu gördük.
Pasaport olayı bunun en açık göstergesi...
Şimdi Kraliçe II. Elizabeth'in Roman Abramovich konusunda atacağı her karşı adım, bir Rus vatandaşından önce İsrail pasaportu olan birine karşı operasyon olarak algılanacak. Hatta Kraliçe II.
Elizabeth'in bu olay sonrası, ülkedeki 9 oligark için planlanan 'yatırımların bloke edilmesi' kararını da geri çekeceği düşünülüyor.
Şıklardan biri bu!
Putin, tek bir söz söylemeden Rus oligarklara müthiş bir güç verdi. Bu güç İngiltere'de artık çok daha ciddi oligark akınını da bize gösterecek.
Şu anda İsrail'e vatandaşlık için başvuru yapan Rus oligark sayısı 40 oldu. İngiltere büyük devlettir. Güneş batmayan bir imparatorluğun sahibi Kraliçe II. Elizabeth'in gücü her zaman aileden geliyordu. Belki de Kraliçe, aile içindeki gerilimle birlikte Evelyn de Rothschild tarafını seçmişti. Ancak yıllardır dünya dengelerini başarıyla yöneten Jacob Rothschild'i ilk fırsatta kenarda bırakmaya kalkmak, 90 yaşını aşan bir tecrübe gurusuna yakışmadı. Bu yorumu yapanlar aile ve Kraliçeyi iyi tanıyanlar...
Jacob Rothschild, çok akıllı ve adımlarını çok dikkatli atan bir hanedan üyesidir. 4. Baron Jacob Rothschild, bir Ortodoks Yahudi olması sebebiyle Rusya üzerindeki en etkin kişidir. Kraliçe II. Elizabeth'in isteğiyle başlatılan ajan Skripal olayı, diplomatların sınır dışı edilmesi, bazı Rus oligarkların şirketlerine incelemelerin başlatılması tamamen Jacob Rothschild'e karşı planlanmıştı.
Arka arkaya alınan kararlar hep Jacob Rothschild'i güçsüz bırakmak içindi.
Ancak hala güçlü olduğunu gördük.
Prens Charles ile Prens William, İsrail'de Başbakan Netanyahu veya İsrail devleti tarafından ağırlanmayacak. Bizzat Jacob Rothschild tarafından ağırlanacak.
Belki de Kraliçe II. Elizabeth, Jacob Rothschild'den özür dilemek için oğlu ve torununu tarihte ilk kez İsrail'e resmi bir ziyaret için gönderiyor.
Bilemeyiz... Şimdilik...
İsrail'in 40'a yakın resmi ağırlama talebi olmuştu. Ancak hiçbirine cevap bile verilmemişti. Neden şimdi? Hem de İsrail'den bir davet yokken?
İngiltere, ABD, İsrail denklemini çok ciddi izlememiz gereken döneme girdik. Buradaki buluşmalar veya kopuşlar, bize çok önemli öngörü şansı verecek. Amerika Birleşik Devletleri'nin veya Pentagon'un atacağı adımları da bu denkleme koymalıyız. Başkanlığını Jacob Rothschild'in yaptığı Yahudi Politikaları Araştırma Enstitüsü'nün adımlarını da gözden kaçırmamalıyız.
Bu enstitü, çok güçlü kanallara ulaşabilecek bir ağla donatılmıştır.
AIPAC gibi lobi etkisi yoktur ama AIPAC üzerindeki en güçlü merkezdir. AIPAC'te görevli önemli pozisyondakiler, Yahudi Politikaları Araştırma Enstitüsü'nün Londra'daki merkezinde yetiştirilir. İngiliz eğitim kurumlarının merkezi de Yahudi Politikaları Araştırma Enstitüsü'dür.
Gücünü anlatabileceğimiz en önemli özellik de budur.
Kraliçe'nin davet edilmediği tek kurum da diyebiliriz. 2015 yılında bir kez Kraliçe II. Elizabeth, Yahudi Politikaları Araştırma Enstitüsü'nü ziyaret etmek istedi, cevap gelmedi.
Otomobiliyle merkeze gitti ancak sıradan bir kişi gibi merdivenlerden çıkmak zorunda kaldı.
Kavga bu... Para da ülkeler de masada... Aile kendi içinde kavga ediyor. ABD ile anlaşmak isteyen iki kol var. Kendi içlerindeki sürtüşmenin yanına KRALİÇE'yi de katınca dünyanın kaderini etkileyecek bir tablo ortaya çıkıyor...
Bu hamlelerin benzerlerini artık her yerde görebiliriz... Burada da...
Benzer operasyonlar yaşanabilir...
Anlaşma olursa başka, olmazsa başka şeyler yaşarız... Cumhurbaşkanı adaylarına da böyle bakın... Aday olanlara da olamayanlara da... Gerisi çok önemli değil galiba...
NOT: Bugünlerde değişik tezgahlar görebiliriz. Hazırlıklı olalım arka plana bakalım...
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