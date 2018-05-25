Bütün dert IMF
Ne olup bittiğini anlamaya ve anlatmaya çalışırken ÇOK ÖZEL BİR TOPLANTININ YAPILDIĞINI ÖĞRENDİM . Gelişmelere bakınca doğrulayan çok fazla işaret var. Öyle böyle değil. Ki bu da işimizi daha da zora sokmakta... Toplantıya geleceğim... Ama önce uzaklara gidip bir örmek verelim... Burada çok üzerinde durulmadığını bildiğim için oradan başlayalım...
Arjantin Devlet Başkanı Mauricio Macri "Pezo'daki satışlar kredi piyasası ve BORSAYA da yayıldı. Bunu üzerine merkez bankası faizi yüzde 40'a yükseltmeye zorlandı. Bu gelişmelerin arkasından Arjantin, IMF ile görüşmelere başladı" dedi. Ardından bilgiler sızdı.
ARJANTİN 'in IMF'den 30 milyar dolar borç istediği anlaşıldı...
Günlerdir ABD'nin, Pentagon'un, CIA'nın baskılarla etrafımızı çevrelediğini aktarmaya çalışıyorum. Adım adım krize götürmek için her şeyi yapmışlar...
Önce kavga ettikleri İNGİLTERE'yi bir şekilde yola getirip yanlarına aldılar.
YENİ DÜNYA DÜZENİ için bu şarttı.
Yaptılar. Terörle şantajla ya da başka yolla.
Önemli değil. Yaptılar sonuçta... Aile yani Rothschildler de ikisine mesafeliydi. Kraliçe ile RUSYA üzerinden kavga ediliyordu.
Londra'daki AJAN SKRİPAL olayı Rusya dolayısıyla AİLE ile kavganın tabelasıydı.
Rusya'nın dünya üzerindeki pozisyonu ile ilgili bir sorun vardı belli ki. Bunu çözmek için AJANLARIN ÜZERİNE BASARAK ilerliyorlardı... Trump aileye yakındı.
Damadı da... Kabinede doğrudan aileyle çalışan isimler vardı. Steve Mnuchin ve Wilbur Ross gibi... SIR DEĞİL BUNLAR.
Neyse geçtiğimiz günlerde ABD'nin İSTEĞİYLE (!) yapılan toplantıya geçelim...
Hazine Sekreteri Steve Mnuchin, ABD Başkanı Trump'ın eski ulusal güvenlik danışman yardımcısı Dina Powell, yine Trump'ın eski Ulusal Ekonomik Konsey Başkanı ve Trump'un baş ekonomik danışmanı Gary Cohn... Bu isimler Amerika'nın para politikasına yön verdi.
Hepsinin ortak noktası Goldman Sachs'tı...
Pentagon bu ekibe hep itiraz etti. Baskılarla Powell ve Cohn'u göndermeyi başardı.
Ancak Hazine Bakanlığı'nda istediğini elde edemedi. Orta yol bulundu.
İşte geçtiğimiz günlerde LONDRA'da özel, hatta çok özel bir toplantı yapılmış...
Toplantıya Dina Powell ve Gary Cohn telekonferansla bağlandı. Londra'daki toplantı salonunda Rothschild ailesinin yeni finans başkanı ve ekibi vardı.
Steve Mnuchin de eski iki danışmanını toplantıya bizzat yolluyordu. Bizi, bizimle ilgili kısım ilgilendiriyordu! Toplantının TÜRKİYE bölümü ilginçti! Alınacak kararlar çok dikkat çekiciydi. Türkiye de, Arjantin, İran, Rusya gibi bazı ülkelerin yaşadığı kur problemiyle karşı karşıyaydı.
Türkiye'de Merkez Bankası'nın Londra'dan yönetilmesi için atılacak adımlar çok önemliydi. Merkez Bankası'nın faizleri 25 puana kadar yükseltmesi için dolar operasyonunun sürmesi kararlaştırıldı.
Hem MERKEZ BANKASI onlarda olacak, hem de KUR'un sınırı... Toplantının olduğu saatlerde DÖVİZ KURU bu düzeyde değildi! Ancak şimdilerde 5 TL sınırı zorlanıyor! Bunun toplantının bir sonucu olduğu söylenmekte...
Toplantıda alınan ilginç kararlardan biri de, Türkiye'de piyasaların kapanmasından sonra yabancıların harekete geçmesiydi!
Öyle de yapıldı zaten! Neredeyse her güne artan DOLAR'la başlar hale getirildik.
Doların psikolojik etkisinin çok güçlü olduğu malum. Herkesin bildiği SIR! 4-5 yıl önce Türkiye'de faizler yükseldiği anda dolar düşerdi. Şimdi ise faiz artışına bile tepki vermeyen bir dolar var. KURGU BÖYLE ÇÜNKÜ! Toplantı sonrası ilginç bir olay daha oluyor! KAPALI ÇARŞI'ya gelen bir YABANCI, ÇOK YÜKLÜ MİKTARDA DOLAR alıyor. Miktarı kesin bilmiyoruz ama çok yüklü. Gelen de İNGİLİZ... Önemli bir TÜRK ortağının da olduğu yazıldı çizildi... Söylendi! Bu ALIŞ yapıldıktan bir süre sonra bu PARA da dışarı çıktı. İstanbul'un göbeğinde çok ciddi operasyon yapılıyordu, kimse görmüyordu.
Göremiyordu! Görse de yapacağı bir şey yoktu demek!
Şimdi İran'a operasyon seçeneklerinin açıklanmasından sonra Türkiye'de dolar herhangi bir adıma gerek kalmadan yükselişini sürdürecek. Çünkü ABD İRAN'ın Çin ile doğrudan ilişki kurmasına şiddetle karşı. DOLAR'ın artması özellikle şirketler için çok sancılı bir süreç başlatmakta. Bu durum Türkiye'nin elindeki karşı hamleleri de azaltıyor. Çünkü Türkiye, son 15 yılda dolarla güçlenen bir ülke oldu. IMF ile yollarını ayıran ve bölgesinde öne çıkmaya başlayan ülke oldu! O TOPLANTIDA ALINAN EN ÖNEMLİ KARAR IMF'NİN TEKRAR TÜRKİYE'YE GİRMESİYDİ! Ekonomik saldırının altında kalmamızın tek nedeni alınan bu karar!
Bunun için Türkiye'de doların tüketilmesi önemli.
Eğer IMF'den tekrar borç alan bir Türkiye görürsek, doların düştüğünü görebiliriz.
Bunun dışında DOLAR'ın düşme ihtimali yeni girişlerle mümkün! Şu an böyle bir ışık da yok! Ne Çin'den ne İran'dan ne Rusya'dan gelen bir şey var! Arap dünyası zaten karşımızda... ABD'nin kıskaç planı işlemekte... IMF'ye "hazır ol" emri verilmekte. Türkiye Masası Şefi bile belirlendi. Bir İngiliz ekonomist...
3 Temmuz 2013, saat 19.51... Mısır Genelkurmay Başkanı Sisi'nin darbe yaptığı an... 2013-2018 arasında Mısır'ın IMF'den aldığı miktar 43.7 milyar dolar.
Birkaç gün önce daha 2 milyar dolar aldı.
Ancak Mısır'a giren para sadece 7 milyar 100 milyon dolar. Peki Mısır'ın IMF'ye borcu faiziyle birlikte ne kadar? 60 milyar dolar... IMF'ye borcunu kapatan ülkeler oldu elbette. Türkiye de bu ülkelerden biriydi. Arjantin, Brezilya, Uruguay, Güney Kore, Macaristan, Makedonya, İzlanda, Letonya, Romanya ve Rusya...
Macaristan, Türkiye, Rusya ve Güney Kore dışında diğer hepsi tekrar IMF'den borç aldı. Diğer ülkelerin de borç alması için ekonomik operasyonların şiddetleneceğini anlamak zor değil. IMF, 20-30 yıl önce çok önemliydi. Ülkelerin ekonomisine, kanunlarına direkt olarak hükmetmek için müthiş bir silahtı. Bugün ise böyle bir silaha daha çok ihtiyaç var.
DİRİLTİLEN BU! Afrika ülkeleri, 10 yıl içinde IMF'ye teslim oldu. 54 Afrika ülkesinden 47'sinin IMF tarafından hapsedilmesi sıradan bir olay değildir. Bu da büyük bir plan dahilinde gerçekleşmiştir.
Şimdi Afrika ülkelerindeki değerlerin büyük bir kısmı, IMF sayesinde işgal edilmiş durumda. IMF'nin özel yetiştirdiği isimler, gittikleri ülkelerde bir siyasi parti lideri gibidir. Özel karşılanır ve özel uğurlanır.
Ülke ekonomilerinin güçlü olması için çok önemli markalara sahip olması gerekir.
ABD, Fransa, Almanya, İngiltere ve bir dönem de olsa İtalya böyleydi.
Bu ülkeler değerli markaları ve şirketleriyle güçlü kararlar alabiliyor. Peki IMF neden artık daha önemli?
İŞTE CEVABI ARANMASI GEREKEN SORU BU!
Bunun cevabı da basit. IMF ile Yeni İpek Yolu'nda yer alan ülkeler istila edilecek. Şu anda 65 ülkenin 55'i IMF'ye borçlu. Bunun 60'ın üzerine çıkması gerekiyor. Macaristan da Türkiye de çok önemli. Çin ile Macaristan arasında tren seferleri 2017'de başladı. O günden itibaren Macaristan da aynı Türkiye gibi operasyonlarla mücadele ediyor. Türkiye zaten mücadelenin içinde...
Geçtiğimiz hafta AMERİK ALI DOSTUM ne demişti:
"Washington KEMAL DERVİŞ'İ CUMHURBAŞKANI ADAYI OLARAK DÜŞÜNDÜ. AMA İSTEMEDİ. ARAYA BAŞKA ŞEYLER GİRDİ, OLAMADI.
SONRA ABD'NİN ANKARA BÜYÜKELÇİLİĞİ GÜNDEME GELDİ. BUNU DA İSTEMEDİ..."
CHP Lideri Kemal Kılıçtaroğlu Bey'in yaptığı CUMHURBAŞKANI ADAYI tanımı sanırım KEMAL DERVİŞ'e tıpatıp uyuyordu! Biz IMF'ye muhtaç olursak AKDENİZ, KIBRIS ve ORTADOĞU bizim etki alanımızdan çıkar! Çıkartırlar.
Operasyon bu zaten. ABD herkesi yanına alarak geliyor... SAVAŞ BU! Herkes top tüfek bekliyor...
Yok öyle değil artık. Parmak izi yok, sorumlu adres yok. AMA KOCAMAN BİR SALDIRI VAR... Şimdilik durum bu... Olan biteni izlemeye çalışıyoruz. Ve aktarmaya... Nereye gidersek gidelim hep aynı aktörler karşımıza çıkmakta... Devlet Bahçeli Bey'in de dün yaptığı açıklamaları iyi okumak gerekmekte... Tehlikenin boyutlarını anlatması açısından son derece önemli... 2001 hatırlatması da manidar!
AKDENİZ'deki gazı bizim üzerimizden AVRUPA'ya verecekler. Rusya'yı da Çin'e kilitleyecekler gibi... Hem AVRUPA HEM ÇİN KONTROL ALTINDA
OLACAK... "GIK"ını çıkarmaya kalkan da IMF'i karşısında bulacak. İŞTE YENİ DÜNYA DÜZENİ ! Ama oyuncuların hepsi eski... Şaka gibi değil mi... PARA ile hem TÜRKİYE'ye hem kritik önemdeki ülkelere FORMAT atılmakta... İstenen bu...
Bakalım TÜRK DEVLETİ ve MİLLETİ buna nasıl tepki verecek...
24 HAZİRAN'da da bunu göreceğiz...
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- Ergün Diler
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