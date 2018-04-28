İşte CHP adayı
Doğal da bu... 24 Haziran'a kadar da sürecek.
İşin doğasına uygun adımlar atılıyor. İttifaklar kuruluyor, bozuluyor. Gizli görüşmeler yapılıyor. Kimi açıklanıyor, kimi arşive gidiyor...
Bir yandan dışarıya bakmak bir yandan da içerideki oyuncuları takip etmek zor da olsa heyecanlı. Yan yana gelemeyecek olanlar omuz omuza. Değişimi yaşıyoruz. Partilerin ÖZÜ farklılaşmakta... Bu da aralarındaki mesafeyi bitirmekte... İleride ittifaklar kurulurken kimsenin sesi çıkmayacak. TEMELLERİ ŞİMDİDEN ATILIYOR ÇÜNKÜ...
Dışarısını tararken bir de baktım yoğunluktan arayamadığım AMERİKALI DOSTUM karşımda. Şaşırdım. Çok hem de... Çok zamanımı almayacağını söyledi...
İŞTE BU CÜMLE ÜZERNE ŞAŞKINLIĞIM DAHA DA ARTTI...
Merak ettim. Konu neydi. Neden ben çaba göstermeden bana ulaşıyordu. Hiç yapmazdı.
Onlarca soru beynimde uçuştu... Anlamış olacak ki merakımı giderdi...
-CHP'nin adayı kim olacak bilgin var mı?
Karşımdaki soru buydu. Nasıl cevap vereceğimi bilemedim. Kimi arasam da bu cevabı alsam. Öyle biri de yok ki. Bir de konu CHP! Mesele DERİN olunca Kemal Bey dışında kimler bilebilir ki? Soracağım bir isim aklıma gelmedi! Zaten telefonda kim ne söylerdi! Ulaşacağım her kişinin cevabı benzer olacaktı...
"Hiç düşünmedim..." gibi çok manalı olmayan bir cevap verdim. Gülümsedi...
Bunun üzerine Abdullah Gül'ün ÇATI adayı olmayacağı kulislerini paylaştım... Tekrar gülümsedi... Resmen patinaj yapıyordum.
Anladı zaten... "O ZAMAN SANA BİR İSİM SORACAĞIM" diye durdurdu beni...
-Buyur!
-Hazır mısın?
-İnanın çok merak etmeye başladım. Nedir bu soru?
-ENİS BERBEROĞLU'nu tanıyor musun?
-Evet merhabamız vardı!
-Sanırım CHP kendisini ADAY olarak gösterecek. Bana böyle bir duyum geldi.
Aynı fısıltının sana gelmiş olabileceğini düşünerek rahatsız ettim...
-Aylar önce duymuş ancak çok üzerinde durmamıştım. Şimdi siz resmen beni şaşırttınız. Böyle bir adım atılır mı? Atarlar mı?
Bilemiyorum. Ama çok sürpriz olur!
-CHP'de birileri böyle bir adımın hazırlığı içinde... Neyse benden duymuş oldun en azından... Ama durum ciddi...
DOSTUM KAYBOLDUĞUNDA ŞAŞKINLIKTAN HAREKET EDEMİYORDUM... Hiç aklımıza gelmemişti. Enis Berberoğlu ADAY olur mu? Gösterilir mi? DOSTUM sıradan biri olsa belki geçiştirirdim. Ama öyle özel biri ki duymasa bana kadar iletmezdi!
Tabii bilemiyorum. ÖNEMLİ OLDUĞUNU DÜŞÜNEREK SİZLERLE PAYLAŞIYORUM... Ama ALMANYA ile yakınlaşmanın giderek arttığı bir dönemde anlamlı buluyorum... NOT DÜŞEYİM İSTEDİM . Bizim ki fısıltı ne de olsa!
Devam...
Yine dışarı açılalım...
Yeni Dünya Düzeni, ülkelerin bölünmesi ve liderlerin değişmesidir. Bunlar olmadığı takdirde Yeni Dünya Düzeni tamamlanmamış olur. ABD ve İngiltere, bu konuda anlaştı.
Öncelikli olarak haritaların değişmesi için kaos gerekli. Ardından iç savaş ve ülkeler savaşı.
Bunun hazırlığı güçlü bir şekilde yapılıyor.
Pentagon, terör örgütlerini tek bir çatı altında toplamaya karar verdi. Bu da terör örgütlerinin Pentagon'dan doğduğunu gösteriyor. Taliban ve El Kaide, Amerikan çıkarlarına en güçlü hizmet eden terör örgütleridir. Hiçbir terör örgütü CIA olmadan kurulamaz. Terör örgütü kurmak, bir ülke kurmaktan daha zordur. CIA bu konuda tek istihbarat örgütüdür. Taliban, hala ABD'nin Afganistan ve Çin planları için güçlü kalacak. Taliban'ın belli kolları, diğer örgütlere destek için Afganistan'dan ayrıldı ve Suriye'ye geçti.
Taliban, El Kaide, DEAŞ, PKK, PYDYPG'nin yönetim merkezi ise Erbil olacak.
ABD, dünyadaki en büyük elçilik binasını Erbil'e yapıyor. ABD, Erbil'i bu bina ile işgal altına alacak. Taliban, El Kaide, DEAŞ, PKK, PYD-YPG'nin saldırıları, bu binada planlanacak. 200 bin metrekarelik alan, Pentagon'un Ortadoğu'daki en önemli birimi olacak. Taliban, El Kaide, DEAŞ, PKK, PYD-YPG'nin silahlı gücü 1 milyon civarında.
Bu güç Ortadoğu'nun en güçlü ordusu ile savaşabilecek çapta. EN azından planları böyle! İngiltere, bu planın dışındaydı. Ancak anlaşma sağlandı. Arap Baharı ile başlayan süreçteki plan 5 ülkeden en az 14 yeni ülkenin çıkmasıydı. Pentagon bu plana sadık şekilde operasyonlar yapıyor.
Washington'ın bir eyaleti gibi olan Suudi Arabistan, bölünecek ülkelerin başında geliyor.
Libya, Suriye, Irak ve Yemen de bölünecek.
Şii ve Sünni devletler, aslında bölgenin hiçbir zaman birlik olmaması için hayata geçirilecek.
Küçük devletler kolay yönetilir. ABD, İran'da planlarını başarılı şekilde uygularsa, kurulacak Şii devletlerin de tamamı Washington'dan emir alacak. Hedeflerden biri bu zaten!
Ortadoğu'da yeni kurulan tüm ülkeler, Amerikan ordusuyla işbirliği içinde olacak. Öncelikli olarak Yemen- Suudi Arabistan çatışmasının savaşa dönmesi gerekiyor.
Aynı dönemde İran'ın da operasyon merkezine alınması şart. ABD, İran'a askeri güç göndermeden önce bir anlaşma adımı atacak. Ancak bu İran'da kabul görmeyecek. Görse bile, devreye İsrail sokulacak.
İsrail-İran, tansiyonu bir anda savaşa dönüşebilir. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ilk ziyaretini Tel Aviv'e, şartlar uygun olursa ABD'nin yeni elçilik binası için Kudüs'e yapacak. Mike Pompeo, 4 ay içinde 3 kez Tel Aviv'e gitti.
Amerikan tarihinde hiçbir CIA Başkanı 4 ayda 3 kez İsrail topraklarına ayak basmadı. Bunun nedeni, İsrail'in İran'la karşı karşıya gelecek olması ve atılacak adımların detaylı şekilde planlanmasıydı. Çok seçenekli planlar da tamamlandı. Kısa bir süre sonra Pompeo'nun Tel Aviv ziyaretinde neler konuşulduğu anlaşılacak... Çok beklemeyiz...
Ancak Amerika Birleşik Devletleri için bir sıkıntı var. Ortadoğu'da yeni devletler kurulduktan sonra mı yoksa kurulmadan mı İran'a müdahale edilsin? BİLMİYORLAR VE KARAR VERMİŞ DEĞİLLER! Pompeo, devletler kurulmadan İran operasyonunu destekliyor. CIA'in operasyon kanadı da aynı düşüncede. Dışişleri Bakanlığı, Tillerson döneminde İran'a operasyona sıcak bakmıyordu. Pompeo'nun bu göreve gelmesiyle birlikte bu sorun da kalmadı.
Kıbrıs-Akdeniz ve Yeni İpek Yolu'nun buluşması için Ortadoğu'nun yeniden dizayn edilmesi şart. O nedenle ABD, daha doğrusu Pentagon, hızlı kararlar alıyor, uçak gemilerini bölgeye gönderiyor. Gürcistan ve Irak'taki Amerikan üslerinde çok ciddi hareketlilik başladı. İran'a karşı operasyon bu iki ülkeden gerçekleşecek. Aslında Türkiye sınırları içinde yer alan İncirlik de İran operasyonunda kullanılacaktı. Belki de İncirlik'teki sıkıntılar nedeniyle İran operasyonu gecikti. Bilemiyorum... Ama adamların kafasındaki bunlar... Birçok önemli Pentagon yetkilisine göre İncirlik, İran operasyonu için çok önemliydi. Türkiye ile gerilen ilişkiler, operasyonun Türkiye noktasının geri çekilmesine neden oldu. Lojistik destek, Amerikan savaş gemilerinden Irak'taki üslere yönlendirilecek. Şu anda İran'da çok ciddi bir ekonomik kriz var. Halk sıkıntıyı her geçen gün daha da hissediyor. Bir ülkeye askeri veya ekonomik operasyon yapılmak istenirse, mutlaka ve mutlaka halk tarafından satın alınacak bir alt yapı gerekir. Bu yavaş yavaş oluyor gibi... İran'da 2017 sonu ve 2018 başında yaşanan ayaklanma çok önemli bir veri tabanı oluşturdu. Tahran yönetiminin, sıradan bir halk ayaklanmasına karşı bile güçsüz olduğu görüldü. Ruhani'nin ilk günden itibaren geri adım atması, Washington'ı daha da güçlendirdi. Şimdi yeni ama daha etkin bir ayaklanma, Ruhani'yi bitirir. Askeri operasyondan önce mutlaka ayaklanma silahı bir kez daha denenecek. Tabii ayaklanmanın daha etkili olması için ekonomik krizin daha da ciddi hissedilmesi gerekiyor.
İran'da bu durum her geçen gün Tahran yönetiminin aleyhine işliyor. Petrol ve doğalgaz çok önemli. Ancak bunları ihraç edemediğiniz an, değersiz maden olarak elinizde kalır. Suudi Arabistan, petrol ve doğalgaz konusunda çok şanslı. Bunları satamadığı bir ambargo ile karşılaşırsa, birkaç ay içinde iflas eder. İran Arabistan kadar da güçlü değil. Rusya, İran konusunda asla ABD ile karşı karşıya gelmez.
Bu konuda Putin, Washington'a birçok kez garanti verdi. Tahran da bunun farkında ve Rusya ile ilişkilerini tamamen çıkarlar üzerine kurmuş durumda.
Rusya ile İran arasında Avrasya Ekonomik Birliği'ne yönelik adımlar atıldı.
Anlaşmalar imzalandı. AMA BÖYLE BİR OPERASYONDA RUSYA'NIN İRAN İÇİN KENDİNİ ATEŞE ATMASI BEKLENMEMELİ ... İran da bunu bilerek yaşıyor zaten... Savaş gemileri, uçak gemileri, denizaltılar, askerler, toplar-tüfekler, her şey, herkes ORTADOĞU'da, AKDENİZ'de...
Biz de bu oyunun tam ortasındayız... Gitsek gidemeyiz, kaçsak kaçamayız. Sonuçları gelip bizi bulur! Bu nedenle oyunun içinde yer almaktan başka çaremiz yok... İleri adım atarak karşımızdakileri bir adım geri ittik.
BÜYÜK HAMLEYDİ... OYUN BÜYÜK VE KİRLİ . Üstelik 100 yıllık... Evimizin içinde otursak, rahat etsek tamam! Ama böyle bir seçenek yok... Bir adım ileri diplomasisiyle oyunu kendi lehimize çevireceğiz, çevirdik de...
24 Haziran'da da OYUNU ANLADIĞIMIZI, BİR VE BÜTÜN OLDUĞUMUZU İLAN ETMEK DURUMUNDAYIZ...
Seçimlere böyle bakın... TÜRKİYE YENİDEN KURULUYOR...
Bunu bilmekte fayda var!
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- Ergün Diler
- İşte CHP adayı
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