Eskişehir’de Kur’an-ı Kerim’e saygısızlık! Kutsal kitabı yırtan şüpheli tutuklandı

Eskişehir'de yaşayan Muhammed Enes Sürücü, dün akşam alkollü halde Odunpazarı ilçesi Vişnelik Mahallesi Vali Ali Fuat Güven Caddesi'ndeki Beyazıt Camisi'ne girdi. Dolaplardaki Kur'an-ı Kerim'lere yırtarak zarar veren şüpheli, daha sonra Arifiye Mahallesi'ndeki tarihi Reşadiye Camisi'ne de girdi. Muhammed Enes Sürücü, burada da Kur'an-ı Kerim'leri yırttı.
Durumu fark edenler, polise ihbarda bulundu. Adrese gelen polis ekipleri, cami çıkışında Muhammed Enes Sürücü'yü gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüphelinin 1.81 promil alkollü olduğu tespit edildi. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi ekipleri tarafından ifadesi alınan Muhammed Enes Sürücü, işlemlerinin ardından 'Dini değerleri alenen aşağılama' suçundan adliyeye sevk edildi.
Suçunu itiraf eden Sürücü, "Kuran-ı Kerim'i yırtığımı kabul ediyorum ancak alkollüydüm, onun etkisiyle bu eylemleri gerçekleştirdim. Bu olay nedeniyle pişmanım" dedi.
TUTUKLANDI
Sürücü, işlemleri sonrası 'dini değerleri alenen aşağılama' suçundan tutuklandı.