Eskişehir’de Kur’an-ı Kerim’e saygısızlık! Kutsal kitabı yırtan şüpheli tutuklandı

Eskişehir'de yaşayan Muhammed Enes Sürücü, dün akşam alkollü halde Odunpazarı ilçesi Vişnelik Mahallesi Vali Ali Fuat Güven Caddesi'ndeki Beyazıt Camisi'ne girdi. Dolaplardaki Kur'an-ı Kerim'lere yırtarak zarar veren şüpheli, daha sonra Arifiye Mahallesi'ndeki tarihi Reşadiye Camisi'ne de girdi. Muhammed Enes Sürücü, burada da Kur'an-ı Kerim'leri yırttı.