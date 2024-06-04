Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan’dan enflasyon açıklaması: Kalıcı bozulmaya izin yok! Temel amaç fiyat istikrarı

Enflasyonu düşürmek için gerekeni yapacaklarını ifade eden Karahan, sıkı para politikasının talebi dengeleyeceğini belirtti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan , TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'na sunumunda para politikası ve enflasyon a ilişkin açıklamalarda bulundu.

Karahan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Piyasadan ilave 550 milyar TL olmak üzere toplam 1,5 trilyon TL'den fazla likidite çektik.

Likidite gelişmelerini yakından takip ederek, sterilizasyon araçlarını gerektiğinde etkin bir şekilde kullanacağız.