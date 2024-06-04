Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan’dan enflasyon açıklaması: Kalıcı bozulmaya izin yok! Temel amaç fiyat istikrarı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'na sunumunda para politikası ve enflasyona ilişkin açıklamalarda bulundu.
Enflasyonu düşürmek için gerekeni yapacaklarını ifade eden Karahan, sıkı para politikasının talebi dengeleyeceğini belirtti.
Karahan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:
Piyasadan ilave 550 milyar TL olmak üzere toplam 1,5 trilyon TL'den fazla likidite çektik.
Likidite gelişmelerini yakından takip ederek, sterilizasyon araçlarını gerektiğinde etkin bir şekilde kullanacağız.
Sıkı politika talebi dengeleyecek, tasarrufları teşvik edecek.
Konut fiyatlarındaki yavaşlamanın, ilerleyen dönemde gecikmeli olarak kira artışını sınırlayabileceğini değerlendiriyoruz.