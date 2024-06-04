Başkan Erdoğan Ax-3 Uzay Misyonu mürettebatını kabul etti | Mürettebatta kimler var?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da içinde bulunduğu Axiom-3 (Ax-3) Uzay Misyonu mürettebatını kabul etti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da içinde bulunduğu Axiom-3 (Ax-3) Uzay Misyonu mürettebatını kabul etti.
AX-3 MÜRETTEBATINDA KİMLER VAR?
Ax-3 mürettebatı Türkiye'den Alper Gezeravcı, ABD ve İspanya'yı temsilen misyon lideri Michael López-Alegría, İtalyan Hava Kuvvetlerinden Pilot Walter Villadei ve Avrupa Uzay Ajansı adına katılan İsveçli Marcus Wandt'tan oluşuyor.
Kabule ilişkin Başkan Erdoğan'ın dijital medya hesabı üzerinden paylaşım yapıldı.
ALPER GEZERAVCI VE AX- MÜRETTEBATININ UZAY SERÜVENİ
Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da içinde bulunduğu Axiom-3 (Ax-3) ekibini taşıyan Dragon kapsülü Dragon kapsülü, ABD yerel saatiyle 18 Ocak 16.49'da (19 Ocak TSİ 00.49) NASA'nın Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden başarıyla fırlatılmıştı.
Yolculuğu yaklaşık 36 saat süren Ax-3 mürettebatı, 20 Ocak'ta ISS'ye ulaşmıştı.
21 gün uzayda kalan mürettebat çeşitli deneyler ve incelemeler yaptıktan sonra dünyaya döndü.
Axiom Space, Gezeravcı'nın da yer aldığı Ax-3 mürettebatı 9 Şubat'ta Dragon kapsülüyle Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) Dünya'ya dönüş yaptı.
Ax-3 ekibini taşıyan SpaceX'e ait Dragon kapsülü, Florida açıklarında okyanusa indi.