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Başkan Erdoğan Ax-3 Uzay Misyonu mürettebatını kabul etti | Mürettebatta kimler var?

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da içinde bulunduğu Axiom-3 (Ax-3) Uzay Misyonu mürettebatını kabul etti.

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Giriş Tarihi 04 Haziran 2024, 16:05 Güncelleme 04 Haziran 2024, 16:46
Başkan Erdoğan Ax-3 Uzay Misyonu mürettebatını kabul etti | Mürettebatta kimler var?

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da içinde bulunduğu Axiom-3 (Ax-3) Uzay Misyonu mürettebatını kabul etti.

AX-3 MÜRETTEBATINDA KİMLER VAR?
Ax-3 mürettebatı Türkiye'den Alper Gezeravcı, ABD ve İspanya'yı temsilen misyon lideri Michael López-Alegría, İtalyan Hava Kuvvetlerinden Pilot Walter Villadei ve Avrupa Uzay Ajansı adına katılan İsveçli Marcus Wandt'tan oluşuyor.

Kabule ilişkin Başkan Erdoğan'ın dijital medya hesabı üzerinden paylaşım yapıldı.

ALPER GEZERAVCI VE AX- MÜRETTEBATININ UZAY SERÜVENİ
Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da içinde bulunduğu Axiom-3 (Ax-3) ekibini taşıyan Dragon kapsülü Dragon kapsülü, ABD yerel saatiyle 18 Ocak 16.49'da (19 Ocak TSİ 00.49) NASA'nın Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden başarıyla fırlatılmıştı.

Yolculuğu yaklaşık 36 saat süren Ax-3 mürettebatı, 20 Ocak'ta ISS'ye ulaşmıştı.

21 gün uzayda kalan mürettebat çeşitli deneyler ve incelemeler yaptıktan sonra dünyaya döndü.

Axiom Space, Gezeravcı'nın da yer aldığı Ax-3 mürettebatı 9 Şubat'ta Dragon kapsülüyle Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) Dünya'ya dönüş yaptı.

Ax-3 ekibi okyanusa indiAx-3 ekibi okyanusa indi

Ax-3 ekibini taşıyan SpaceX'e ait Dragon kapsülü, Florida açıklarında okyanusa indi.

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