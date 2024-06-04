Başkan Erdoğan Ax-3 Uzay Misyonu mürettebatını kabul etti | Mürettebatta kimler var?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan , Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı 'nın da içinde bulunduğu Axiom-3 (Ax-3) Uzay Misyonu mürettebatını kabul etti.

AX-3 MÜRETTEBATINDA KİMLER VAR?

Ax-3 mürettebatı Türkiye'den Alper Gezeravcı, ABD ve İspanya'yı temsilen misyon lideri Michael López-Alegría, İtalyan Hava Kuvvetlerinden Pilot Walter Villadei ve Avrupa Uzay Ajansı adına katılan İsveçli Marcus Wandt'tan oluşuyor.