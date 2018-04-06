Oyunu bozduk
Londra'da kızıyla birlikte ZEHİRLENEN AJAN SKRIPAL olayını... Rusya bunu neden yapar? Parmak izinin kendilerine ait olacağını bilmez mi? Bütün okların onları göstereceği ortada iken eski metotla birini niçin ortadan kaldırmak istesinler?
SORU ÇOK! Ama kesin olan ortada bir operasyon olduğu! Belki de en masum olan RUSLAR! Ama ALGI her şey! Asıl ilginç olan İngilizler'in mücadele ettikleri güç olan ABD ile hızla yakınlaşmaları. Kafamın karıştığı nokta burası.
Çeşitli iddialar var.
Perde gerisine seyahat etmeden anlaşılacak bir konu değil. Bunu anlamadan da geleceği yorumlamak kolay değil!
Kabul etmek gerekir ki ABD-İNGİLTERE ittifakı dünyayı dizayn eder! Bu güçleri var. Her türlü hem de... Dün yazdım!
MEDYA çok önemli... Medya patronları da önemlidir. Kritik dönemlerde kritik görev yaparlar. Belki bu tabloya en uygun isim RUPERT MURDOCH'tur! Ders olarak okutulacak kadar garip ilişkileri yönetir!
Dick Cheney ile PENTAGON ile derin bağları vardır... Bu nedenle Pentagon'un önemli medya üslerinden biri de Murdoch üzerinden İngiltere oldu. Yıllardır bu güç, Londra'nın ABD ile ortak çıkarlarında hep denge oldu. Çünkü Murdoch'un kontrol ettiği medya gücü eşsizdi! Britanya'nın Avrupa Birliği'nden ayrılmasını isteyen güç Pentagon'du. Çünkü Britanya'nın Avrupa Birliği'nden ayrılmasıyla birlikte, dengeler Washington'da Pentagon binasına geçecekti. İşte bunun için ilk adımın atılması gerekiyordu. Bu adımı kim attı biliyor musunuz? ELBETTE BAY MURDOCH!
Yani bir medya patronu! Sadece Türkiye'deki medya patronları değildi siyasilere ayar vermeye kalkanlar. Bu ekolün dışarıda gölgeleri vardı. Ya da içeridekiler gölgeydi. Murdoch elindeki güçle KRALİÇE ELIZABETH'in karşısına çıktı. Bir medya patronu, üzerinde güneş batmayan imparatorluğun Kraliçe'sini tehdit ediyordu.
Hem de Windsor Kalesi'nde!
4 bin dinlemenin yapıldığı ve sonuçların incelendiği günlerdi. İlgili kişiler "TAPELERİ" biliyor olsa da çoğunluğun haberi yoktu. Medya da bu büyük skandala epey uzak düşmüştü. 2011 yılında Windsor Kalesi'nde Kraliçe II. Elizabeth'le görüşen Murdoch, Britanya'nın Avrupa Birliği'nden ayrılmasını istedi. Dinleme ile ele geçirilen özel bilgiler de bu toplantıda Kraliçe ile paylaşılmıştı. Çok ayrıntıya girilmese de masaya getirilen bilgiler can sıkıcıydı! MEDYA PATRONU BU İŞİ YAPIYORDU! Eski TÜRKİYE GİBİ DEĞİL Mİ! Devam...
Kraliçe II. Elizabeth resmen şoke olmuştu. Hiç beklemediği bir hamle ile karşı karşıyaydı! Şaşırdı. Soğukkanlıydı.
Misafirini uğurladıktan sonra yapması gerekeni yaptı ve MI6 BAŞKANINI davet etti... Tehditlerin arka planını öğrenmesini istiyordu İSTİHBARATIN BAŞINDAKİ İSİMDEN! MI6 Başkanı Sir John Sawers, Windsor Kalesi'nde hiç beklemediği bir emir ile karşılaşmıştı... Kraliçe, MURDOCH'un TAPELERİNDEN söz etti. "BİZİ DİNLEMELERİ İHTİMAL DAHİLİNDE
Mİ?" diye sordu... Sir John Sawers birkaç gün çalışmak için izin isteyip ayrıldı. Kısa bir süre sonra MI6'in başındaki Sawers "OLAY GERÇEK" raporu verdi...
Kraliçe II. Elizabeth, kendi evinde tehdit ediliyordu. Durum ciddiden daha ciddiydi.
Olacak iş değildi. Bir fani gelip Windsor'da bu kadar ileri gidebiliyordu. Bu olacak iş miydi! Kraliçe gerçek anlamda risk altındaydı. Windsor Kalesi, çok önemli birini daha ağırladı. O gün Başbakan Yardımcısı olarak görev yapan Nick Clegg, Kraliçe II.
Elizabeth'in, "Britanya, Avrupa Birliği'nden ayrılacak. Bunun için hazırlıklara başlayın" sözüyle büyük bir şok yaşadı. Çünkü Nick Clegg, Avrupa Birliği'ni destekleyen biriydi.
Birkaç gün sonra tekrar aynı odada yapılan toplantıda Nick Clegg ve bazı bakanlar da Kraliçe'nin karşısındaydı. Bakanlar da Kraliçe'nin bu konuda kararlı olduğunu gördükten sonra Britanya'da BREXIT startı verildi. Tabii bu o kadar hızlı olmayacaktı.
Ancak Pentagon, Kraliçe II. Elizabeth'in ağır davrandığını düşündüğü için 4 bin kişilik dinleme skandalını patlattı.
Yıllık geliri 60 milyar doları aşan Rupert Murdoch'ın News Corp şirketi, İngiltere'nin kaderini değiştiriyordu. 24 Haziran 2016'da BREXIT oylandı ve kazanan 'Evet' oldu.
Pentagon'un büyük zaferiydi bu gelişme.
Kraliçe II. Elizabeth'in gizli kayıtları hala yayınlanmadı. Tahtı bıraktıktan sonra yayınlanacağı iddiaları Londra'da çok güçlü.
Birçok lider hakkında söylediği ağır sözler, Britanya'nın yönetimiyle ilgili aldığı kararlar.
MI6'ya yaptırdığı gizli operasyonların belki tamamı o kayıtlarda mevcut. Ya da başka şeyler! Bilemiyoruz. Ancak bildiğimiz bir şey var, o da şu: Kraliçe II. Elizabeth, bu kadar kolay geri adım atmazdı... ABD ile bu kadar kolay ortaklık kurmazdı. Çünkü dinleme skandalına rağmen uzun süre direnen bir Kraliçe vardı. YENİ ORTAKLIK TAMAM GİBİ. Bunun işaretleri fazlaca var. Yazdık, yazıyoruz! Ancak unutmamak gerekir ki İNGİLİZ AKLI HEP BİR ADIM ÖNDEDİR. KOLAY KOLAY GERİYE DÜŞMEZ. DÜŞTÜĞÜ YERDEN KALKIP DEPAR ATTIĞI ÇOKTUR!
Kraliçe'nin elinde hala büyük kozlar var!
GELECEĞİZ...
Skripal üzerinden RUSYA ile karşı karşıya gelen Londra herkes gibi beni de şaşırttı! Olacak iş değildi. Ortada KONU yoktu! Ama Londra Moskova'ya sert davranıyordu.
Nedenini de kimse kestiremiyordu. Belki de Kraliçe RUSYA'ya tepki vermek isteyen en son kişiydi. Ama Moskova öteye itiliyordu! Çok kişi bunun arkasında PENTAGON'u işaret ediyordu. İDDİALAR BÖYLE. ANCAK KRALİÇE'NİN ELİNDE ÇİN GİBİ MUAZZAM BİR KOZ VAR!
ABD bunu düşünmek istemiyor! KORKUYOR!
Çünkü Buckingham'ın isteğiyle Çin ile ABD arasında gerçek bir mücadele başlar! Ve ABD bunu zor kaldırır! Washington KİRLİ OPERASYONLARLA İPEK YOLU'nu kendine bağlamak istiyor. KAVGA BU!
Londra ise henüz asıl kartları masaya sürmüş değil!
Eğer Amerika Birleşik Devletleri, Ortadoğu-Afrika-Kuzey Afrika ve Akdeniz'de istediğini elde ederse, İpek Yolu da Washington'ın olur. AKDENİZ'e baktığımızda güçlü bir İNGİLİZ FİGÜRÜ şu an için yok. KIBRIS'ta üsleri var. Ama ne hikmetse onlar da geri planda kalmak için çaba harcıyor gibi. Pentagon'un planları doğrultusunda mı böyle yapılıyor, bilmiyorum. Ama daha fazla öne çıkacakları yerde geride kalmaya özen gösterir tavırları var. "İtalyan şirketler bile Akdeniz'de önemli adımlar atarken İngilizler'in bölgede göze batmamasının tek nedeni ABD ile yapılan anlaşma" diyen çok kişi var. Bakacağız...
İPEK YOLU'ndan devam edelim...
Yeni İpek Yolu için Güney Afrika Cumhuriyeti'ndeki Cape Yarımadası'nın güney ucu Ümit Burnu çok önemli. Bir başka rotanın izlendiği ama Cebelitarık'tan Akdeniz'e geçen yol da hayati önemde!
Bu iki nokta da Londra'ya bağlı. O nedenle ABD daha doğrusu PENTAGON Cebelitarık'ı BREXIT ile Londra'nın elinden almayı planladı. TAPELER burada devreye sokuluyordu! Hatırlayın, BREXIT sonuçlarından sonra Avrupa Birliği ile İngiltere arasındaki ilk tartışma alanı Cebelitarık'tı! Avrupa Birliği, İspanya ile sınır komşusu olan bölgenin bundan sonra Birlik'le ilişkilerinde, İspanya'nın veto hakkı olmasını istedi. Buna ABD de destek verdi.
Ve bu tartışmalar hala canlı bir şekilde sürmekte! Hatta İSPANYA'da DEAŞ'ın kendini hissettirmesinin nedenlerinden biri de MADRİD'in LONDRA'ya kaymasını engellemekti...
İngiltere Başbakanı Theresa May, 1713'ten beri elde tutulan Cebelitarık'ın İngiltere kontrolünden çıkmasına asla izin vermeyeceklerini söyledi. Haklılardı!
Vermeyeceklerdi de... ABD, bu konuda yine adımlar atacaktı. Eğer istenilen sonuç elde edilmezse, Ümit Burnu operasyonu için hazırlanan planlar masaya gelecek. Çünkü Yeni İpek Yolu'nun Akdeniz'e ulaşması için bu iki nokta çok önemli. Bu iki noktanın dışında üçüncü bir Akdeniz alternatifi yok.
O nedenle, Türkiye'de, İran'da, Rusya'da, Güney Afrika'da ve Londra'da yaşanan siyasi bir tartışmayı Cebelitarık ve Ümit Burnu'nun dışında tutamayız. İPEK YOLU'nun asla!
Hatta Amerikan üslerindeki hareketliliği bile bu tartışmaya dahil etmeliyiz. Hatta Suriye'deki savaşın nedenlerinden biri de bu iki nokta. Çünkü Suriye'de güç savaşları, bu iki noktanın da geleceğini belirleyecek.
Çünkü Suriye, kara yolu için çok önemli.
Kara yolunu kaybeden ülkeler, bu iki nokta için adımlar atacak. Akdeniz'in İpek Yolu için önemi bilinirken, deniz altındaki zengin maden yatakları da artık SIR değil.
O nedenle Cebelitarık ve Ümit Burnu, Akdeniz'e ulaşmak için çok önemli.
Rupert Murdoch'ın Güney Afrika'da aldığı medya grubunun Ümit Burnu hakkında yaptığı yayınları daha da dikkatli inceleyeceğimiz döneme girdik.
TÜRKİYE SURİYE'de büyük ve tarihi adımlar atınca KAVGA BURUNLARA ve BOĞAZ'a kaydı.
Bu da bizim akıl dolu bir hamle ile üstünlüğü ele geçirdiğimizi gösterir.
GELECEKLER! Bizimle anlaşacaklar.
Hele Erdoğan'ın Putin ve Ruhani ile verdiği fotoğraftan sonra bu kaçınılmaz...
DÜĞÜM bizim merkezinde olduğumuz coğrafyada çözülecek. Burada biz herkesten çok daha güçlüyüz. BUNU GÖSTERDİK DE... ARTIK BİLİYORLAR...
Oynadıkları oyunlar burada sökmedi.
Gittiler! Şimdi zenginliği bölüşmek için kapımızı çalacaklar. ZOR OYUNU BOZAR! Bozduk çünkü!
AIPAC-Trump-Kushner'in PENTAGON ile karşı karşıya gelmesine de bu denklemde bakmakta fayda var... Tabi bütün bunlar iddia... Ben konuşulanları bir araya getirdim sadece... BAKALIM GÖRECEĞİZ...
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- Ergün Diler
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