Korkunç plan
Kendisi de bunu biliyor" şeklinde not düşmüştüm.
Hatırlayanlar olacaktır.
Garip bir şekilde Washington Barzani'yi yüzüstü bıraktı.
Hem de ilk dakikada...
Yarın ne olur bilinmez ama şimdilik durum bu... Barzani'nin tasfiye edileceğini söyleyen kaynaklar, şimdi içinde bizim de olduğumuz KORKUNÇ BİR SENARYODAN söz etmekte...
Bunu dillendirenler akıllı adamlar. Öyle sıradan isimler de değil yani...
Açalım biraz...
Türkiye'de de ismi geçmeye başladı. MICHAEL D'ANDREA... CIA'nın kara kutusudur. D'Andrea'nın İRAN MASASININ başına geçmesi yeni bir dönemin habercisidir...
D'Andrea'nın göreve gelmesi, işlerin karışacağının göstergesi... Kaotik dönemin başlangıcı...
D'Andrea, Farsça, Arapça ve Türkçe bilir. Ortadoğu hiçbir zaman huzurun merkezi olmamıştır. Özellikle modern çağda Ortadoğu'nun karışık olması, elbette ABD başta olmak üzere İngiltere, Fransa, Almanya hatta İtalya'nın bile talebiydi.
Şimdi Ortadoğu'da yeni bir düzen kurulacak. Michael D'Andrea da bu düzenin mimarı olacak. KAOS, mezhep savaşı olarak tasarlanıyor... Bu konunun uzmanı D'Andrea, 3 yıldır Pentagon'un emri ile bu planı hazırlıyor.
Pentagon, Barzani'yi büyük bir oyuna getirdi.
Beşgen binada yapılan toplantıda, Türkiye ile Kuzey Irak yönetiminin üst düzey yakınlığının bitirilmesi kararlaştırıldı. Şimdilik bu plan tuttu...
Çünkü işbirliği üst düzeyde olduğu için mezhep savaşında Türkiye, Barzani'nin tarafından yer alacaktı. Hatta Türkiye, Barzani ile bu kadar yakın ilişkiler içinde olursa mezhep savaşının çıkma ihtimali bile yoktu. Bu nedenle Türkiye'nin Barzani'ye sırtını dönmesi ve İran ile önce yakınlaşması, daha sonraki adımlarda karşı karşıya gelmesi gerekiyordu!
Plan buydu!
Referandum bu nedenle yapıldı. Pentagon yaptırdı!
Oylar kullanıldı. Barzani ve Kuzey Irak Türkiye'den uzaklaştı... Kopuş yaşandı! Ve beklenildiği gibi Ankara ile Tahran yakınlaşması oldu...
Planın ikinci ayağı buydu! O da devrede yani...
Şimdi KÜRT DEVLETİNE karşı çıkan Ankara, bazı adımlara bir süre sessiz kalacak.
İran'ın desteklediği gruplar da etki alanlarını giderek artıracak... Bu da zamanla Türkiye'de "İran bölgede galiba kalıcı olacak!" tedirginliğinin doğmasına yol açacak...
Herkesin bildiği gibi Tahran ile Bağdat, mezhep olarak aynı yerde. Fark yok politikalarında...
İşte bu noktada GLADYO devreye girecek... Operasyon tamamlanacak ve Şİİ MİLİSLERİN SÜNNİ KATLİAMI yaptığı haberleri çıkacak. Kerkük Türkiye'nin hassas noktası olarak kaşınacak...
Türkiye ile İran arasında, Suriye konusunda olduğu gibi bir çatışma başlayacak.
Katliam için de sıradan KÜRT VATANDAŞLARI seçilecek...
Bu plan yüzde yüz, Karanlık Prens Michael D'Andrea'ya ait.
Eşinin Müslüman olması, sonra kimse inanmasa da kendisinin de Müslümanlığı tercih etmesi, onun bölgede çok güçlenmesini sağladı.
Michael D'Andrea, kimliğini gizlemeyen bir Lawrence yani...
Türkiye ile İran'ın karşı karşıya gelmesi YPG'yi güçlendirecek. Garip olan şu;
YPG de son tahlilde Sünni!
Oyun böyle kuruluyor yani...
Türk Ordusu, 15 Temmuz yaşansa da büyük yara alsa da hala Ortadoğu'nun en güçlü ordusu... Pentagon'u asıl rahatsız eden konu bu. Çünkü Türk askeri, Ortadoğu'da her ülkede çok seviliyor. Elbette bunda Erdoğan'ın İslam dünyasını savunan çıkışlarının etkisi büyük. Çok büyük!
Türk bayrağı, Ortadoğu'da her Müslüman için bir kurtuluş gibi görülüyor. Tam burada D'Andrea yine devreye girecek... Planın ikinci ayağı yani...
GLADYO askerleri, TÜRK ASKERİ ÜNİFORMASIYLA katliam yapacak. Şiiler öldürülecek. Kameralarla çekilen görüntüler yayılacak.
Türk ordusu bu kurgunun sonucunda ORTADOĞU'da istenmeyen, sevilmeyen oluşum olarak görülecek...
Bunun için 28 kişilik özel bir birim hazır bile...
Blackwater'dan seçilenlerin bir diğer özelliği de çok iyi derecede Türkçe bilmeleri.
Katliam öncesi, sonrası Türkçe konuşmalar da Türkiye'yi zor durumda bırakacak. Bu mezhep savaşının da bölgedeki fitilinin ateşlenmesi olacak.
Türkiye bir anda mezhep savaşını çıkartan bir ülke konumuna getirilecek.
D'ANDREA bu! Planı da bu...
Bölgede başka bir oyun daha var!
Türkiye, KÜRT MESELESİNDE FRANSA ile yürümek istemedi.
Macron, İngilizler'le... Londra, Ankara'nın bu kulvara girmesine itiraz etti. Bir anlamda ABD'nin karşısında yalnız kalmasını istedi...
S-400'ler en çok Londra'yı huzursuz etti çünkü...
Beştepe-Kremlin yakınlaşmasına karşı çıkıyorlardı. Seslerini yükseltmiyorlardı sadece!
Referandum öncesi Amerikalı ve İsrailli birçok kişi BARZANİ'nin kapısında beklerken, bugün sessiz bir destek var.
Sadece McCain, Irak merkez yönetimine bir çağrıda bulunuyor. Amerikan silahlarını kullanmaması için. Ancak bu çok cılız bir çağrı...
Öte yandan Amerikan askerlerinden oluşan DEAŞ militanlarının da Kerkük'e yöneldiğini görüyoruz...
MEZHEP SAVAŞI için...
Pentagon iki kez IRAK'a girdi. KÜRTLER'i şemsiye altına toplamak için... 1990'dan beri... Kürtler'i unutmaları, sırt çevirmeleri mümkün değil.
Oyunlarına dikkat etmek durumundayız...
D'Andrea ile yapmak istedikleri bu. Ben değil kendi adamları söylüyor. Uyanık olalım... Puslu havadan faydalanmak isteyen çok.
Aman dikkat...
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