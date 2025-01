Ergün Diler

TRUMP'IN yemin ederek Beyaz Saray'a geçmesinden sonra BENCE çok şey değişecek...

Hesaplaşma ile birlikte yeni oyun planları gündemimize oturacaktı. Bizler genel olarak gelişmelere siyasi-askeri kalıplarla bakmayı sever ve tercih ederiz. Oysa savaşın asıl yaşandığı yer EKONOMİK eksendi. Buradaki mücadelenin yansımalarıydı siyaseten gördüklerimiz. Askeri aksiyonlar da, siyaseten de çözümü olmayan noktalardı!

Trump ve BAŞKANLIK yapacağı AMERİKA'nın en önemli sorunu BORCUYDU.

Biriken ve 30 trilyon doları aşan borcu... Bunun üstesinden gelmek isteyecekti. İstese de istemese de pek çok yerde SINIRLAR sarsılacaktı...

Kaçınılmaz gerçek buydu...

Trump önceki BAŞKANLIK döneminde net olarak, açık olarak, keskin olarak KÜRESELCİLERİ hedef alıyordu. Benim de izlediğim konuşmasında BM kürsüsünden, "Gelecek küreselcilerin değil vatanseverlerindir" diyordu. Bu milattı. Dengeyi değiştirmek için geldi. Ancak HARVARD KİMYA-JEFFREY

EPSTEIN-Dr. ANTHONY FAUCHİ ve ÇİN'e kadar uzanan bir hatta COVİD-19 virüsü yola çıktı, çıkartıldı.

Trump bu sorunla uğraşmak zorunda bırakıldı. Dünya sarsılırken ölüm kol gezerken, Trump KÜRESELCİLERLE ülke içinde başlaması gereken MÜCADELESİNE start veremedi...

Mesela George Floyd ya da Jocab Blake'ın ten renklerinden dolayı polis tarafından acımasızca öldürülmeleri TAMAMEN operasyondu. Trump'ı içeride rahat ettirmeme hamleleriydi.

Neredeyse her EYALETE sıçrayan olaylar, Beyaz Saray'ı doğal olarak ürkütmüştü.

KÜRESELCİLER bu eylemlerle "ÜLKEYİ BÖLERİZ. İŞİMİZE

ÇOMAK SOKMA" diyordu, mesaj buydu.

Trump, Wisconsin eyaletinin Kenosha kentinde siyahi Jacob Blake'nin polis tarafından 7 el ateşle vurulmasından sonra olay mahalline gitti.

Şehirler uyumuyordu çünkü... GÜVENLİK GÜÇLERİNİ topladı. Irkçılık ve polis karşıtı gösterileri "İÇ TERÖR EYLEMİ" olarak değerlendirdi. Sık sık yazdığım gibi TRUMP ve MACRON gelişmeleri anlayanlar için NET ifade kullanan liderlerdi.

Neyse...



ABD Başkanı Donald Trump, 2019'da bazı eyalet ve yerel yönetim yöneticileri ile Beyaz Saray'da yuvarlak masa toplantısı yaptı. Sonra da medya ile buluştu. Çin ile yaptığı ticaret anlaşması için "Daha önce böyle bir adım atılmamıştı" sözlerini kullandı. Ve küreselcilere yüklendi: Küreselciler, ABD mallarının üretimi için dış kaynak kullanıyordu. Bazı küreselciler bizim gerçekten para kaybetmemizi istiyor.

Amerika, bu insanların umurunda bile değil...



Bu ülkede fabrikaların ve tesislerin kapatılmasından hoşlanmıyorum. Ben küreselcilerin tam tersiyim.

Ben bütçe açıklarını sevmiyorum. Ben bu ülkede fabrikaların ve tesislerin kapatılmasından, başka bir ülkeye gitmelerinden de hoşlanmıyorum. Ben küreselci değilim. Bu ülkeyi seviyorum.

Bu ülkeye sahip çıkacağız...



Trump tavrını ortaya koyunca hem Amerika içeriden karışıyor, hem COVİD baş gösteriyor hem de DAVALAR peş peşe geliyordu!

Cumhuriyetçi Trump, 2020'deki seçimde Demokrat Joe Biden'a verilen oyları çalmak için bir komploya katılmak ve eyaletteki yenilgisini iptal ettirmeye çalışmakla suçlanıyordu. Porno film yıldızı Stormy Daniels'a yaptığı 130 bin dolarlık ödemeyi kayda geçirmemekten dolayı da savcılık iş başındaydı.

Florida'daki evinde gizli dosyaları yasa dışı bir şekilde saklamakla ve istendiğinde geri vermemekle ilgili de iddialar ile karşı karşıya geliyordu.



Trump WASHINGTON'da yemin ederek görev başlıyor, KÜRESEL OLİGARŞİYİ

HEDEF ALIYOR

İSİM VERMESE

DE BAZI AİLELERİ

HEDEFE KOYUYOR

BAŞI DA DERTTEN

KURTULMUYORDU...

Şimdi ise hem DİJİTALCİLERİ yani Zuckerberg'i, Elon Musk'ı, Peter Thiel'i hem de ÜRETEN AMERİKA'yı yanına alıyordu.

Wall Street karşısında olsa da MAIN STREET yanındaydı.

İlk döneme göre hazırlığı kusursuzdu. Trump ve yeni AMERİKA, ÇİN'i ekonomik olarak kontrol etmek için siyasi ve gerekirse ASKERİ hamlelerde bulunacaktı.



Bu dönemde TRUMP'tan BOLCA TEHDİT görecektik.

Geçtiğimiz hafta IRAK BAŞBAKANI Muhammed Şiya es-Sudani'ye "Irak'taki İran destekli grupların etkisini sınırla" dedi. Sudani soluğu TAHRAN'da aldı. YPG/ PYD konusunda buna yakın gelişmeler de mümkündü.

Dün de yazdığım gibi Mazlum Abdi'nin YEMİN TÖRENİNE gidip gitmeyeceğinden bunu anlayacaktık...

KÜRESELCİLER'in anavatanı Amerika gibi dursa da İNGİLTERE-AVRUPAÇİN hattı asıl eksenleriydi.

Çin KÜRESELLEŞMENİN KALESİYDİ şu an... Trump'ı getirerek eski günlerini özleyen Amerika ile çatışması mücadelesi kaçınılmazdı.

Finalden önce AVRUPA'daki bazı ülkeler ve Türkiye ile bir şekilde TEMAS kurulacaktı.

TONUNU bilmesem de bu sahne ile karşılaşacaktık...



TRUMP ve arkasındaki AMERİKA, HTŞ'nin kontrol ettiği alanları İNGİLTERE olarak görüyordu. Başkan Erdoğan'a saygı duysa da YPG'nin kapladığı alana sahip çıkıyordu. Suriye'nin geleceği ile ilgili soruya "Başkan Erdoğan'a bağlı" diye cevap vermesinin nedeni de bu. KÜRESELLEŞMENİN gölgelerini Erdoğan ile ilişkisinde görmek istemeyecekti... Avrupa için de bu geçerliydi. Bu kolay da değildi. Zor bir savaş, zor bir mücadelenin kapısı aralanıyordu. PUTİN'in görüşmeyi heyecanla beklemesinin nedeni buydu!

Biden ÖTEKİ'ydi! Trump değil!

İran, ÇİN ile olan yakın ilişkileri nedeniyle yine hedefti.

Askeri harekattan daha çok sosyal olaylar ve TAHRAN'ı sarsacak gerilimlerin peşine düşülecekti. Trump önce ülkesine sonra dünyaya format atmak isteyecekti.



KÜRESELCİLER ise içeride bile buna izin vermek niyetinde değildi. SUİKASTLARIN da sürpriz siyasi-sosyalaskeri sarsıntıların da kapısı aralanıyordu. Güne nasıl uyanacağımızı artık kimse bilemezdi... BİRİNCİ ve İKİNCİ DÜNYA SAVAŞLARI'nın sonucunu tayin eden AMERİKA, hakkı olanı almadığını düşünüyordu.

Trump kollarını kesenlerin KÜRESELCİLER olduğunu biliyor ve ona göre hazırlık yapıyordu. Mesele kabaca buydu...