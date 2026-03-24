FARUK ERDEM

Tarih; 6 Nisan 2017.

Yer; İstanbul Dolmabahçe.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak geniş katılımlı bir toplantı düzenliyor. Toplantıya iş dünyası, ekonomi çevreleri, enerji sektör temsilcileri ve gazeteciler katılıyor.

Biz de salondayız...

Konu; Milli Enerji ve Maden Politikası...

Bakan Albayrak, bugün dünya denizlerinde boy gösteren yerli ve milli sondaj gemilerimizle ilgili müjdeli haberi veriyor önce:

"Tarihimizde ilk defa bu yıl yeni alımını gerçekleştireceğimiz arama sondaj gemisiyle her yıl Karadeniz'de iki, Akdeniz'de iki olmak üzere denizlerimizde aktif sondaj faaliyetlerinde bulunacağız..." Yerli yabancı hainlerin tüm engellemelerine rağmen atılan bu adım ile bugün sayısı 6'yı bulan milli sondaj gemilerimiz, sadece mavi vatanda değil dünya denizlerinde faaliyetlerini sürdürüyor.

Bakan Berat Albayrak aynı konuşmada, bugün çok daha iyi anlaşılan petrol ile ilgili hedefi de açıklıyor:

"Türkiye, petrol depolama noktasında istediğimiz düzeyde değil. Hedef, 5 milyon ton depolama kapasitesi. Çok hızlı bir coğrafi konumlandırmayla, yaşanabilecek en ufak bir krizde Türkiye'nin içerde sıkıntı yaşamaması için bu adımı hayata geçireceğiz..." Bu hedefle yola çıkan Türkiye'de depolama kapasitesi bugün 8 milyon tonu aşmış durumda. Bu da 50-60 milyon varil petrol demek. Bu hedefin konulduğu tarihi tekrar hatırlatalım;

6 Nisan 2017...

Mart 2026'dayız... Yanıbaşımızda 'kirli' bir savaş sürüp gidiyor. Savaşın mağduru çocuklar ve siviller olurken saldırganlığın amacı ise enerji... Üreten de, kullanan da, satan da, alan da endişe içinde.

Fiyatlar patlamış, dünya küresel bir enflasyon ve ekonomik sosyal krizin eşiğinde...

9 yıl önce hedefini koymuş ve tedbirini almış bir Türkiye kendini güvende hissediyor...

Yapılan hamlelerle petrol üretiminde de hızla ilerliyoruz. Bir zamanlar terörle anılan Şırnak ve Diyarbakır'da günlük 100 bin varile yakın üretim sağlayan bir noktaya geldik.

Petrolün dışında doğalgaz için de 2017'de planlar devreye sokuldu.

Aynı toplantıda Bakan Berat Albayrak bu konuda şunları söylemişti:

"Önümüzdeki 10 yıl dünyada tüketilen gazın LNG payının boru gazını geçeceği yorumlarından hareketle 'LNG altyapısını güçlendirme zorundayız' dedik.

Düğmeye bastık. Türkiye'nin 2015 sonu itibarıyla LNG'deki günlük 34 milyon metreküp olan kapasitesini ilk bir yılın sonunda 64 milyon, bu yılın sonunda da 107 milyon metreküpe çıkarıyoruz..." İşte 9 yıl önce atılan bu adımların sonunda bugün Türkiye, günlük yaklaşık 200 milyon metreküpü aşan LNG (sıvılaştırılmış doğalgaz) gazlaştırma kapasitesine ulaşarak Avrupa'nın en büyük LNG terminalleri altyapılarına sahip ülkelerinden biri oldu.

Bunun yanında Türkiye artık kendi doğalgazını da üretiyor. Milli sondaj gemilerimiz sayesinde 2020'de keşfettiğimiz Karadeniz'deki Sakarya Doğalgaz Sahası'nda günlük 10 milyon metreküpe yakın üretimimiz var.

9 yıl önce petrol ve gaz dışında yenilenebilir enerji, elektrik, nükleer ve madencilik alanlarında da dışa bağımlılığı azaltacak çok sayıda hedef konuldu.

Bugün ortaya konulan vizyonun meyvelerini alıyoruz.

Sözün özü; enerjinin bir ekonomi meselesi değil, milli bağımsızlık konusu olduğunu bir kez daha anlıyoruz.

Türkiye 9 yıl önce attığı bu milli enerji hamlesiyle bugün yaşanan enerji savaşları karşısında kendisini korumayı başarıyor.

Küresel enerji satrancında oyunu kuracak konuma geliyor...

O gün ortaya konulan vizyon, aslında bugünün fotoğrafını tarif ediyor...