FARUK ERDEM

Önceki akşam Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetiyle Ankara'da düzenlenen Gazeteciler ve Yazarlar İftar Programı'na katıldık. Programda Başkan Erdoğan'ın konuşmasında mesleğimiz açısından çok önemli vurgular yer aldı.



Özellikle bölgemizde devam eden 'kirli savaş' dolayısıyla ortaya çıkan dezenformasyon çabalarını gündemine alan Başkan Erdoğan gerçek gazeteciliğin önemini de bir kez daha vurguladı ve şu çağrıyı yaptı: "Her cephede adeta bir hakikat savaşı verdiğimiz bu dönemde, medya kuruluşlarımızın daha fazla inisiyatif almasını, daha aktif ve etkili olmasını bekliyoruz..." Bu noktada gazetecilere önemli görevler düştüğünü belirten Başkan Erdoğan "Ülkemize yönelik beşinci kol faaliyetlerini, algı mühendisliklerini Türkiye'nin imaj ve itibarını hedef alan karalama kampanyalarını sizlerin de güçlü desteğiyle daha kolay ve hızlı engelleyeceğimize inanıyorum" dedi.



Silahlarla birlikte algıyla yönetilen bir savaş ortamında, doğru bilgi ve gerçek gazetecilik önem kazanıyor. Başkan Erdoğan doğru bilgi akışının önemini de şu sözlerle hatırlattı:

"Güçlü bir toplum yapısı ancak sağlıklı bir bilgi akışıyla mümkündür. Hakikat ile söylenti, gerçekle algı arasındaki sınırın giderek belirsiz hale geldiği bir medya düzeninde gazetecilik, toplum için adeta pusula işlevi görür..." KARANLIK DÖNEM

Başkan Erdoğan konuşmasında bir dönem milli iradeye, demokrasiye., devlet düzenine 'ayar' vermeye odaklanmış medya düzenini de hatırlattı.

Meslek hayatımda özellikle 90'lı yıllarda bizzat yaşadığım, vesayetçi odaklarla kol kola giren, toplumun tüm değerlerine düşman gazetecilik ve medya anlayışını yeniden hatırlamış olduk.



O dönem atılan manşetler ile milli iradeye set çekilmeye çalışılmış, toplumun inançları hedef alınmış, medya vesayet odaklarının aparatı haline getirilmişti. Ama bu gidişe millet 2002'de 'DUR' dedi, Başkan Erdoğan'ın etrafında kenetlendi. Erdoğan'ın liderliği ile Türkiye bugün dünyada oyun kuran, sözü dinlenen, küresel bir güç haline geldi. Medyadaki o karanlık dönem de geride kaldı.



BARONLAR GERİDE KALDI

Başkan Erdoğan iftardaki konuşmasında o dönem medya düzenini şu sözlerle hatırlattı ve o günlerin mazide kaldığını belirtti:

Televizyon ekranları, gazete köşeleri, dergi sayfaları on yıllar boyunca tek tipçi, tek sesli ve üstenci bir zihniyetin inhisarına mahkum olmuştur.

Geçmişte öyle günler yaşadık ki farklı sesler susturuldu, halkın tarafsız haber alma hakkı engellendi. Medya organları toplum ve siyaset mühendisliğinin aparatı olarak hoyratça kullanıldı.

Ama şimdi bunların hemen hepsi mazide kaldı. Manşetleriyle hükümetler kurup hükümetler deviren medya baronları artık eski Türkiye'de kaldı. Millete parmak sallayan, millete tepeden bakan vesayetçiler adına milli iradeye ve siyaset kurumuna ayar veren medya düzeni artık geride kaldı. Kalemini ve köşesini antidemokratik güç odaklarına kiralayan silahşörler artık geride kaldı. Haber bültenlerinde Cuma namazına giden öğrencilerin hedef gösterildiği karanlık günler, figürleri ve figüranlarıyla birlikte artık geride kaldı.

Bugün her bakımdan daha özgür, daha çoğulcu, daha renkli bir basın ve yayın iklimine sahibiz. Sizlerin de gayretleriyle bu iklimi koruyup güçlendirmek arzusundayız.

İmtiyazlarını kaybedenler rahatsız olsa da inşallah bir daha o eski günlerin hortlatılmasına izin vermeyeceğiz....



MEDYA YÖNETİCİLERİNE GÖREV

Başkan Erdoğan'ın iftarda medya yöneticilerine bir çağrısı da vardı. Meslekte kıdemli gazetecilerin hem çalıştıkları kurumları hem de kendilerini bir eğitmen, daha doğrusu bir mentör olarak görmeleri gerektiğine inandığını dile getirdi. Türkiye'nin ve geniş coğrafyanın fikri hür, kalemi özgür, zihni berrak, vicdanlı, donanımlı ve milletin değerlerinden beslenen gazetecilere ihtiyacının olduğuna dikkati çekti ve şunları kaydetti:

"Hiç şüphesiz bunları da yetiştirecek olanlar sizlersiniz. Bu hedef doğrultusunda ortaya koyacağınız çabalarda daima yanınızda olacağımızı bilmenizi istiyorum. İnsanların doğru bilgiye rahatlıkla ulaşabildiği, farklı görüşlerin özgürce ifade edilebildiği ve hakikatin merkeze yerleştiği güçlü bir medya hepimiz için hayati önemdedir."