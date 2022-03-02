Mart ayı ile birlikte ev sahipleri için kira gelir beyanı dönemi başladı. Hazır beyan ile masraflarınızı düşerek verginizi indirmeniz mümkün oluyor.
MART ayı ile birlikte milyonlarca ev sahibi için beyan dönemi de başlamış oldu. Türkiye'de konut ya da işyerini kiraya verenler 2021 yılında elde ettikleri gelirler üzerinden vergi ödeyecek. Ancak bunun için öncelikle beyanname doldurmanız gerekiyor.
Mart ayı içinde 2021 yılında 7 bin lira ve üzerinde kira geliri elde eden ev sahipleri beyanname dolduracak.
Beyanname doldururken Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet sitesindeki hazır beyanname sistemini kullanabilirsiniz. Burada gerçek gider yöntemi ve götürü gider yöntemi olmak üzere iki ayrı sistem bulunuyor. Eğer ev için masraflarınız varsa, kredi ödüyorsanız ya da kendiniz kirada oturuyorsanız mutlaka gerçek gider yöntemini seçin. Böylece masraflarınızı vergiden düşebilirsiniz. Bu tür masraflarınız yoksa götürü gider yöntemi ile otomatik olarak yüzde 15 indirim yaptırabilirsiniz.
ÖRNEK HESAPLAMALAR GERÇEK GİDER YÖNTEMİ:
2021 yılı kira geliri: 24.000 TL
İstisna tutarı: 7.000 TL
Kalan gelir tutarı: 17.000 TL
Ev için yapılan harcamalar: 7.500 TL
İndirilebilecek gider: 5.312,50 TL
Vergiye tabi kazanç: 11.687,50 TL
Hesaplanan gelir vergisi (%15): 1.753 TL
Damga vergisi: 132,30 TL
Ödenecek toplam vergi: 1.885,30 TL
GÖTÜRÜ GİDER YÖNTEMİ:
2021 yılı kira geliri: 24.000
İstisna tutarı: 7.000
Kalan gelir tutarı: 17.000
Yüzde 15 götürü gider: 2.550
Vergiye tabi gelir: 14.450
Hesaplanan gelir vergisi (%15): 2.167,50 TL
Damga vergisi: 132,30 TL
Ödenecek toplam vergi: 2.299,80 TL
2021 VERGİ DİLİMLERİ:
24.000 TL'ye kadar %15
53.000 TL'nin 24.000 TL'si için 3.600 TL, fazlası için %20
130.000 TL'nin 53.000 TL'si için 9.400 TL, fazlası için %27
650.000 TL'nin 130.000 TL'si için 30.190 TL, fazlası için %35
650.000 TL'den fazlasının 650.000 TL'si için 212.190 TL, fazlası için %40
İLK TAKSİT DÖNEMİ
GEÇEN yıla ilişkin yıllık gelir vergisi ile 2022 yılı emlak ve çevre temizlik vergisinin ilk taksit ödeme dönemi başladı. Yıllık gelir vergisi beyannamesi 1-31 Mart döneminde verilecek.
2021 yılı kazançlarına ilişkin verilecek yıllık gelir vergisi beyannamesi üzerinden hesaplanan gelir vergisinin ilk taksiti de Mart ayı içerisinde ödenecek. 2022 yılı emlak ve çevre temizlik vergisinin ilk taksiti ise 1 Mart-31 Mayıs döneminde yatırılacak.
VERGİ BEYANI REHBERİ 7
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Hesabını yap vergini düşür
Mart ayı ile birlikte ev sahipleri için kira gelir beyanı dönemi başladı. Hazır beyan ile masraflarınızı düşerek verginizi indirmeniz mümkün oluyor.
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