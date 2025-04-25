Osman Boyner kimdir, kaç yaşında, hastalığı neydi? Osman Boyner eşi kim, nereli?

Türk tekstil ve moda dünyasının bilinen isimlerinden Osman Boyner hayatını kaybetti. İşte Boyner'in yaşamına ilişkin merak edilenler...
Türk tekstil ve moda dünyasının bilinen isimlerinden Osman Boyner hayatını kaybetti. İşte Boyner'in yaşamına ilişkin merak edilenler...
Osman Boyner kimdir?
Ali Osman Boyner, 1926 yılında Kastamonu'nun Tosya ilçesinde doğdu. Babası Osman Feyzi Boyner iş insanıydı. Akile, Ruhiye ve Güzide isimli 3 kardeşi olan Osman Boyner eğitim hayatına İstanbul'da başladı.Osman Boyner, İş insanı Cem Boyner'in babasıdır.
Sultanahmet Ticaret Lisesi'ni ve ardından Yüksek Ticaret Okulu'nu tamamladı. 1952 yılında Ahmet Sadıkoğlu, Hasan Boyner ve Fazıl Boyner ile birlikte Altınyıldız'ı kurdu.
Osman Boyner öldü mü, hastalığı neydi?
Boyner Holding ve TÜSİAD'ın kurucularından iş insanı Osman Boyner, 99 yaşında hayatını kaybetti. Osman Boyner 26 Nisan Cumartesi günü Teşvikiye Camii'nden son yolculuğuna uğurlanacak. Boyner'in hastalığına ilişkin bir bilgi bulunmamaktadır.
Osman Boyner eşi kim?
Ali Osman Boyner, TÜSİAD'ın kurucuları arasında yer almış ve 2010 yılına kadar Boyner Grubu Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütmüştü. Osman Boyner'in eşi Ayten Boyner 2021 yılında vefat etmişti.