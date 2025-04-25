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Osman Boyner kimdir, kaç yaşında, hastalığı neydi? Osman Boyner eşi kim, nereli?

Osman Boyner hakkındaki bilgiler merak ediliyor. Sosyal medyada ve arama motorlarında sıklıkla aratılanlar arasında "Osman Boyner kimdir, kaç yaşında?", "Osman Boyner öldü mü, hastalığı neydi?" soruları araştırılıyor. İşte iş insanının yaşamına ilişkin detaylar...

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Giriş Tarihi :25 Nisan 2025 , 16:02 Güncelleme Tarihi :25 Nisan 2025 , 16:16
Osman Boyner kimdir, kaç yaşında, hastalığı neydi? Osman Boyner eşi kim, nereli?

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Türk tekstil ve moda dünyasının bilinen isimlerinden Osman Boyner hayatını kaybetti. İşte Boyner'in yaşamına ilişkin merak edilenler...

(sosyal medya)(sosyal medya)

Osman Boyner kimdir?

Ali Osman Boyner, 1926 yılında Kastamonu'nun Tosya ilçesinde doğdu. Babası Osman Feyzi Boyner iş insanıydı. Akile, Ruhiye ve Güzide isimli 3 kardeşi olan Osman Boyner eğitim hayatına İstanbul'da başladı.Osman Boyner, İş insanı Cem Boyner'in babasıdır.

(sosyal medya)(sosyal medya)

Sultanahmet Ticaret Lisesi'ni ve ardından Yüksek Ticaret Okulu'nu tamamladı. 1952 yılında Ahmet Sadıkoğlu, Hasan Boyner ve Fazıl Boyner ile birlikte Altınyıldız'ı kurdu.

(sosyal medya)(sosyal medya)

Osman Boyner öldü mü, hastalığı neydi?

Boyner Holding ve TÜSİAD'ın kurucularından iş insanı Osman Boyner, 99 yaşında hayatını kaybetti. Osman Boyner 26 Nisan Cumartesi günü Teşvikiye Camii'nden son yolculuğuna uğurlanacak. Boyner'in hastalığına ilişkin bir bilgi bulunmamaktadır.

(sosyal medya)(sosyal medya)

Osman Boyner eşi kim?

Ali Osman Boyner, TÜSİAD'ın kurucuları arasında yer almış ve 2010 yılına kadar Boyner Grubu Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütmüştü. Osman Boyner'in eşi Ayten Boyner 2021 yılında vefat etmişti.

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