Osman Boyner kimdir, kaç yaşında, hastalığı neydi? Osman Boyner eşi kim, nereli?

Türk tekstil ve moda dünyasının bilinen isimlerinden Osman Boyner hayatını kaybetti. İşte Boyner'in yaşamına ilişkin merak edilenler...

Ali Osman Boyner , 1926 yılında Kastamonu'nun Tosya ilçesinde doğdu. Babası Osman Feyzi Boyner iş insanıydı. Akile, Ruhiye ve Güzide isimli 3 kardeşi olan Osman Boyner eğitim hayatına İstanbul'da başladı.Osman Boyner, İş insanı Cem Boyner'in babasıdır.

(sosyal medya)

Sultanahmet Ticaret Lisesi'ni ve ardından Yüksek Ticaret Okulu'nu tamamladı. 1952 yılında Ahmet Sadıkoğlu, Hasan Boyner ve Fazıl Boyner ile birlikte Altınyıldız'ı kurdu.