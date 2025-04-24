BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye Yüzyılı süreci, ilmek ilmek örülüyor. 50 yılımıza mal olan bölücü PKK terör örgütü silah bırakıp, kendini feshetme sürecinde. DEM heyeti, Erdoğan'la yaptıkları görüşme hakkında bilgi vermek üzere önceki gün İmralı 'ya gitti.



DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, görüşme sonrası "Görüşme oldukça verimli geçti.



Süreçle ilgili hem umudunu koruduğu hem de çalışmaların devam ettirildiğinin altını da önemle çizdi" diye konuştu.



Evet. Önce ülkem ve milletim anlayışıyla Sayın Devlet Bahçeli'nin çağrısı, Sayın Erdoğan'ın ortaya koyduğu Türkiye Yüzyılı vizyonu çerçevesinde Terörsüz Türkiye hedefi ülkemizin gündemi haline gelmişti. Terör örgütünün hiçbir pazarlık söz konusu olmadan kendisini feshetmesi, güvenlik alanında olduğu kadar, kalkınma ve demokrasi bakımından da yeni bir ortam ve dönem anlamı taşımaktadır. Erdoğan'ın DEM heyetini kabul etmesiyle birlikte önemli bir kırılma yaşandı. Bu görüşme ile sürecin bir devlet politikası olduğu mesajı verilmiş oldu. İçişleri eski Bakanı, AK Parti Genel Başkan vekili Efkan Âlâ, "Nisan sonu önemli bir adım görmeyi ümit ediyoruz" demişti. Terör örgütünün kongresini toplaması, kendisini fesh etmesi, silahları bırakması (Haziran ayında) bekleniyor.



Terörsüz Türkiye hedefi, güvenlik bakımından olduğu kadar, daha hızlı kalkınma ve demokrasinin standartlarını yükseltme bakımından da son derece kıymetli.



Son bir haftada Terörsüz Türkiye sürecini çok etkileyecek 4 BÜYÜK GELİŞME YAŞANDI.



1) SİLVAN PROJESİ:

GAP projesinın tamamlayan, Cumhuriyet tarihinin en büyük sulama projelerinden biri olan Silvan Sulama Kanalı'nın kazı çalışmaları 17 Nisan Perşembe günü, başladı. 330 bin futbol sahası genişliğinde bir alanı suyla buluşturacak olan bu proje, toplam 255 milyar TL'ye mal olurken kendisini 8 yılda amorti edecek. İçinden denizaltı geçebilecek büyüklükteki bu kanal tamamlandığında 300 binden fazla insana iş imkânı sağlayacak.



2) ANADOLU SAVAŞ

GEMİSİ: Yerli ve Milli Anadolu uçak gemisine SIHA'lar inip kalkıyor. Projesi 2015 yılında başlatılan, Mayıs 2019'da denize indirilen TCG Anadolu Çok Maksatlı Amfibi Hücum üzerine iniş-kalkış yapmaya başladı. BAYKAR tarafından kanatları katlanabilen Bayraktar TB3 SİHA, geliştirilen muharip insansız uçak sistemi Bayraktar KIZILELMA ve Türk Havacılık ve Uzay Sanayii tarafından geliştirilen HÜRJET Hafif Taarruz Uçağı'nın iniş-kalkış yapabilmesi söz konusu olacak. Anadolu gemisi, Ege, Akdeniz ve Karadeniz'de asgari 1 tabur büyüklüğündeki bir kuvveti ana üs desteği gerektirmeksizin, kendi lojistik desteği ile kriz bölgesine intikal ettirebilecek kapasitede bulunuyor. Gemiye depolanacak SİHA'lar savaşın kodlarını değiştirecek özellikler taşıyor.



Gemi, gerektiğinde, doğal afet yardım görevleri çerçevesinde de kullanılabilecek. Bünyesinde yer alan tam teşekküllü hastane ve ameliyathane imkanları sayesinde doğal afet yardımı, insani yardım ve mülteci tahliye harekatlarında tıbbi destek sunabilecek.



TCG Anadolu, 231 metre uzunluğa ve 32 metre genişliğe sahip bulunuyor. Tam yük deplasmanı en fazla 27 bin 436 ton olan gemi, bu haliyle en az 20,5 knot azami sürat ve 16 knot ekonomik süratle görev yapabiliyor. Ekonomik sürati ile tam yükte en az 9 bin deniz mili seyir siasına sahip TCG Anadolu'nun içindeki su alabilen havuza her biri 1 tank taşıyan 4 mekanize çıkarma gemisi girebiliyor. Gemi, araç güvertelerinde 13 tank, 27 zırhlı amfibi hücum aracı (ZAHA), 6 zırhlı personel taşıyıcı, 33 muhtelif araç, 15 römork olmak üzere toplamda 94 araç taşıyabiliyor.



Geminin uçuş güvertesinde 10 helikopter veya 11 adet SİHA konuşlandırılabilecek, hangarda ise 19 helikopter veya 30 SİHA taşınabilecek. Gemi, 1223 personele ev sahipliği yapmaya başladı.



3) İSTANBUL HAVALİMANI:

İstanbul Havalimanı'nda üç ayrı pistten üç ayrı uçağın aynı anda iniş veya kalkış yapmasını sağlayacak sistem faaliyete geçti. İstanbul Havalimanı'ndaki üç ayrı pistten kalkan üç uçak üç ayrı pisten aynı anda iniş gerçekleştirdi. Dünyada ABD'de uygulanan, Avrupa'da ise ilk kez hayata geçen bu sistem, İstanbul Havalimanı'nın dünya havalimanları arasındaki gücünü daha da artırdı.



4) TÜRKİYE UZAY'DA:

SOMALİ'DEKİ TÜRK UYDU MERKEZİNDEN uzaya gönderilen Türksat 6A uydusu yüksek teknoloji ile üretildi.

Türkiye'nin, 25 yıl hizmet verecek TÜRKSAT 6A ile birlikte TÜRKSAT'ın işlettiği haberleşme uydularının sayısı 6'ya, uzaydaki uydularınızın toplam mevcudu da 10'a yükseldi. Çok maksatlı kritik önem taşıyan TÜRKSAT 6A'nın görevde olduğunu vurgulayan Başkan Erdoğan, stratejik bilgiler verdi:



''Uzay iletişim ve haberleşme sektörleri için atılmış çok büyük bir adım olan TÜRKSAT 6A uydusu ülke ve milletimiz için hayır getirsin. Özellikle haberleşme uyduları gibi teknolojilerin dışa bağımlı olmadan üretilmesinin millî güvenlik açısından son derece önemli olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Yüzde 80'in üzerinde yerlilik oranıyla 84 yerli ekipman kullanarak geliştirdiğimiz TÜRKSAT 6A ile birlikte Türkiye kendi haberleşme uydusunu üretebilen 11 ülkeden biri konumuna yükseldi.



Yeni haberleşme uydumuz, yerli ve millî teknoloji üretme hedefimiz doğrultusunda 20 yıla yayılan titiz, yoğun ve meşakkatli bir çalışmanın ürünüdür." Erdoğan, "Yapamayız' diyenlere inat, 'Biz yaparız, hatta daha iyisini yaparız' dedik.



Karamsarlık aşılayanlara, kendi ülkesinden, kendi milletinden umudunu kesenlere asla kulak asmadık. Yani yılmadan, yorulmadan, inanç, sabır ve azimle çalışarak bugünlere kadar hamdolsun alnımızın akıyla geldik. Bugünkü başarı, lafa her başladıklarında 'Bizden bir şey olmaz' diyerek gençlere umutsuzluk aşılayan eşik zihniyete indirilmiş ağır bir darbedir" diye konuştu.



SONUÇ: "SOMALİ'DE, LİBYA'DA, DOĞU AKDENİZ'DE, KARABAĞ'DA NE İŞİMİZ VAR" DİYENLERE DUYURULUR. BÖLGESEL GÜÇ KÜRESEL AKTÖR TÜRKİYE.