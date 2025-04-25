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Başkan Erdoğan'dan 110. yıl dönümü mesajı: "Çanakkale Ruhu'nu gelecek nesillere aşılayacağız"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Türk milletinin fedakarlığı, cesareti ve azmi 'Çanakkale Ruhu'nu bizlere emanet etmiştir. Miras bıraktıkları bu mukaddes emanete sahip çıkarak, ecdadımıza layık olacak, 'Çanakkale Ruhu'nu her şart altında canlı tutacak ve gelecek nesillere de bu ruhu aşılayacağız." ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi :25 Nisan 2025 , 15:39 Güncelleme Tarihi :25 Nisan 2025 , 15:40
Başkan Erdoğan’dan 110. yıl dönümü mesajı: Çanakkale Ruhu’nu gelecek nesillere aşılayacağız

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çanakkale Kara Savaşları'nın 110. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çanakkale'de mukaddesatlarını, vatanlarını, şereflerini savunan şehitleri, gazileri ve bütün kahramanları Çanakkale Kara Savaşları'nın 110. yıl dönümünde rahmetle yad ettiğini belirten Erdoğan, mesajında, "Türk milletinin fedakarlığı, cesareti ve azmi 'Çanakkale Ruhu'nu bizlere emanet etmiştir. Miras bıraktıkları bu mukaddes emanete sahip çıkarak, ecdadımıza layık olacak, 'Çanakkale Ruhu'nu her şart altında canlı tutacak ve gelecek nesillere de bu ruhu aşılayacağız." ifadelerine yer verdi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan (AA)Başkan Recep Tayyip Erdoğan (AA)

Erdoğan, en zor şartlarda bile seferberlik halinde kenetlenen milletin, vatanı ve bayrağı için canı pahasına hiçbir işgale geçit vermeyeceğini dün olduğu gibi bugün de ortaya koyduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Yeni nesillere düşen görev, kanla, canla, azimle, cesaretle taşa, toprağa, denize Çanakkale'de kazınan istiklal ve istikbal mesajına sahip çıkmaktır. Türkiye Yüzyılı ile gayemiz, Çanakkale'de yedi düvele meydan okuyan, dönemin en modern ordularını dize getiren, tarihin akışını değiştiren ecdadımıza layık olabilmektir. Tüm zorluklara ve sıkıntılara rağmen, savaşın, terörün, şiddetin yerine barışı, huzuru ve insani değerleri ikame edene kadar bu mücadeleyi sürdürmekte kararlıyız. Başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere Çanakkale kahramanlarımızı bir kez daha saygıyla anıyor, tüm vatandaşlarımızı en kalbi duygularımla selamlıyorum."

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