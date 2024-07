CHP'DE tuhaf şeyler oluyor. Dar alanda manevralar baş döndürürken gizli pazarlıklar tek tek ortaya çıkıyor. Son resimlere göre ÖZGÜR ÖZEL EKOSE CEKET, KILIÇDAROĞLU KOLTUK,

İMAMOĞLU YABANCILARIN

PEŞİNDE dolaşıyor. CHP'nin arka bahçesinde her kanat bir iş peşinde.

CHP'de göze batan tuhaf işlerin başında, Cumhurbaşkanı adaylığı yarışı geliyor.

Tepelerindeki 4 ismin Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş, Kemal Kılıçdaroğlu arasında manidar çıkışlar, manevralar, çakışmalar dikkati çekiyor.

Özellikle Özgür Özel'in her gün değişen Cumhurbaşkanlığı adaylığı lafları ve son olarak EKOSE CEKET ŞOVLARI öne çıkmış durumda. Özgür Özel, işi gücü bıraktı ekose ceket giyme peşine düştü. Özgür Özel'in EKOSE CEKET GİYEREK, U DÖNÜŞÜ YAPARAK,

ERKEN SEÇİM İSTEMESİ mavraları sürürken, Kemal Kılıçdaroğlu KOLTUK DERDİNDE. KILIÇDAROĞLU'nun GÖZÜNÜ KAN BÜRÜMÜŞ. Kemal Kılıçdaroğlu, yeniden genel başkanlığa dönmek için ne yapacağını şaşırmış durumda. Gündemde olmak için her fırsatı değerlendirmek isterken, akla ziyan açıklamalarda da bulunuyor. Özgür Özel, EKOSE CEKET (KAZANDIRAN CEKET) giyerek ortalıkta dolaşırken, Kemal Kılıçdaroğlu da İstanbul'da bir STK konferansında TUTARSIZ LAFLAR ediyordu. 14 kez seçimlerde yenilmekten ders almayan Kemal Kılıçdaroğlu, gözünü kan bürümüş bir konuşma yaparken negatiflik içinde, iktidara yönelik YIKICI LAFLARA devam ediyor. Kılıçdaroğlu'nun bir sözü var ki İNSAF! 15 Temmuz darbe girişiminin ardından TBMM için Gazi Meclis ifadesinin kullanılmasını eleştiren Kemal Kılıçdaroğlu, "Bu Meclise Gazi Meclis diyorlar. Bu Meclis kimse kusura bakmasın gazi meclis değil.

Gazi meclis, Milli Kurtuluş Savaşı'nı yöneten meclistir. Bu meclisin neresi gazi meclis?" diyerek skandal ifadeler kullandı. BAY KEMAL SEN NEYMİŞSİN!

Kılıçdaroğlu'nu Sinan Oğan yerin dibine soktu. Oğan , Kılıçdaroğlu'nun kendisine Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yaptığı teklifi açıkladı. "Ata İttifakı adına seçimlere katıldım. Kılıçdaroğlu desteğimi almak için bana, CUMHURBAŞKANLIĞI YARDIMCILIĞI VE 3 BAKANLIK

TEKLİF ETTİ. O gün görüşmemizde Kılıçdaroğlu'na 'Parlamento da arkanızda yok nasıl yöneteceksiniz ülkeyi?

Cumhurbaşkanlığını alabilirsiniz ama ülkeyi yönetmezsiniz. Ben ülke krizi çıkacak' dedim. KILIÇDAROĞLU, 'EVET KRİZ ÇIKAR' dedi. İkinci sorum şu oldu. 'Krizden çıkış planınız var mı?' KILIÇDAROĞLU 'Var, bize destek olun seçimi kazanalım, ÜLKEYİ BİR DAHA SEÇİME GÖTÜRELİM' dedi." BAY KEMAL, SİNAN OĞAN'A CEVAP

VERMENİZİ BEKLİYORUZ. Hatırlayalım.

Sinan Oğan'dan destek alamayan Kılıçdaroğlu, sonra Ümit Özdağ'a da 3 Bakanlık ve MİT Müsteşarlığı'nı teklif etmişti. EKREM İMAMOĞLU ise YABANCILARIN PEŞİNDE.. İmamoğlu, Özel'i kurultayda Genel Başkan seçtirmişti.

Kurultay sonrası İmamoğlu öndeydi.

Tebrikleri bile o kabul etmişti. Özel'in İmamoğlu'nun vesayetinden kurtulma çalışmaları, aralarına kara kedi girdiğini gösteriyor. Zoraki bir aradalar. Aynı karede görünmekten kaçınıyorlar. İmamoğlu bir taraftan, "GENEL BAŞKANLIĞI NE ZAMAN ALALIM?" planı yapıyor. Diğer yandan Roma, Paris son olarak Berlin Belediye Başkanları ve etkili platformlarla KÜRESEL LOJİSTİK GELİŞTİRME çalışmalarına hız verdi. İmamoğlu'nun hem Türkiye hem de Avrupa temaslarını Özgür Özel çok yakından takip ediyor.

CHP'de 6-9 Eylül arası Tüzük Kurultayı yapılacak. Kılıçdaroğlu hesap yapıyor.

Kurultayın seçimli parti meclisi toplantısına dönüşmesi için taraflar DELEGE AVIİMZA REZERVİ çalışmaları yapıyor.

İmamoğlu'nun Kılıçdaroğlu ile buluşmak için randevu talebinde bulunmasının, TÜZÜK KURULTAYI'na yönelik olduğu konuşuluyor. Kılıçdaroğlu, Mansur Yavaş'la buluştu, İmamoğlu'na halen randevu vermedi.

SONUÇ: CHP'de işler karışık. Herkes birbirini takip ediyor. 3 VİRAJ VAR.

1) EYLÜL TÜZÜK KURULTAYI. 2)

2025 KASIM OLAĞAN KURULTAY.

3) İMAMOĞLU KIZARSA,

KILIÇDAROĞLU İMZA TOPLARSA,

OLAĞANÜSTÜ KURULTAY PATLAR.

EKOSE (KAZANDIRAN CEKET)

GİYEN ÖZGÜR ÖZEL, BAKALIM

ÖNÜMÜZDEKİ YARIŞLA DA NE

YAPACAK?