HER yüzyılda 1 yeni dünya düzeni inşa ediliyor. 1915'ten 1930'lara kadar 20'inci Yüzyıl Dünyası şekillenmişti. 2015- 2030 sürecinde 21'inci Yüzyıl DÜNYA DÜZENİ şekilleniyor. 21'inci Yüzyıl dünya düzeninin tartışmasız KİLİT ÜLKESİ TÜRKİYE.

KİLİT LİDERİ BAŞKAN TAYYİP ERDOĞAN. Yeni dünya düzeni şekillenirken hem Batı (Amerika-Avrupa) ve hem Doğu (Asya) Türkiye'yi yanlarına çekmek için görünen ve görünmeyen birçok jeopolitik hamle içinde. Avrasya'nın kalpgahındaki Türkiye'nin küresel lideri Erdoğan, yeni dünya düzeninin en çok gözlenen, devamlı temas halinde olunan, verdiği vereceği kararların dikkatle takip edildiği bir konunda bulunuyor. Evet. Yeni Dünya düzeni şekilleniyor, Türkiye konumlanıyor. Başkan Erdoğan, 3-4 Temmuz'da Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenecek ŞİÖ zirvesine katılacak. Başkan Erdoğan, Rusya lideri Putin, Çın lideri Şi Cinping ile küresel ölçekli görüşmeler yapacaklar. Başkan Erdoğan, 9-11 Temmuz'da Washington'da NATO'nun 75. Yıldönümü için yapılacak zirvede ABD Başkanı Biden ve NATO'nun diğer üyelerinin Cumhurbaşkanları ve Başbakanları ile yine küresel ölçekli görüşmeler yapacak. Yeni dünya düzeninde Türkiye kilit ülke. Dünyanın iki ekseni için çok kıymetli. Türkiye'yi yanına almayan eksenin bir bacağı eksik kalacak demektir. Nihayetinde yeni dünya düzeninde AVRASYA'DA TÜRKİYE OLMADAN OYUN KURAMAYACAKLAR.

Kurmayı deneseler de tam hakimiyet sağlayamazlar.

ASYA'DA DA STRATEJİK HAMLELER VAR.

Bakınız. Rusya lideri Putin seçildikten hemen sonra ÇİN'e gitti. Yeni dünyanın KUTUP BAŞI ÇIN lideri ile KÜRESEL İTTİFAK anlaşması yaptı. Putin, 24 yıl sonra KUZEY KORE'YE gitti. Ardından Vietnam'a geçecek. Rusya-Çin-Kuzey Kore, üç ülke de NÜKLEER GÜCÜ olan ülkeler. Böyle bir güçlü bir ittifak yeni dünya düzeninin diğer kutup başı AMERİKA (NATO) Avrupa için çok önemli bir güç anlamına geliyor. Yeniden NÜKLEER DENGE oluşuyor. Başkan Erdoğan, Rusya ve Çın liderlerinin de katılacağı 3-4 Temmuz'da Astana'da yapılacak zirvenin çok özel davetlisi. Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan da müthiş jeopolitik temaslar yürütüyor.

Önceki haftalarda Başkan Erdoğan tarihi bir hamle yaptı. Hakan Fidan'ı Çin'e gönderdi. Fidan, Çin Devlet Başkan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı ile Amerika ve Avrupa'yı dalgalandıran görüşmeler yaptı. Türkiye'nin BRICS üyesi olmak istediğini açıkladı. Bakan Fidan ardından Rusya'ya gitti.

Bizzat Rusya lideri Putin tarafından karşılandı. Rusya lideri Vladimir Putin Fidan ile görüşmesinde yaptığı açıklamada "Türkiye'nin BRICS'in çalışmalarına gösterdiği ilgiden memnunuz. Bu niyeti ve bu kuruluşa üye ülkelerle birlikte olma arzusuna kesinlikle mümkün olan her şekilde destek vereceğiz" dedi. Putin ayrıca "Cumhurbaşkanı Erdoğan'a en iyi dileklerimi iletmenizi istiyorum. Umarım 3 - 4 Temmuz'da Astana'da olacak.

Burada, kendisiyle buluşup, tüm dünya meseleleri ele alma fırsatı bulacağız" diye konuştu.

Bakan Fidan, ardından Kazan'da yapılan BRICS+ oturumunda da yer aldı.

Erdoğan'ın BRICK Zirvesi'ne katılması, dünya dengelerini etkileyecek özellikler içeriyor.

Gelişmekte olan ülkelerin uluslararası konularda daha çok söz sahibi olması amacıyla Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika Cumhuriyeti'nin oluşturduğu BRICS grubuna bu yıl başından itibaren Mısır, Etiyopya, İran, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri de dahil oldu. Uluslararası güvenlik, sürdürülebilir kalkınma ve küresel yönetişim konularının ele alınacağı BRICS+ oturumuna ise ASTANA BRICS ZİRVESI'ne, Türkiye, Bahreyn, Bangladeş, Belarus, Cezayir, Endonezya, Kazakistan, Küba, Laos, Moritanya, Nijerya, Tayland, Sri Lanka, Venezuela ve Vietnam'da katılacak. Türkiye BRICS hakkında mesajlar veriyor.

BRICS'in iki önemli ülkesi Çin ve Rusya'nın Türkiye'nin en önemli ticaret ortakları arasında olduğunu anımsatıyorlar ve gelişmekte olan bir ekonomi olarak Türkiye'nin her türlü ticaret ve ekonomik iş birliği fırsatından yararlanmasının doğal bir davranış olduğunu belirtiyorlar. Rusya, BRICS Dönem Başkanlığını 1 Ocak'ta Güney Afrika Cumhuriyeti'nden devraldı.

BRICS nedir? Gelişmekte olan ülkelerin uluslararası konularda daha çok söz sahibi olmasını isteyen Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin 2006'da, "BRIC" grubunu kurdu. 2011'de Güney Afrika'nın da katılmasıyla grubun adı "BRICS" oldu. Mısır, Etiyopya, İran, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri de 1 Ocak'ta BRICS'e katıldı.

Grubun genişletilmesı sonucu, grubun yeni adının "BRICS+" olacağı düşünülüyor. BRICS neden önemli? BRICS ülkeleri arasında Çin ve Rusya gibi büyük dünya güçleri, ya da Brezilya ve Güney Afrika gibi kendi kıtalarındaki büyük güçler var. Genişleyen grubun bünyesindeki ülkelerin toplam nüfusu 3,5 milyar; yani dünya nüfusunun yüzde 45'ini oluşturuyor. BRICS ülkelerinin ekonomilerinin toplam büyüklüğü 28,5 trilyon dolar. Bu da, dünya ekonomisinin yaklaşık yüzde 28'ine tekabül ediyor. BRICS ülkeleri aynı zamanda dünyada ham petrolün yüzde 44'ünü üretiyor. BRICS grubu, kalkınmakta olan ülkelerin "daha büyük bir ağırlığa ve temsile" sahip olması çağrısı yapıyor.



SONUÇ: BAŞKAN ERDOĞAN-TÜRKİYE, YENİ DÜNYA DÜZENİNİN KİLİT POZİSYONUNDA. YENİ DÜNYANIN İKİ KUTUP BAŞI, AMERİKA/

AVRUPA VE ÇİN-RUSYA, TÜRKİYE'Yİ DİKKATLE TAKİP EDİYOR. YAKIN OLMAK İÇİN JEOPOLİTİK TEMASLAR YAPIYOR. EVET. YENİ DÜNYA

DÜZENİ ŞEKİLLENİYOR. BAŞKAN ERDOĞAN KÜRESEL LİDER OLARAK TÜRKİYE'NİN ETKİLİ KONUMUNU İNŞA EDİYOR. 21'İNCİ YÜZYILIN YILDIZI OLMA YOLUNDA YÜRÜYEN BAŞKAN ERDOĞAN'IN YOLU AÇIK OLSUN...