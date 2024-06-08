ANKARA'DA siyasi hareketlilik sürüyor.

Türk siyasetinin geleceğini etkileyecek yüksek düzeyli toplantılar ve görüşmeler devam ediyor. Başkan Tayyip Erdoğan'ın siyaseti normalleştirme temasları devam ediyor. Başkan Erdoğan, İYİ Parti Kurucusu ve eski Genel Başkanı Meral Akşener'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Başkan Erdoğan, 11 Haziran'da da CHP Genel Merkezi'ne iade-i ziyarette bulunacak. Bu görüşmelerin çok önemli yansımaları olacak.



BAŞKAN ERDOĞAN ve ÖZGÜR ÖZEL GÖRÜŞMESİ: Başkan Erdoğan'ın AK Parti Genel Başkanı olarak değil, aynı zamanda Cumhurbaşkanı sıfatıyla yapacağı ziyaretin tarihi bir anlam taşıdığı kaydediliyor. Başkan Erdoğan'ın, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yapacağı ziyarette neler konuşulacak?

AK Parti kulislerinde;

Başkan Erdoğan'ın, ziyarette yeni anayasa çalışmalarını hatırlatarak, bu dönem tarihe yeni, sivil, demokratik, özgürlükçü herkesin mutabık kalacağı, Meclis'teki tüm partilerin ortak kararıyla, 'imza atılsın' temennisini dile getireceği ifade ediliyor.



MİLLİ MESELELERDE BİRLİKTE DURUŞ: Başkan Erdoğan, Türkiye'nin milli meselelerinde özellikle dünyaya karşı, 'ortak duruş' mesajının verilmesinin önemine vurgu yapacağı belirtiliyor.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ziyaret sırasında bir dizi talep götürmüştü. Erdoğan'ın da o talepleri değerlendireceği kamuoyuna yansımıştı.

Başkan Erdoğan'ın görüşmede, 'siyasette diyaloğun' önemine dikkat çekeceği ve bu müzakerelerin devam etmesini dile getireceği de kaydedildi.



ERDOĞAN-AKŞENER GÖRÜŞMESİ: Başkan Tayyip Erdoğan, İyi Parti Kurucusu, Eski Genel Başkanı Meral Akşener'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Görüşmede, yerel seçimlerin değerlendirmesinin yapıldığı belirtiliyor.

Başkan Erdoğan ile Meral Akşener'in görüşmesinde ağırlıklı olarak YENİ ANAYASA çalışmalarının öne çıktığı değerlendiriliyor.

Meral Akşener'in işareti ile Genel Başkan olan Müsavat Dervişoğlu yönetimindekı İYİ PARTi'nin milletvekili sayısı (36 milletvekili var) Yeni Anayasa taslağının Ekim'de TBMM'de görüşülmesi ve oylanmasında KİLİT ÖZELLİK taşıyor.

Yenı Anayasa oylamasında 360 sınırı geçildiği takdirde halk oylaması (REFERANDUM) GERÇEKLEŞME imkanı olacak.

31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri'nde istediği sonucu elde edemeyen İYİ Parti'nin Kurucu Genel Başkanı Meral Akşener, gözlerden uzaklaşmıştı. Geçen Pazar günü Akşener, günler sonra önce Özel Kalem Müdiresi Esma Bekar'ın kayınpederi Mehmet Ayhan Bekar'ın cenazesine katıldı. Akşener bir gün sonra da eski Başbakan Tansu Çiller'in eşinin cenaze törenine katıldı. Camide Başkan Erdoğan ve Tansu Çıller ile kısa sürelı konuşmaları oldu.

Meral Akşener, kurucusu olduğu İYİ Parti'nin Genel Başkanlığını bıraktı ama SİYASETİ BIRAKMADI. Meral Akşener hanımefendi, Türk siyasetini iyi bilen insanlardan birisidir. İyi bir siyasetçidir. Siyaseti uzun zamandır çok yakından takip eden, siyasetin sisli bulvarlarında dolaşmış bir gazeteci olarak şunu düşünüyorum. Meral Akşener gelecek yıl siyasette yine yer alacak.

Etkili siyasi trafik içinde olacak.



SONUÇ: Başkan Erdoğan, 22 yıldır başarılı reformlara imza attı. Türkıye'nin ÖZGÜVENİNİ artıran hamleleri, ülkemizin politik ve jeopolitik bir hamlelerini de beraberinde getirdi.

31 Mart seçimlerinden sonra, 4 yıllı bir siyasi süreçte de REFORM PROGRAMLARIYLA Türkiye'nin önemli virajlarını aşmasında çok etkili olacak. Başkan Erdoğan'ın tarihi yürüyüşü sürüyor. HEDEF 2071 KIZIL ELMA...