KEMAL Kılıçdaroğlu devrildi ama CHP'de oyun bitmiyor. Bizans oyunları aynen devam ediyor. Partide iç çelişkilerine dair haberler, iddialar, kulislere akıyor. Bilhassa da Kemal Kılıçdaroğlu'nu ortaklaşa deviren Ekrem İmamoğlu ile Özgür Özel arasında tırmanan sürtüşmeler tuhaf-manidar gelişmelere yol açıyor. Evet.

İmamoğlu ile Özgür Özel, CHP Genel Başkanlığını paylaşamıyorlar. Belli ki İmamoğlu'nu belediye başkanlığı kesmiyor.

Aklı fikri, CHP'ye Genel Başkan olmakta.

CHP Kurultay'ından bu yana Özgür Özel'i ezmekten çekinmiyor. Özel'i vekili gibi görüyor. İstediğine boyun eğmesini istiyor. Son olarak, kibir abidesi Ekrem İmamoğlu'nun bir çok büyükşehir il ve ilçe belediye başkanlarını belirleyerek liste dayatması Özgür Özel'i isyan ettirdi.

Kafasını kaldırmasına yol açtı. Artık bilek güreşi tarafların birbirine açıktan ve sert gard almalarına kadar gelmiş durumda.

CHP içindeki Eşbaşkanlar arasındaki sürtüşmeyi, tarafsız bir bakışla izleyen bir CHP uzmanı-yazar şu değerlendirmeyi yaptı:

"İmamoğlu ve Özel arasındaki çekişmeyi besleyen ana psikoloji şu olmalı... Özgür Özel açısından İmamoğlu'na yönelik "Ben seçilerek genel başkan oldum. Partinin hiyerarşisi, kurum ve kuralları belli. Bunlara riayet et. Önümden çekil. Partiyi el altından yönetmeye kalkma. Bu tavırlarından rahatsızım" tutumu. İmamoğlu açısından ise "Ben seni desteklemeseydim seçilemezdin.

Zaten ben bir yol kazasına uğradığım için sen o koltuktasın. Aslında benim olmam gerekirdi. Şu an bir emanetçisin. Durumunu fazla abartma. Geçici süre oradasın. O yüzden partide benim istediğim değişiklikleri yap. Fazla itiraz etme" modunda görünüyor.

İmamoğlu'nun aday belirlemeleri, aralarındaki ateşi körüklemiş görünüyor. Herkes ikisi de cephesini güçlendirme derdinde''. CHP Eşbaşkanları arasındaki çekişme mecazi anlamda, "Bir ipte iki cambaz oynamaz" sözü çerçevesinde gelişiyor. CHP'de söyle bir resim var. Siyaseti uzun yıllardır takip eden, arka planda dönen tezgahları görmüş, dar alandaki paslaşmaların vardığı noktaları tekrar tekrar yaşamış bir gazeteci olarak tahmin ediyorum "Bir ipte iki cambaz oynamaz"... Öyle veya böyle Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'den birisi diğerini tasfiye edecek. CHP'de yaşanan siyasi iklime bakılırsa, yerel seçim bitip, 1 Nisan 2024 sabahı Genel Başkanlık koltuğu için büyük kapışma. 31 Mart'ta Belediye Başkanlığını kaybedeceği değerlendirilen Ekrem İmamoğlu evine çekilmeyecek. Bugünden Özgür Özel'i çiğneyen, es geçen, yok sayan, kibir abidesi Ekrem İmamoğlu, CHP Genel Başkanlığı için kolları sıvayacaktır. Seçimlere kadar İmamoğlu ve Özgür Özel, bir taraftan seçim için, diğer yandan "güç biriktirme", "yığınak yapma" peşinde olacaktır.



ANKARA, ANTALYA'DA NE İŞİ VAR?

Ekrem İmamoğlu sadece İstanbul ile değil daha ileri giderek diğer Büyükşehirlerin içinde de ellerini kullanıyor. İmamoğlu ile Özel'in telefon kavgasında tarafların gelecek yatırımları net biçimde ortaya çıktı.

Ekrem İmamoğlu, İzmir Büyükşehir, ilçeleri Çeşme, Bodrum, Ankara Çankaya, Antalya Büyükşehir ve Muratpaşa ilçeleri için liste verince, Özgür Özel çıldırdı. Evet. İmamoğlu, seçim sonrası için kurultaya yönelik yığınak yapıyor. CHP kurultayına en çok delegeyi İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya gönderiyor.

İstanbul delegesi tamamen Ekrem İmamoğlu'nun elinde. İzmir ve Ankara delegeleri yarı yarıya Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel arasında bölünmüştü.

Ekrem İmamoğlu çabaları, CHP'nin olası olağanüstü kurultayında İzmir ve Ankara'nın tüm delegelerini kontrol etmeye yönelik.

Çankaya, Çeşme, Bodrum, Edremit ilçeleri belediye başkanlıkları da ekonomik gücün kullanımı açısından da önemli. Davetli olmasına karşın Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu'nun aday açıklamasına katılmadı. Kılıçdaroğlu mesajını verdi.

Bilindiği gibi, Kılıçdaroğlu Ankara ofisini boşuna açmadı. İstanbul, İzmir, Antalya ofisleri de hazır. Ekrem İmamoğlu'nun da Kılıçdaroğlu'nun açtığı ofislerin ne anlama geldiğini çok iyi bildiği gibi, adamlarının takip ettiği konuşuluyor.



SONUÇ: Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu derinden çekişirken, Kemal Kılıçdaroğlu da sahada ısınıyor. Bir başka ısınma hareketleri yapan da Muharrem İnce'ye de dikkat. Muharrem İnce'nin Memleket Partisi'nin daha ileri gitme zemini yok. Tecrübeli Muharrem İnce'nin de CHP'ye dönüş için, yerel seçim sonrası yapılması muhtemel olağanüstü kurultayı beklediği yönünde... İnce'nin İmamoğlu'na daha yakın durduğu ve onun için çalışacağı söyleniyor.

Öngörüme göre, Özgür Özel de seçim sonrası Kemal Kılıçdaroğlu'na yanaşacak.

İmamoğlu'nun genel başkanlık rüyası da son verecek işler içinde olacak. CHP DE OYUN BİTMEZ. HİZİPÇİLİK BİTMEZ. AZİZ MİLLETİMİZ DE

KAVGA OLAN EVE GELİN VERMEZ.