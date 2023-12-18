CHP aynı CHP!

CHP'de isimler değişse bile zihniyetin değişmediği bir kez daha gözler önüne serildi. Özgür Özel, CHP Kurultayı'nda terör tutuklusu Selahattin Demirtaş ve Gezi olaylarının finansörü tutuklu Osman Kavala'ya selam göndererek işe başladı. Eşbaşkan Özel, DEM'i ziyaret etmeden önce de kullandığı skandal ifadelerle PKK'nın siyasi uzantısı DEM'i (HDP) aklamıştı.

DEM'lilerle hiçbir sorunu olmadığını söyleyen Özel, "Gözümün önünde bir suç işlemeyen partileri birileri istiyor diye şeytanlaştıracak değilim." diye konuşmuştu.

Liderler görüşme öncesi yaptıkları açıklamalarla da birbirlerine mesaj gönderdi.

Özel, "Hiçbir partiyle seçim ittifakına kapalı değilim" dedi.

DEM Parti Eşbaşkanı Tuncer Bakırhan da 2019'daki yerel seçimlerde büyükşehirlerde aday çıkarmadıklarını anımsatarak, "2019'da seçim sonucunu belirleyen kaybettir-kazan formülünü kazan-kazan formülüyle tekrar güncelliyoruz" ifadelerini kullandı. Ve.

Özel, DEM (HDP) Genel Merkezine gitti. CHP EŞBAŞKANI Özel'in genel merkezlerine gelerek işbirliği temalı konuşmalar yapmasından bir gün sonra toplanan ESKİ HDP YENİ DEM en yetkili organı parti meclisinin kararlar açıklandı.

DEM'den isim verilmeden CHP ile işbirliğine kapı açılırken, "Demokratik uzlaşı, özgür siyaset, evrensel insan hakları ve kadın özgürlükçü politikaları esas alanlarla müzakere etmeye ve ittifaklara açıktır" denildi. Yerel seçimlerde 'müzakere' ve 'ortak mücadele' vurgusu dikkati çekti. DEM Parti Yönetimi pazartesi (bugün) toplanacak.

Müzakerelere başlama yol haritasını çizecek. DEM Parti Meclisi'nin Cumartesi toplantısından sonra kulislere sızan bilgilere göre, DEM Yol haritasında ilk adresin, Özel'i ziyaretle başlayacağı, ardından CHP ile DEM olası işbirliği heyetinin hangi şehirlerde nasıl davranılacağının detaylarına yönelik müzakerelerle devam ettirileceği konuşuluyor.

BAKIRHAN İŞARETİ VERDİ

CHP EŞBAŞKANI

Özgür Özel'le görüşme sonrası DEM EŞBAŞKANI BAKIRHAN işareti vermişti.

"Özel ile görüşmemizde DEM Parti belediyelerine atanan KAYYUMLAR gibi pek çok farklı konuyu ele aldık. Türkiye'nin yaşadığı meseleleri konuştuk.

Muhalefet, siyasi partiler sorunları diyalogla çözer.

Yoğun sorun yaşadığımız süreçte muhalefetin daha fazla müzakereye ihtiyacı var. Umarım önümüzdeki günlerde bu müzakere süreci devam eder".

Özel de, ''Çok verimli, yapıcı bir görüşme gerçekleştirdik. Bundan sonraki süreçlerde karşılıklı görüşmelerimiz sürecek.

Biz bu görüşmelerin Türkiye demokrasisine katkı sağlayacağını düşünüyoruz" ifadelerini kullanmıştı. VE DEM İŞBİRLİĞİ şartlarını açıkladı. DEM (HDP) yerel seçimlerde işbirliği için belirlediği şartlar içindeki bazı maddelerin, Özgür Özel'in konuşmalarıyla paralellik gösterdiği dikkat çekiyor.

Özel, müzakere-mücadelesokaklarda ortak hareketkayyum- yurttaşlar arasında birlik ve beraberliği bozmaya yönelik, bazı yurttaşlarımız eşit değil gibi, DEM'i (HDP) memnun edecek lafları arka arkaya sıralamıştı.

Dem işbirliği şartları olarak sıraladığı bazı maddelerle, Özel'e mesaj verdi:

DEM Parti kendisini mücadele ve müzakere partisi olarak görmektedir.

Kayyıma karşı çıkılacaktır.

Türkiye'nin batısında Kent Uzlaşısı zeminini oluşturmayı öncelikli görev olarak görüyoruz. Başta Emek ve Özgürlük İttifakının tüm bileşenleri olmak üzere yerel yönetimleri güçlendirecek, ortak-kolektif bir alternatif anlayışın büyütülmesi için rolümüzü oynayacağız.



SONUÇ

ÖZGÜR ÖZEL DEM'E NELER VERECEK?

DEM (HDP) işbirliği şartları içinde bir madde var ki, CHP ile yapacakları müzakereleri işaret ediyor:

''Daha önce yönetiminde bulunmadığımız birçok il, ilçe, belde belediyesinin seçimlerini kazanacağız''. Bu madde, CHP ile DEM'in bazı pazarlıklarına işaret ediyor.

Nitekim kulislerde, CHP Eşbaşkanları Ekrem İmamoğlu-Özgür Özel'in işbirliği kapsamında Esenyurt ilçesinde DEM (HDP) destekleyeceği yer alıyor. İstanbul dışında, Adana ve Mersin'de CHP'nin DEM'in desteğini almak için görüşmeler yapacağı konuşulurken, CHP milletvekili Sezgin Taşkıran'ın rolüne dikkat çekiliyor.

MACHIAVELLI RUHU GÜNÜMÜZDE DE YAŞIYOR. NE DEMİŞTİ: AMACA ULAŞMAK İÇİN HER YOL MÜBAHTIR.