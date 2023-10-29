BÜYÜK TÜRK MİLLETİ'nin 100'üncü yıl Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun.

Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında, Türkiye'nin her köşesinde coşku ve gurur bir arada!.. YER GÖK ALBAYRAK Bayrağımız da al, kan kırmızısıdır ve şehitlerimizin dökülen kanlarını temsil eder. Şehitlerimizin üzerine yansıyan hilâl biçimindeki ay ve bir yıldızla beraber Türk bayrağı ebediyen dalgalanacaktır.

Milli Şair rahmetli Mehmet Akif Ersoy, İstiklal Marşı'mızda, Albayrağımızı veciz cümlelerle zihinlere nakşeder.

''Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilal;

Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal!

Ebediyyen sana yok, ırkıma yok izmihlal.

Hakkıdır, hür yaşamış bayrağımın hürriyet;

Hakkıdır, Hak'ka tapan milletimin istiklal!'' Bugün Cumhuriyetin 100'üncü Bayramı... Bu vesileyle Türk Devleti'nin banisi başta Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile silah arkadaşlarını, aziz vatanımız için canını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle bir kez daha yâd ediyoruz.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan ufkunda, Türkiye Cumhuriyeti'nin YENİ YÜZYILI aydınlık olacak. Türk Milleti, büyük bir millettir.

Dünyanın en eski kültür ve medeniyetlerini kurmuşlar, tarihte birçok defalar bütün cihana hâkim olmuşlardır.

Özellikle 10 yüzyıl boyunca İslâm'ın bayraktarlığını yapmış, Selçuklu ve Osmanlı İmparatorlukları bin yıl boyunca üç kıtada hükümran olmuş ve dünyanın en büyük medeniyetini tesis etmişlerdir.

Nihayetınde, binlerce yıllık Türk devlet geleneği Anadolu'da şâhikasına, Aziz Türk Milleti'nin tarihi direnişiyle Mustafa Kemal Atatürk liderliğindeki milli mücadele sonucu ulaşmıştır. Gazi Mustafa Kemal'in 29 Ekim 1923 günü Meclis kürsüsünde dile getirdiği şu ifadeleri sizlere hatırlatmak, gençlerimizin de dikkatine getirmek istiyorum: "Son senelerde milletimizin fiilen gösterdiği kabiliyet, istidat, idrak, kendi hakkında suizanda bulunanların ne kadar gafil ve ne kadar tetkikten uzak insanlar olduğunu pek güzel ispat etmiştir. Milletimiz, haiz olduğu evsaf ve liyakatini, hükûmetinin yeni ismiyle cihan-ı medeniyete daha çok suhuletle izhara muvaffak olacaktır." Artık CUMHURİYETİMİZ için yeni bir yüzyıl başlıyor.

Türkiye Yüzyılı ne demek?

Başkan Erdoğan'ın ilan ettiği TÜRKİYE YÜZYILI, 29 Ekim 1923 günü Atatürk tarafından ilan edilen ve yüzyılını tamamlayan Cumhuriyetimizin ikinci halkasıdır. Büyük Türk Milletinin gelecek 100 yıl yürüyüşünün yol haritasıdır. Bir vizyondur. Bir gelecek yüzyıl perspektifidir.

Bir ülküdür. Maziden atiye kurulacak köprüyü işaret etmektedir.

Atatürk'ten Erdoğan'a ve geleceğe yönelik köprü, sağlam tutulursa Türkiye Yüzyılı vizyonunun hayata geçirme azmi çok güçlü olacaktır. Başkan Erdoğan, bu köprünün önemini TBMM'de çok güzel dile getiriyor: Geçen 21 yılda Türkiye'nin kalkınma ve demokrasi altyapısının eksiklerini tamamlayarak bu doğrultuda atılacak daha büyük adımların zeminini hazırladık. Hamdolsun artık Meclis'in kapısına kilit vurulduğu, milletvekillerinin istiskale maruz bırakıldığı, Başbakanların ve Bakanların idam sehpasına gönderildiği, vesayetin millî iradeyi hiçe saydığı dönemler geride kaldı. Şimdi önümüzde yeni bir görev ve yeni bir fırsat var. 'Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir.' ilkesinin hakkını vererek, son yıllarda elde ettiğimiz tarihî, siyasi ve askerî başarıları yeni kazanımlarla daha da ileriye taşımak görevimizdir.



SONUÇ: Türkiye Yüzyılı'nın ruhu, ATATÜRK'ün başlattığı BAĞIMSIZ TÜRKİYE YÜRÜYÜŞÜ'NÜ BAŞKAN RECEP TAYYİP LİDERLİĞİNDE BÜYÜK VE BAĞIMSIZ TÜRKİYE MOTTOSUYLA tamamlama kararlılığıdır.

Bugün artık, kendi başına koşan Türkiye var. Dünya sahnesinde büyük güç olmak isteyen Türkiye var. Bölgesel güç küresel aktörlük yolunda emin adımlarla yürüyen Türkiye var. Küresel siyasetin önde gelen belirleyici aktörlerinden Erdoğan liderliğinde ülkemiz, 2053'te BÜYÜK TÜRKİYE, 2071'DE KIZIL ELMA'YI HEDEFLEMIŞTİR. ZAFER İNANANLARIN OLACAKTIR.