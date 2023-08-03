14-28 MAYIS seçimlerine kadar birbirini seven, birbirine aşık altılı masa, Başkan Recep Tayyip Erdoğan karşısında hezimete uğrayınca, satış masasına dönüştü. Seçimlerin üzerinden 65 gün geçti, CHP-Kemal Kılıçdaroğlu omurgasında kurgulanan 6'lı masa siyasi pazarlıklardan siyasi satışlara evrildi. 6'lı Masa'nın sakinleri bir taraftan CHP'DEN KAÇIYORLAR, diğer taraftan Kılıçdaroğlu'nu satan satana, yarışıyorlar. Seçim öncesi birbirlerine aşıkken, seçim sonrası boşanmaya karar veren, DEVA, Gelecek, Saadet ve Demokrat Parti; ana muhalefet listelerinden Meclis'e toplam 38 milletvekili sokmuştu. Ancak kazandığı 169 sandalyeyi ittifak ortaklarıyla paylaşan CHP'nin oy oranındaki artış, yalnızca yüzde 3'le sınırlı kalmıştı.

İLÇE SAVAŞLARI 5 AĞUSTOS'TA BAŞLIYOR Ekrem İmamoğlu'nun seçimler sonrası 68 günlük yaptıklarının toplamına bakınca, BİR KARARSIZ EKREM FİGÜRÜ karşımızda duruyor. İmamoğlu'nun git-gelleri CHP'lilerin başını döndürmüş durumda. CHP GENEL BAŞKAN adayı olayım mı, olmayayım mı?

CHP İstanbul Belediye Başkan adayı olayım mı, olmayayım mı? Gizli ZOOM toplantılarına devam edeyim mi, etmeyeyim mi? Derin CHP'li ağabeyleri Hıkmet Çetin, Murat Karayalçın, Altan Öymen'in sözlerini dinleyip, Belediye Başkan adaylığına yapışayım mı, yapışmayayım mı? Değişim deklarasyonunu 10 Ağustos'ta mı, 5 Ağustos günü mü açıklamalıyım? 5 Ağustos'ta başlayacak CHP ilçe kongrelerinin hepsinde mi, yoksa delege sayısı yüksek büyükşehirlerin ilçelerinde mı aday çıkarmalıyım? O kadar çok, KARARSIZ EKREM durumu var ki sormayın.

DEKLARASYON İŞİ Kulislerde, 10 Ağustos var.

Güya İmamoğlu büyük çıkış yapacakmış. Ancak Ekrem beyin, beyin takımından son gelen bilgi, bu tarihten daha önce de açıklama yapabilirmiş. 5 Ağustos tarihini düşünüyormuş. 5 Ağustos neden?

Çünkü; CHP'de ilçe örgütlerinin kongreleri 5 Ağustos Cumartesi günü başlayacak, 15 Eylül'de bitecek. 16 Eylül Cumartesi günü il kongreleri başlayacak. İl kongreleri de 15 Ekim Pazar gününe kadar sürecek. İl kongrelerinin bitiminin ardından CHP Parti Meclisi'nin (PM) belirleyeceği bir tarihte olağan kurultay yapılacak.

Ekrem bey, "5 Ağustos'ta manifesto yayınlamak istiyorum" demiş. Derin CHP'li Çetin-Karayalçın-Öymen, "Genel başkan adayı deme, İstanbul belediye başkanlığını almaktan, seçimleri kazanmaktan bahset" demişler. Demişler de, Ekrem bey, ilçe kongrelerinin başladığı gün açıklama yaparsam, çıkaracağımız adaylara mesaj vermem iyi olur diye düşünüyormuş.

SONUÇ CHP'DE SON DURUM. ABİ FORMÜLÜ (KARAYALÇIN) yok. İmamoğlu, Özgür Özel'in, 'Ben genel başkan olayım, sen İstanbul Belediye Başkanı ol ve 2028 cumhurbaşkanlığı adayım olursun' formülünden de vazgeçmiş.

Ekrem bey, ilçe savaşlarını aklından geçirirken, bir yandan da, 60 üyeli PM'de, 3'te 2 çoğunluk olan 40 oya ulaşılması için de arka plan çalışmaları yapıyormuş. '31 olduk.

9 isim daha yanımıza geçerse, salt çoğunluğu alır, PM'den, olağanüstü kurultay başta olmak üzere belediye başkanlarını seçmek gibi kararlarda söz sahibi olacağım' hesabı da yapıyormuş. KARARSIZ EKREM, HAYALPEREST EKREM OLMA YOLUNDA EMİN ADIMLARLA YÜRÜYOR.