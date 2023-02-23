HAARP

10 ilimizi yıkan, 15 milyon insanımızın kaderi ile oynayan, 85 milyonluk Türkiyemizi acılara gark eden asrın felaketi depremin sorumlusu HAARP mı?

Cumhurbaşkanımız Erdoğan'la birlikte deprem bölgesini ziyaret eden MHP lideri Devlet Bahçeli, burada dikkat çeken bir çıkışa imza attı.

Bahçeli, büyük yıkıma neden deprem için 'Bu büyük felaket mucizelerle anlam kılınmış, içinde sır olan bir olay gibi geliyor bana" ifadelerini kullandı.

Bahçeli'nin bu sözlerindeki SIR ifadesinin arka planı büyük merak uyandırırken, depremin bir Haarp saldırısı olduğu iddiaları zirve yaptı.

Dünyanın önemli haber ajanslarından biri olan Fransız AFP, ABD'li uzmanlara "Türkiye depreminu HAARP mi tetikledi?" diye sordu.

Cornell Üniversitesi profesörü David Hysell, bunu reddetse de verdiği cevap pek ikna edici değildi.

Birçok uzman bu teknolojinin fırtınalar ve sıcak hava dalgası oluşturmak için kullanıldığını da öne sürüyor.

HAARP, Türkçe "Yüksek Frekanslı Etkin Güneşsel Araştırma Program"ı anlamına gelir. ABD'nin Alaska eyaletinde sürdürülen bilimsel bir projedir.

Radyo elektronik vericisi kısa adıyla "HAARP" araştırma istasyonu, ALASKA'da devreye SOKULDU. ABD'nın SIR istasyonu 3.5 megavat gücünde ve 10 MgHz boyundaki dalgaları iyonesfere gönderiyor.

Yani HAARP, istenilen bölgede mikrodalga fırın etkisi yaratıyor.

Bu da depremleri tetikliyor.

İşte bu kadar önemli HAARP'ın kurulu olduğu bölgeye herhangi bir uçağın yaklaşması yasaktır.

Elektromanyetik dalgalar üzerine çalışmalar yapılan bölge uçaklar için yüksek derecede tehlikeli ilan edilmiştir.

HAARP hakkında Almanya, Fransa, İtalya gibi ülkelerde birçok çalışma gerçekleştirildi.

Bu ülkenin yetkili kurumlarının hazırladığı raporlar da HAARP'ın depremler için fay hatlarını tetikleyebileceği sonucuna varıldı.

Elbette elimizde kesin olan bir VERİ yok. Ancak iddialar ve bazı açıklamalar bu riski gözardı etmemizi engelliyor.

SONUÇ: 21'inci Yüzyıl'ın savaş araçlarının maalesef teknolojik ve tıbbi laboratuvarlarda üretilmekte olduğu artık herkesin bildiği bir SIR. Başta Bill Gates olmak üzere birçok Amerikalı bu projelere sonsuz destek sağlıyor.

Robotik savaş araçları, yapay virüsler; güneş ışınlarının teknolojik aletlerle aynı noktaya yansıtılması neticesi çıkarılan orman yangınları; birden fazla şehrin ve hatta bir ülkenin elektrik sisteminin bütünüyle felç edilmesi gibi projeler üzerinde çalışılıyor.

Hatta öyle ki COVID salgını sırasında bile HAARP'ın 5G ile virüs içeren radyasyon dalgaları yaydığı iddia edilmişti.

DÜNYADA HİÇBİR ŞEY GİZLİ KALMAZ. Küresel istihbarat örgütlerinin (ABD-CIA, İNGİLİZ-MI6, ALMANYABND- FRANSIZ-DGSE, RUSYA-SVR, ÇİN-MSS, İSRAİL-MOSSAD) sır dosyaları da elbet bir gün sızacak.