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  • 15 Mart 2020, Pazar

Babacan vagonu

CHP-KEMAL Kılıçdaroğlu trenine Davutoğlu'ndan sonra Ali Babacan vagonu da katıldı.
Babacan vagonunda Kılıçdaroğlu'na oy taşınması planlanıyor. Kılıçdaroğlu'nun heybesine oy taşımak için, AK Parti seçmenlerinden oy tırtıklamak için Ali Babacan Atlantik ötesinden görevlendirilmiş bulunuyor.
Atlantik ötesi önceki aylarda, Kemal Kılıçdaroğlu, trenine Ahmet Davutoğlu vagonu takmıştı. Heyecan yaratmamıştı. Davutoğlu ölü doğmuştu. Ali Babacan'da heyecan yaratmadı. Ölü doğdu. Atlantikçilerin umduğu dağlara kar yağacak.
Ali Babacan, 'Kararsız Adam' ortalıkta dolaşıyordu. Parti kurmak için "Aralık" dedi, olmadı. "Ocak" dedi olmadı. "Şubat" dedi olmadı.
Nihayet, Mart ayında karar ver(diril) di. Ahmet Davutoğlu lokomotif yapılamamıştı. ABD-Avrupa mahfillerin ümidi Ali Babacan'dı.
Onun da lokomotif olamayacağı belliydi. Nitekim, Kılıçdaroğlu Partisi'ne VAGON olarak taktılar.
Ağababaları (ABD-Avrupa mahfilleri) zaman kolladılar.
Başkan Tayyip Erdoğan tökezlesin, ekonomik kargaşa çıksın, Babacan'ı, 'Kurtarıcı' olarak ortaya süreceklerdi.
Ali Babacan, DOLARLARI GETİRECEKTİ, EKONOMİYE ŞIRINGA EDECEKLERDİ. Bunu gören milletvekilleri AK Parti'den ayrılacak, parlamento aritmetiği değiştirilecekti. Sonra da parlamenter askı sisteme dönecek manevralar yapan aklardı:
Ekonomi çökmedi, ekonomik kargaşa olmadı. Berat Albayrak başarılı oldu. Erdoğan sayesinde faizler düştü. Sıkıntılar atlatılıyordu.
Düşündüler taşındılar, beklemekten sıkılımlalar artınca Ali Babacan'ı ortaya çıkarmak zorunda kaldılar.
"Erdoğan'ı yıkmak 'için psikolojik harp teknikleri uygulayan Derin Amerika-Avrupa, avucunu yalayacak.
Davutoğlu/Babacan partileri için yapılan "İki puan biri tırtıklar, üç puan biri tırtıklar... Ve AK Parti yıkılır" hesapları tutmayacak.
İki ay önce Habertürk TV'ye çıkarılan Alı Babacan nasıl cevvaldi, önceki gün Fox TV'de sönmüştü. Büyük bir beklenti oluşturmalarına rağmen, dağ fare doğurdu.
Ali Babacan'ın partisi toplumsal ihtiyaçtan doğmamıştır. Kemal'in partisine vagon olarak takılarak, AK Parti'den oy tırtıklasın, Cumhur İttifakı'nın oy yüzdesini YÜZDE 50 ALTINA DÜŞÜRSÜN DİYE KURGULANMIŞTIR.
Erken veya normal 2023 seçimlerinde, Tayyip Erdoğan'ı devirmek için yola 'AK Parti'yi bölsün' diye hareket dizayn edilmiştir.

GÜL KOLPASI
Ali Babacan partisinin arkasındaki beyinler, kendilerini çok akıllı sanıyor.
Yanılıyorlar. Babacan partisi çıkış noktasında ABDULLAH GÜL KOLPASI YAPIYORLAR.
Ali Babacan partisinin lideri kim? Abdullah Gül mü, yoksa Ali Babacan mı? Milletimiz emanetçi siyaseti sevmiyor, bunu biraz geç anladılar. Abdullah Gül'ün teknik direktörü olduğu bilinen Babacan Parti ile Gül arasında ayrılık varmış dümenine yattılar. Millet İttifakı'nın arkasındaki ATLANTIK ÖTESİ BEYİNLER, tüm hesaplarını CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ ÜZERİNE yapıyorlar.
Erken veya 2023'te Türkiye tarihinin en kritik seçimlerinden biri yapılacak. 2023'e giderken Cumhurbaşkanı Erdoğan aday.
Anketlerin çoğunda yine kazanacak.
Yüzde 50 üzerinde MİLLET DESTEĞİ SÜRÜYOR.
CHP-Kemal Kılıçdaroğlu, Abdullah Gül'ü ortak aday yapmak üzere temaslarını, taktiklerini sürdürüyor.
Yemezler. Ali Babacan partisinin üzerinde Abdullah Gül gölgesi olmaması için (Derin Beyin) yaptığınız taktikleri yemezler.
ABDULLAH GÜL, KEMAL'IN ADAYIDIR.
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Haberler Yazarlar BÜLENT ERANDAÇ Babacan vagonu
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