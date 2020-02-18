BÜLENT ERANDAÇ
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Darbecilerin babası Rand!
Kabul edilemez. Ancak, bu önemli rapor tartışılmalıdır.
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) için raporlar yazan ve Washington yönetimini yönlendiren Rand Corporation'ın son Türkiye raporu, Mart 2019 yerel seçimlerinde kolları arasına aldıkları, CHP-HDP-İP çevrelerinin elde ettiği başarılardan sonra kan kokusu aldıklarını gösteriyor.
Ve Derin ABD, zaman kaybetmeden canhıraş bir şekilde "Erdoğan'sız Türkiye projesi "için yeniden düğmeye bastı. bastıklarına işaret etmektedir.
Pentagon'un 15 Temmuz 2016'daki 'Osmanlı tokadına' rağmen zerre kadar değişmediklerine işaret etmektedir.
GÖLGE CIA-RAND'ın sızdırılan raporundan da anlaşılacağı üzere DERİN ABD'NİN Türkiye ezberi hiç değişmiyor. Bu raporda, Türk Ordusu'nu yeniden kontrol altına almanın, yeni bir 15 Temmuz kalkışması için zemin yoklamanın taktiklerini hazırlamışlar.
Darbecilerin babası Rand'ın raporunun sızdırılmasından sonraki gelişmelere dikkatle bakınız. Azgın muhalefet, yeni parti kurucuları, kriptolar, uyutulmuş hücreler, yeni bir darbeden faydalanma rüyası gören NATO'cular kıpırdanmaya başladı.
Rand'ın gıdıkladığı hücreleri, İlker Başbuğ'un konuşmasından sonra tek tek kafalarını kaldırmaya başladılar. Damarlarında NATO KANI GEZEN NATO'CU SİVİL-KRİPTO ASKERLER, ortalığa saçıldılar. Başkan Tayyip Erdoğan'ın dişe diş mücadele ettiği FETÖ'yü canlandıracak, yargıyı köşeye sıkıştıracak manevralarına hız verdiler.
İlker Başbuğ/Kemal Kılıçdaroğlu trenine binenlere dikkatle bakınız.
Gölge CIA-Rand'ın emellerine hizmet eden beynini batıya kiralamış olanların sinsice ortaya çıkışına dikkat kesilmekte çok yarar var.
RAND CORPORATION'un DERİN ABD'NİN STRATEJİLERİNİ NASIL BELİRLEDİĞİNEYÖNLENDİRDİĞİNE bakmakta büyük yarar var.
SİLAH BARONLARININ Douglas Aircraft Company tarafından oluşturulan 'Proje RAND', kuruluşundan bugüne kadar, derin araştırma yürütmüş ve elde ettiği sonuçları askeri ve sivil alana aktararak ABD hegemonyasının devamına ortam sağlamıştır.
ABD politika stratejistleri ile siyasal karar mekanizmaları, Türkiye'de gerçekleştirilen 27 MAYIS-12 MART-12 EYLÜL-28 ŞUBAT ve 15 TEMMUZ FETÖ DARBESİNİN ARKA PLANINDA YER ALMIŞLARDIR.
Günümüzde de BAĞIMSIZ TÜRKİYE LİDERİ, ERDOĞAN'ı devşirme rüyası görmektedirler.
Türkiye düşmanları olarak tanınan, darbelerin arkasındaki isimler olarak bilinen, CIA ajanları Graham E. Fuller, Paul B. Henze, Henri J. Barkey, Morton Abramowitz, Alan Makovsky, F. Stephen Larrabe, Ian O. Lesser,Philip H. Gordon, Zalmay Khalilzad, J. F. Brown Türkiye politikalarına müdahale etme telaşındalar. Türkiye düşmanlarının adeta manifestosu şeklindeki bu raporda, RAND'cılar, Türkiye'de ABD dostu bir siyasi muhalefet ile NATO'cu komutanlar üzerinden eskiden olduğu gibi askerden askere sürdürülen ilişkilerin yeniden tesis edilmesinin rüyasını görmektedirler.
SONUÇ:
Şu tezgaha bakar mısınız ? RAND'ın "Türk-Amerikan ikili ilişkilerindeki önerdiği uzun vadeli strateji" için atılması gereken adımlarında, Rusya'yı dengelemek için NATO üzerinden sürekli Türk ordusuna angajeye alacaklarmış. TSK'nin ABD'deki okullara daha çok öğrenci-subay göndermesini teşvik edeceklermiş.
AZİZ TÜRK MİLLETİ DİYOR Kİ, TEHLİKENİN FARKINDAYIZ.
KEMAL KILIÇDAROĞLU-İLKER BAŞBUĞ BRÜKSEL'E DEĞİL, ANKARA'YA BAKIN. KRİPTO SİVİL-ASKER NATO'CULAR GÖLGE ETMEYİN.
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