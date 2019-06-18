CHP adayı İsmail’in kanatları altında

TÜRKİYE AK Parti-MHP adayı Binali Yıldırım ile CHP-İPHDP adayı Ekrem İmamoğlu'nun ortak TV yayınını izledi. Amerikan FOX TV'nin CHP sempatizanı sunucusu İsmail Küçükkaya'nın yönettiği program (İsmail'in FOX programını hazırlayan ekip tam çalıştı) diğer tüm haber kanalları tarafından canlı verildi. İmamoğlu, CHP sempatizanı sunucunun kanatları altında uçmayı bırakın, korumaya alındı. İmamoğlu'nu koruyan formatı belirleyen, hakkındaki iddialara cevapları manevralarla ortada bıraktıran İsmail'i kutlamak lazım.

Amerikan FOX TV'nin OKYANUS ÖTESİ beyinlerinin İmamoğlu'nun cilalarının tam olarak dökülmesinin engellenmesini de değerlendirmekte yarar var.

İmamoğlu, net mesajlar veremedi.

Aklı 31 Mart'ta kalmıştı. Geçmiş bitmiş bir süreçten yağ çıkaramadı.

CHP adayı, veri kopyalama işlemi, Ordu rezaleti altında ezildi.

FETÖ tarzı ve çok kolaylıkla yalan söylemesinin hatırlatılmalarındaki kıvranışını gizleyemedi.

Doyurucu bir yanıt veremediği anda Binali Yıldırım'ın yaptığı atakları, İsmail'in arkasına gizlenerek atlatmaya yattı. İsmail Küçükkaya, beraber program yaptığı FOX'un enkırmeni Fatih Portakal'ın bizzat tespit ettiği, Ordu valisine terbiyesizliği manevralarla perdeledi, İmamoğlu'nun, YALAN KONUŞMASI bu noktada öne çıkacaktı, kanatları altına saklanan İmamoğlu'nu kurtardı..

Agresif davranması beklenen İmamoğlu, her şeyini kontrol eden AJANSI'NIN talimatlarına aynen uyarak PLANLI SAKİN DURUŞ sergilemeye çalıştı.

Amerikan FOX TV'nin CHP sempatizanı sunucusu İsmail'in çizdiği format ve kriterler, CHP adayı İmamoğlu'nu hasardan korumaya yönelikti.

Binali Yıldırım'ın konulara derinlik kazandırma çabalarının, İsmail'in çalımları ile durdurulması dikkatlerden kaçmadı. Binalı Yıldırım, rakip sahayı seçerek program öncesi, moral üstünlüğünü ele geçirmişti.

Program iki adayın karşılıklı tartışması üzerine kurulsaydı, İmamoğlu'nun ucu açık pozisyondan faydalanması mümkün olmazdı.

Sakin, sevecen insan Binalı Yıldırım, tatlı tatlı, Ordu valisi, Kopyalama, yalancılık karşısında İmamoğlu'nu iyice köşeye sıkıştırırdı.

İsmail'in formatı, Yıldırım'ın, İmamoğlu ile tartışmasını, moderatörün nedense adaylara sormadığı soruları sorabilmesini, gündemdeki tartışmalarla ilgili ortaya çıkmış son delilleri masaya yatırmasını engellemiştir.

Aziz Millet, örneğin İmamoğlu'nun valiye hakaret ettiği ham görüntülerin yayınlanarak, konuşulmasını bekliyordu, İmamoğlu'nun Ordu valisine, 'İ..yapıyor'sözleri üzerine, İmamoğlu'nun kolaylıkla 'demedim' derken, YALAN OLDUĞU APAÇIK ORTAYA ÇIKARDI.

Güzel İstanbullu, Gezi, 15 Temmuz FETÖ darbesi girişimi, dolar kuşatmaları, 31 Mart planlarıyla yıkamadıkları Başkan Erdoğan'ın, 23 Haziran'da yıkmaya son ümit sarıldıklarını açıkça görmektedir.

Binali Yıldırım'ın TV programı öncesi ve TV'de sergilediği tecrübesi ile öne geçtiğini açıkça hissettirmiş bulunmaktadır..

SONUÇ:

AMERİKAN FOX-TV EKİBİ KURNAZ FORMATLA CHP ADAYININ CİLALARININ TAM DÖKÜLMESİNİ DURDURSA BİLE ABD-AB-CHP-HDP'NİN

PROJESİ ÇÖKMÜŞTÜR. GÜZEL İSTANBULLUMUN TOKATI DERİN ABD-AVRUPA'DA SES GETİRECEKTİR.