BÜLENT ERANDAÇ
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Şer ittifakı ve Derin Almanya
Kemal Kılıçdaroğlu'nun perde gerisi temaslarından haberdarız.
Ve Kılıçdaroğlu'nun Almanya aşkı!
Dikkatlerden kaçmıyor. Acaba neden?
Çok anlamlı bir atasözümüz var.
"Ateş olmayan yerden duman çıkmaz" Bu atasözümüz, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun perde gerisinde, arka kapılarda yürüttüğü DERİN TEMASLARI akla getiriyor. Tarihlere dikkat ederek, perde gerisinde Derin Almanya'nın kurguladığı, CHP-HDP(PKK) ve CHP-İP ağlarını aralayalım.
1) 21 EKİM 2018: Kılıçdaroğlu İngiltere'ye gitti. Oxford Unıon'u ziyaret etti. Alan Duncan ve İşçi Parti'nin gölge dışişleri bakanının da dahil olduğu siyasetçilerle bir araya geldi. BBC'de skandal ifadelerde bulundu. Kılıçdaroğlu, yerel seçimlerde PKK'nın siyasi uzantısı HDP'yle ittifak yapabileceklerini açık bir şekilde belirtti. 2017 yılında, aniden Londra'ya giden Kılıçdaroğlu, PKK terör örgütü ile görüşmeler ve ortak çalışmalar yapan CEFTUS Başkanı İbrahim Doğuş ve Centre for Kurdish Progress Başkanı Raife Aytek ile görüşmüşlerdi.
İbrahim Doğuş ve Raife Aytek, PYD terör örgütü lideri Salih Muslim'e kadar birçok PKK terör örgütü üyesi ile İngiltere Parlamentosu'nda düzenledikleri toplantılar ve etkinliklerle tanınıyor.
2) 8 KASIM 2018: Kılıçdaroğlu, HDP siyasetinin güçlü ismi Ahmet Türk ile buluştu. HDP(PKK) siyasetini domine edebilen bu kişi ile CHP lideri el sıkıştı.
3) 28-29 KASIM 2018: Kılıçdaroğlu Almanya'ya gitti. Türkiye aleyhtarlıklarıyla bilinen Sol Parti milletvekilleri Sevim Dağdelen, Gökay Akbulut ve Helin Evrim Sommer ile de bir araya geldi. Sol Parti Federal Meclis Grubu Başkan Yardımcısı görevini de yürüten Sevim Dağdelen, yaptığı açıklamalarıyla, Almanya'da terör örgütü PKK'ya yönelik yasağın kalkması için çaba gösteren isimlerin başında geliyor.
Sol Parti milletvekili Gökay Akbulut da kamuoyunda PYD/PKK ile bağlantılı dernek ve platformlara yakınlıklarıyla biliniyor. Sol Parti Milletvekili Dağdelen, yaklaşık bir yıl önce Federal Meclis'te kürsüde yaptığı bir konuşma sırasında terör örgütü YPG/PKK'ya ait sembolü açarak örgütün propagandasını yapmıştı.
Dağdelen daha önce de PYD/PKK'nın elebaşı Salih Müslim''i Federal Meclis'te ağırlamasından dolayı gündeme gelmişti.
Dağdelen 2013'teki Gezi Park'ı eylemlerine de destek verdi.
ARKA KAPILARDA NE OLDU?
1)CHP ile İP pazarlığı tamamlandı.
2)Ahmet Türk Mardin HDP belediye başkan adayı oldu.
3)HDP- PKK, 7 kritik şehirde CHPKemal Kılıçdaroğlu'nun belediye başkan adaylarını destekleme kararı aldı. Resim ne kadar açık. Süfleler, Derin Avrupa'dan.
Almanya'dan. CHP-HDP-PKK ittifakının perde gerisinde network'u tamamlandı.
SONUÇ: RİCCIORDONE – KILIÇDAROĞLU KARDEŞLİĞİ
2013'e de dikkat: Neo-Con Eric Edelman ve Alan Makovski, CHP-Amerika köprüsünü kuruyordu. Kılıçdaroğlu için Amerikan Büyükelçisi Ricciardone devreye girdi. Özel olarak onu Aralık 2013'te ABD'ye götürüldü. Kılıçdaroğlu burada Ankara'da görev yapmış İngiltere Büyükelçisi Westmacott'la konuştu. Tanınmış Neo- Con ABD'nin eski Ankara büyükelçileri Abramowitz, Edelman, FETÖ lideri Gülen hareketinin perde gerisindeki beyinleri, CIA'nin Ortadoğu masası şefliğini yapmış olan Fuller'le ve Barkey'le baş başa görüştü. Ne tesadüf! Ankara'ya dönünce FETÖ, 17/25 ARALIK darbe girişiminde bulundu. Sonra Kılıçdaroğlu ile FETÖ ilişkileri göz yaşartıcı oldu.
Kasetler kullanıldı.
KEMAL BEY, Bu gök kubbenin altında hiçbir şey gizli kalmaz...
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