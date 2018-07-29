Bülent Erandaç
-
- SMSYazarın KODU boşluk bırakıp, MESAJINIZI yazıp, 4122'ye gönderin.
Örnek: BÜLENT ERANDAÇ'a mesaj göndermek istiyorsanız.
BE boşluk bırakıp, mesajınızı yazıp 4122'ye gönderin.
Tüm operatörlerden servis 1.60 TL olarak ücretlendirilir.
Servis sorgulamalı bir servis olup iptali yapılamaz.
Müşteri Hizmetleri: 0216 531 73 73
Papaz Brunson olayının derinliği
Bu bir tesadüf değildi. Batı sistemine kök söktürecek doğudan yeniden yükselen güneşin, sembol kurumlarından BRICS'in Başkan Tayyip Erdoğan'ı özellikle davet etmesi, ÇİN ve Rusya liderleri ile yapılan görüşmeler derin ABD'yi rahatsız etmişti.
ABD ve Avrupa basınında anında, Türkiye'nin ekseni kayıyor, yakıştırmalarına başladı. Zaten bu toplantıdan çok önce, Türkiye için, Eksen Kayması yakıştırması yapılıyordu. 2009 yılında, Başkan Tayyip Erdoğan'ın, ABD-Batı'nın İslam coğrafyasındaki karakolu İsrail'e ONE MINUTE ÇEKMESİ, sonrasında Türkiye, BAĞIMSIZ DIŞ POLİTİKA VE ÇOK YÖNLÜ İLİŞKİLER SÜRECİNİ başlatmıştı.
Türkiye'nin yakın coğrafyasına, komşuları olan Müslüman-Orta Doğu ülkeleri ile ilişkilerini geliştirmeyi hızlandırması, ABD-Avrupa tarafından eksen kayması olarak dillendirilme kampanyalarına dönmüştü.
Aslında yapılmak istenen, Türkiye'nin, Müslüman dünyaya yönelmesinin önü kesilmek isteniyordu.
Bu düşünce ve eylemleri bir eksen kayması değildi.
Eksenin kayması için, kayılan bölgenin güçlü bir çekim alanı oluşturması gerekirdi. Türkiye'yi bu denli kaydırabilecek güç Ortadoğu olamazdı.
Esas mesele, ABD-Avrupa'nın korktuğu Türkiye'nin Asya ile, Çin'le, Şangay Beşlisi ile, BRICS ile ortaklaşa hareket etmesidir.
UNUTMA
Papaz Brunson'un ardındaki Evangelist Siyonistler (ABDAvrupa- İsrail) bugün Mescid'i Aksa'nın yer aldığı lokasyonda Süleyman Mabedi'ni inşa etmenin hayali görüyorlar.
Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Johannesburg kentindeki Aslan Park'ı ziyaret etti.
21'inci yüzyıl iddiamız var
Bölgesinin en istikrarlı ülkelerinden ve dünyanın 16. büyük ekonomik gücüne sahip Türkiye, AB üyeliği konusunda dayatılan pek çok kabul edilemez hususlara bile sabırla dayanarak Batı ittifakını bırakmadan Müslüman dünyanın -üçüncü dünyanın ÇEKİM ALANI OLUYOR.
Anadolu bizim için küçük.
Küresel ölçekte bir güç olmak zorundayız. Büyük Türkiye yürüyüşünde Başkan Tayyip Erdoğan'ın yarattığı iklim ülkemize, milletimize, vatanımıza büyük bir coşkuya yol açtı. Küresel hedeflere yönlenme noktasındayız.
Yeniden medeniyet ihyası, bir coğrafya ve tarih dönüşü gündemimizdedir.
Yakın coğrafyamızı formatlamaya çalışan küresel güçlere, güçlü Türkiye nefesinin uzanması önceliğimizdir.
Ardından, yakın coğrafyayı formatlamaya çalışan güçlere karşı, SELÇUKLU - OSMANLI - TÜRKİYE CUMHURİYETİ üst aklıyla PROJELER KOYMAK, küresel güç kaymalarının yarattığı boşlukları doldurmak hedefimizdir.
Kemal ve Meral'i yerel seçim için koruma telaşı
DIŞTAN TAKMA SİYASAL MÜHENDİSLER, Meral hanım projesi ile 24 Haziran'da MHP'yi çökertme şansı bulamadılar. Duracaklar mı?
Hayır. Uyuyacaklar mı? Hayır.
Projeler revize edilecek.
Mart-2019'a yönelik olarak iki alanda yürüyecekler.
1) Erdoğan-Bahçeli arasını açmak. AKPARTİ-MHP kavgası oluşturmak için algı operasyonları tırmandırılacak.
2) Yerel seçimlerde Meral Hanım'ın, İP'i ile CHP-Kemal Kılıçdaroğlu'nu ittifaka sokarak Ankara, Antalya, Manisa, Mersin ve Adana'da Cumhur İttifakı'nda gedik açmak isteyecekler...
CHP'nin sosyalisti!
Şu CHP ne parti ama...
Ne ararsan var. İpini koparan siyasi eğilim CHP'de cirit atıyor. Gerçekten Atatürk kalksa bunların hepsini Akdeniz'e kadar kovalar.
İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu eriyen CHP'nin geleceğini konuşacağına, çıktığı TV programında göğsünü gere gere, SOSYALİST İL BAŞKANI olduğunu söyleyebiliyor.
Marksizm, sosyalizm çökmüş, bitmiş. Yazık, İstanbul gibi en büyük şehirde hala SOSYALİSTLİKTEN medet uman bir CHP'li İl Başkanı var.
CHP'li seçmenlere Allah sabır versin.
DERİN SÖZ
"ABD-Avrupa Misyonerleri Afrika'ya geldiğinde bizim topraklarımız onların İncilleri vardı. Dua edelim dediler. Gözlerimizi kapattık. Açtığımızda, bizim incilimiz, onların toprakları vardı." (Kenya'nın kurucu devlet başkanı Kenyatta)
- Haberler
- Yazarlar
- BÜLENT ERANDAÇ
- Papaz Brunson olayının derinliği
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- Erdoğan ‘Türkiye ekseni’ kuruyor 28 Temmuz 2018, Cumartesi YAŞADIĞIMIZ günlerde çok kutuplu dünya kuruluyor. Başkan Tayyip Erdoğan-Türkiye'de çok kutuplu dünyaya, Türkiye...
- Başkan Erdoğan’ın stratejik kararı 26 Temmuz 2018, Perşembe BAŞKANIMIZ Tayyip Erdoğan, tam zamanında çok stratejik bir kararla Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nı kurdu. Devlette...
- Türkiye-Asya-BRICS köprüsü inşası 25 Temmuz 2018, Çarşamba CUMHURBAŞKANIMIZ Tayyip Erdoğan, Güney Afrika Cumhuriyeti'nde BRICS Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılacak. Tam...
- Yeni ekonomi mimarisi 24 Temmuz 2018, Salı GÜÇLÜ BAŞKAN, GÜÇLÜ MECLİS TAMAM. Başkanlık modeli kapsamında açıklanan ilk kabinede birçok yenilik yer alıyor....
- Siyonizm’in babası Herzl’in düşünü gerçekleştirmişler 23 Temmuz 2018, Pazartesi NE diyorduk. Emperyalistler uyumaz. Tatil yapmaz. Uzun, çok uzun vadeli planlar yapar. Zaman mefhumu yoktur onlarda. ABD-İngiltere'nin...
BÜLENT ERANDAÇ Tweetleri
- Erdoğan ‘Türkiye ekseni’ kuruyor
- Başkan Erdoğan’ın stratejik kararı
- Türkiye-Asya-BRICS köprüsü inşası
- Yeni ekonomi mimarisi
- Siyonizm’in babası Herzl’in düşünü gerçekleştirmişler
- Uyanış - diriliş - şahlanış
- Yeni Türkiye’nin diriliş kodları
- Başkan Erdoğan’ın demokrat ordu-devlet mimarisi
- Başkan Erdoğan’ın yeni eğitim ve kültür mimarisi
- Ahtapotun kollarını büyük Türk milleti kopardı