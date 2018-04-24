Bülent Erandaç
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Kılıçdaroğlu, TBMM’de kaosa soyundu
Aziz milletin seçtiği tabloya gölge düşürenleri tarih asla affetmeyecektir.
SİYASİ MÜHENDİSLİK PLATFORMU
Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığındaki CHP, bir siyasi parti olmaktan adım adım uzaklaştırıldı. Bir SİYASİ MÜHENDİSLİK PLATFORMU'NA döndürüldü. Geçmişte bölücü terör örgüüt PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin başarısı için destek koyan CHP, bugün de 15 milletvekilini partisinden istifa ettirip teşkilatlarını zamanında kuramayan İP'e nefes aldırmak için OMURGASIZ, İŞBİRLİĞİ yapmaktan gocunmadı. Bu siyaseti çürütmenin en yeni ve en son örneğiydi açık bir siyasi mühendislikti. Önceki gün yazmıştım. 'Kılıçdaroğlu, ABD'den sufle bekliyor' diye... Büyük tesadüf, yeni Türkiye inşasını yıkma teşebbüsleriyle tanıdığımız Kılıçdaroğlu'nun siyasi mühendislik eseri ABD'den gelen SUFLE-TAKTİKLERLE pazar günü devreye sokuldu.
CHP-HDP'Yİ YÖNETEN ÜST AKIL...
YSK zaten İP'e izin verecekti. CHP'den 15 milletvekilinin İP'e transferi, CHP ve İP'i bir üst aklın yönettiğini gösteriyor. Bu tip siyasal mühendislik işleri yabancımız değil. Özellikle 2010 yılından bugüne birçok yerde zamanlamalı olarak gördük. Görmeye de devam edeceğiz. Siyaset üretemeyen Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığındaki CHP, siyasi operasyonlarda bir enstrüman olarak devreye sokuluyor.
Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan, MHP Lideri Devlet Bahçeli ile görüştükten sonra çekirdek kadrolarla detaylı istişarelerde bulundu. 24 Haziran gününde seçime gidileceğini açıkladı. Bir baktık, nefes almadan ABD Dışişleri Sözcüsü, erken seçim kararından endişeli olduklarını söyledi. Belli ki erken seçim kararı, derin ABD mahfillerini hazırlıksız yakalamıştı.
Ne ruhsuz adamlar bunlar. ABD, stratejik ortağı Türkiye'nin erken seçime gitmesinden neden rahatsız oluyor?
Çünkü 2019'da yapılacak seçimlere göre, CHP-İPHDP- Saadet'i dizayn eden, zamanlamalı plan yapan odaklar, erken seçimin beklemedikleri bir zamanda yapılması kararından şaşırdılar. Panik hallerini, "Endişeliyiz" diyerek anında gösterdiler.
Taşeronları Fetullah'ı, PKK'yı, DEAŞ'ı tepe tepe kullandılar. Türkiye'yi durdurmayı, Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan'ı çalışamaz hale getirmeyi başaramadılar. CHP-İP-HDP-Saadet'i dizayn edeceklerdi, planları bozuldu.
Allah, aziz Türk milletinin birlik ve beraberliğini korusun. Derin Amerika-Avrupa'nın daha çok planlarını bozarız. Tezgâhlarını parçalarız. Gizli haritalarını paçavraya çevirmeyi biliriz.
DEĞİŞİME DİRENENLER HEP KAYBETMİŞTİR
Kemal-Meral- Temel bloku ne yapmak istiyor?
Eskimiş, köhnemiş, kullanım tarihi dolmuş, Eski Türkiye Sistemi'ni geri getirmenin peşindeler. Tarihin değişmez kurallarından birisi, tarihin yanlış tarafında kalanları, değişime direnenleri hep hayal kırıklığına sokmaktır. Değişime direnenler hep kaybetmiştir.
Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan neyi hedefliyor? Büyük Türkiye. Bölgesel güç Türkiye. Küresel oyuncu Türkiye.
Dünyanın en büyük onuncu ekonomisi olan Türkiye... Aziz milletin 25 bin dolarlık gelir seviyesini ulaşmasını... Bunu da sağlayacak sistem, 16 Nisan'da aziz millet tarafından onaylandı.
Peki 24 Haziran'da ne olacak. 16 Nisan kararı taçlanacak. Yeni sistemli BÜYÜK TÜRKİYE GEMİSİ okyanuslara açılacak.
'Kemal-Meral-Temel' bloğu, eski sistemi getirmek için aziz milletten oy isteyecek. Cumhurbaşkanımız Erdoğan ve MHP Lideri Devlet Bahçeli, büyük Türkiye gemisinin, geleceğe yüzmesi için aziz milletten oy isteyecek. Eskiye dönmek mi kazanacak? Yeni sistemle geleceğe yürümek mi kazanacak? İşte 24 Haziran'da bu konu oylanacak.
Sonuç ne olur? Aziz Türk milletinin, hep geleceğe baktığını, değişimi sağladığını bilindiğinden, ESKİ TÜRKİYE'YE DÖNME
BLOKU'nun kaybedeceği açıktır.
GÜNÜN FOTOSU
23 Nisan coşkusu İlhami Ahmed Örnekal İlköğretim Okulu öğrencileri Ela ve Nazlı'nın yüzlerine yansıdı.
DERİN SÖZ
"23 Nisan 1920'de kurulan Türkiye Büyük Millet Meclisi, her yaştan ferdiyle vatanı, bayrağı, ezanı ve özgürlüğü için yılmadan mücadele eden aziz milletin yeniden dirilişinin ve şahlanışının timsalidir. İstiklal mücadelemiz eşsiz bir kahramanlık destanı yazan aziz milletimizin, iradesini hayata geçirme yolunda sergilediği azim, başka milletlerin bağımsızlık mücadelelerine de ilham kaynağı olmuştur." (Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan)
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- BÜLENT ERANDAÇ
- Kılıçdaroğlu, TBMM’de kaosa soyundu
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