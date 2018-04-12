Bülent Erandaç
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Yaşasın bağımsız Türkiye
Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan, masum Suriyeli insanlar üzerine, yani kendi vatandaşlarına acımadan bombalar yağdıran Esad'dan hesap sorulmasını istediği için.
Amerika da katiller sürüsü PKK'ya utanmadan kol kanat geriyor, NATO'nun en önemli ülkesi Türkiye'ye operasyon çekmeleri için teşvik ediyor.
Vur birini ötekine.
Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan, ne kadar doğru iş yapmış.
İşte, büyüklüğü, uzun görüşlülüğü bir kez daha kanıtlanıyor.
DİK DURUŞLU TÜRKİYE için hayatını ortaya koydu.
Ne Amerika, Ne Rusya, yaşasın bağımsız Türkiye. Bu anlamda Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan-Türk devlet aklı, uzun vadeli planlarıyla, akıllı stratejisiyle hazır.
Bağımsız Türkiye, yoluna devam ediyor. Milli menfaatleri için, bekası için, 81 milyonla beraber her şeyini ortaya koyan aziz milletimiz oldukça, geleceğimiz aydınlıktır.
Zeytin Dalı Harekatı kapsamında teröristlerden temizlenen Afrin'in Cinderes beldesinde Mehmetçik, halkın ekmek ihtiyacını kurduğu mobil fırınla gideriyor. Tamamı askeri personelden oluşan 6 kişinin çalıştığı fırın, günde 6 bin ekmek üretmeye başladı. Beldedeki bir okulun önüne kurulan mobil fırından sabah ve akşam olmak üzere günde iki kez 150 gramlık ekmekler aile sayısına göre dağıtılıyor.
BİRLEŞMİŞ MİLLETLER İFLAS ETTİ
Yıllardır, Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan, "Dünya 5'ten büyüktür. Hele hele 1'den hayli hayli büyüktür. Birleşmiş Milletler yeniden kurulmalıdır. Dünyanın dertlerine çare olamaz. Masumları koruyamaz" diyordu.
Sonuç, ortada. Suriye'de kan akıyor. Kimyasal bombalar yağıyor, masumların üzerine. Birleşmiş Milletler iflas etti.
Birbirini veto eden Amerika ve Rusya. Tiyatro oynuyorlar. Milyarlar seyrediyor. Gerçeği tek söyleyen bir lider var.
Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan. Ne kadar uzağı görmüş, tek konuşan büyük lider.
Allah razı olsun.
MUHSİN BAŞKAN'IN KANI YERDE KALMIYOR
Fetullah'ın, Muhsin Başkan suikastını kapatmaya yönelik tezgâhı çöktü.
Kahramanmaraş 2.
Sulh Ceza Hâkimliği, "kovuşturmaya yer olmadığına" dair kararı kaldırdı.
Muhsin Başkan'ın eşi Gülafer Yazıcıoğlu, oğlu Furkan ve BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin çabalarını tebrik ediyorum.
Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan'ın yakından takip ettiği suikast, inşallah yeni gelişmelerle aydınlanacak. AK PARTİ Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ, "Muhsin Yazıcıoğlu'nun helikopterinin parçalarını sökenlerle Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın otelini basanlar aynı adamlar" dedi...
ŞU STRATEJİK ATAMAYA BAKAR MISINIZ?
Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan'ın Arap ülkelerine Arapça bilen büyükelçi atamasının ne kadar önemli olduğunu anlatmak için güzel bir örnek vermek istiyorum.
ÇİN, "Bir Kuşak, Bir Yol Projesi"nin çok önemli bir parçası olan İstanbul'a başkonsolos olarak, Pekin Yabancı Diller Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü mezunu Cui Wei'yi atadı.
Çin Dışişleri Bakanlığı Batı Asya ve Kuzey Afrika Genel Müdürlüğü, İstanbul Başkonsolosluğu, Ankara, Washington ve Tahran Büyükelçiliği'nde görev yaptı. 1996-1999 yılları arasında İstanbul Başkonsolosluğu'nda ataşeydi.
Türkler'i çok seviyor. Çok akıllı bir atama...
DERİN SÖZ
"Gazi Mustafa Kemal'in CHP'si, bu ülkenin Kurtuluş Savaşı'na öncülük eden kadro tarafından kurulmuştur. Bugünkü CHP ise Türkiye'nin ikinci kurtuluş savaşı olarak gördüğümüz mücadele sürecine alenen ihanet eden, ülkemizin ve milletimizin düşmanı kim varsa onların değirmenine su taşıyan bir parti haline dönüşmüştür.
Cumhuriyetimiz'in gerçek savunucusu olan bir parti varsa o da AK Parti'dir." (Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan)
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- BÜLENT ERANDAÇ
- Yaşasın bağımsız Türkiye
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