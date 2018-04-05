Bülent Erandaç
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Cumhurbaşkanı Erdoğan tarih yazıyor
Ankara'da küresel lider Tayyip Erdoğan var. Gelecekte, günümüzde yaşadıklarımızın arka planı yazıldıkça, Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan'ın nasıl tarih yazdığı, Büyük Türkiye inşası için nasıl mücadele ve yeni dünya düzeninin kuruluş planlarına nasıl müdahale ettiği çok daha iyi anlaşılacak.
Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan-Rusya Lideri Putin-İran Lideri Ruhani hattı muhkem (sağlam).
Derin Amerika-Avrupa ne kadar uğraşsalar da bu hattı bozamıyorlar, yıkamıyorlar.
Son durum: 1) Türkiyemiz'in Münbiç HAREKÂTI'NI, Putin ve Ruhani destekliyor. Afrin zaferinden ötürü, Putin ve Ruhani bizzat Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ı tebrik ettiler.
2) Türkiye-Rusyaİran- Irak, bölgesel ittifakın ne kadar önemli gelişmelere yol açtığı, bu beraberliğin devamının, ABD-Avrupa'yı sarsmayı sürdüreceği teyit edildi.
3) Suriye'nin toprak bütünlüğü kesinlikle korunacak. Yeni Suriye'nin bölünmez olduğu kayda geçilirken, yeni yönetim modeli üzerinde fikir teatisinde bulunuldu. Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan ve Putin, dünyanın en tecrübeli iki lideri.
İki lider olarak yeni dünya düzeni kuruluşuna (2018- 2028) birebir müdahale etme, yeni paradigmalar koyma şansı bulacaklar.
TÜRKEŞ'İN RAHMETE KAVUŞTUĞU ANLARDA YAKININDAYDIM
Milliyetçi Hareket Partisi'nin efsanevî lideri Başbuğ Alparslan Türkeş'in geçirdiği bir kalp spazmı sonucu Hakk'ın rahmetine kavuştuğu anları yakından gören-yaşayan gazetecilerdenim. 4 Nisan 1997 akşamı, Amasya'dan gelecek Alparslan Türkeş'i Sheraton Oteli'nde bekliyorduk. Geldi. Yarım saat sonra, yüzü sarardı ve nefesi sıkıştı. Anında hastaneye kaldırıldı. Alparslan Türkeş ile ilgili acı haber saat 03.15 civarında açıklandı. Ve son, Başbuğ artık yoktu.
Seksen yıllık VATANMİLLET ömrü sona ermiş, ardında gözü yaşlı milyonlar bırakarak Hakk'a kavuşmuştu. O günden sonra Milliyetçi Hareketi, Devlet Bahçeli omuzladı.
Talebeleri ve dava arkadaşları, şimdi Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan'la beraber, BÜYÜK TÜRKİYE yolunda yürüyorlar. Nur içinde yat, büyük lider Alpaslan Türkeş...
Doğu ve Güneydoğu'da huzur havada uçuşuyor. Şırnak'ta güvenliğin sağlanmasıyla gençler, yıllarca çatışmaların yaşandığı Namaz Dağı'nda yamaç paraşütü yapmanın heyecanını yaşıyor.
KEMAL BEY, AYLİN HANIMI ÖNCE ATTI ŞİMDİ GERİ ALIYOR
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bir tuhaf.
"Atatürk'ün resmini Meclis'teki odasından attı" diyerek, Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'yı partiden ihraç etti. Cuma günü yeniden CHP'ye geri alıyor.
Atatürk'ün resmini atma olayında 3 CHP milletvekili var. Aylin Nazlıaka, Necati Yılmaz'ın ismini verince, "Aylin Nazlıaka pişkin bir yalancı ve müfteridir.
Hakkımda basına ve parti organlarına yaptığı suçlamalarla ilgili yüzleşme çağrıma yanıt vermeyip kaçmıştır. Bu nedenle de CHP'den ihraç edilmiştir" demişti.
CHP Genel Başkanı Yardımcısı Zeynep Altıok ismi dolaştı.
"Asla değilim.
Aylin Hanım'la aramızda böyle bir diyalog da geçmedi.
GÖRMEDİM, DUYMADIM, BİLMİYORUM!" diyordu. Atatürk'ün resmini atan CHP milletvekili işi karanlıkta kalamaz.
Kemal Bey, Atatürk'ün resmini CHP'nin hangi milletvekili sokağa attı?
Bir söyleyiver de "Atatürk düşmanı CHP"liyi aziz milletimiz öğrensin.
DERİN SÖZ
"Nükleer proje sayesinde Türkiye enerji ve teknoloji alanında önemli bir miladı yaşıyor. 60 yıllık rüya gerçeğe dönüyor. İklim ve mevsim koşullarına bağlı olmadan 7 gün 24 saat kesintisiz elektrik üreteceğiz..." (Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak)
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- Cumhurbaşkanı Erdoğan tarih yazıyor
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