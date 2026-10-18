Emre Şahin

Dünyanın en büyük ekonomisi ABD'nin borcu 40 trilyon doları aşarken, küresel finans sistemi tarihin en büyük sınavlarından birini veriyor. Devletler, şirketler, vatandaşlar borçlanıyor. Peki bu borçların karşılığı nerede? Daha da önemlisi bu faturayı kim ödeyecek?

Bir tarafta trilyonlarca dolarlık borç, diğer tarafta bu borçları çevirmek zorunda olan ekonomiler, merkez bankaları ve finans kuruluşları. Üstelik sistemin sorunu yalnızca ABD ile sınırlı değil. Uluslararası Finans Enstitüsü'nün (IIF) 23 Eylül 2026 tarihli değerlendirmesine göre küresel borç, 2026'nın ilk yarısında 365 trilyon doları aştı.

Bu rakam tekrar etmek gerekirse; devletlerin, şirketlerin, finans kuruluşlarının ve hane halklarının borçlarını kapsıyor. Yani dünyadaki toplam ekonomik üretimin birkaç katına ulaşan devasa bir borç yığınıyla karşı karşıyayız. Bir ülkenin borcunu ödeme kapasitesini belirleyen unsurlar arasında ekonomik büyüklüğü, vergi gelirleri, faiz giderleri, borcun vadesi, hangi para biriminden borçlandığı ve yatırımcıların o ülkeye duyduğu güven bulunuyor.

Şimdi asıl soruya gelelim.

ABD 40 trilyon doları aşan borcunu nasıl ödeyecek? İngiltere, Fransa, Almanya, Çin ve Japonya borçlarını nasıl yönetecek? Avrupa'nın büyük ekonomileri artan faiz yükünün altından nasıl kalkacak?

Bu ülkelerin borçlarının tamamının aynı anda ödenmesi zaten beklenmiyor. Modern kamu maliyesinde devletler, vadesi gelen borçların önemli bir bölümünü yeni tahvil ihraç ederek yeniliyor.

Bu yönteme borcun çevrilmesi deniliyor. Daha yüksek faizle borçlanmak zorunda kalan hükümetler, bir süre sonra yeni borç alabilmek için daha fazla faiz ödemek zorunda kalabiliyor. Bu da borç-faiz sarmalını güçlendiriyor.

Ancak büyüme yavaşlar, faizler yüksek kalır ve bütçe açıkları genişlemeye devam ederse mevcut düzenin maliyeti ağırlaşacak. Bugün farklı bölgelerinde yaşanan savaşlara, jeopolitik gerilimlere ve güç mücadelelerine yalnızca askerî veya siyasi gelişmeler olarak bakmak, asıl gerçekleri gözden kaçırmak olur. Enerji kaynakları, ticaret yolları, rezerv para birimleri, stratejik madenler ve küresel finans sistemi üzerindeki rekabet, bu mücadelelerin önemli boyutlarını oluşturuyor.

Dünya ekonomisi devasa bir borç yükü altında ezilirken ülkeler, geleceğin ekonomik ve siyasi düzeninde daha güçlü bir konum elde etmek için mücadele ediyor. Yani yeni düzenin sancıları sürecek. Çözüm ne?

3 SENARYO VAR

1. Enflasyonla borçların reel değerinin azaltılması: Devletler ve merkez bankaları, doğrudan veya dolaylı biçimde genişlemeci politikalara yönelebilir. Enflasyon yükseldiğinde sabit faizli ve yerel para cinsinden borçların reel değeri azalabilir. Ancak bunun bedelini tasarruf sahipleri, ücretliler ve sabit gelirli vatandaşlar ödeyebilir.

2. Borçların yeniden yapılandırılması: Devletler alacaklılarıyla anlaşarak borçların vadesini uzatabilir, faiz koşullarını değiştirebilir veya belirli durumlarda anaparanın bir bölümünü yeniden düzenleyebilir. Ancak büyük ekonomilerde yaşanacak kapsamlı bir yeniden yapılandırma, bankalardan emeklilik fonlarına kadar geniş bir finansal ağı etkileyebilir.

3. Finansal sistemin kurallarının değişmesi: İşte en kritik ihtimal. Dünya ekonomisi, mevcut borç düzenini sürdürmek için yeni araçlara ihtiyaç duyabilir. Daha uzun vadeli borçlanma, yeni rezerv varlıklar, farklı ödeme sistemleri, uluslararası finans kurumlarında reform ve merkez bankaları arasındaki yeni anlaşmalar bu arayışın parçaları olabilir. Borçların uzun yıllar çevrilmesi de mümkün. Asıl mesele, bunun hangi ekonomik ve siyasi bedellerle gerçekleştirileceği.

YENİ BÜYÜK GÜÇ

Dünyanın en çok takip edilen yatırımcılarından Ray Dalio, borç krizlerini yalnızca ekonomik bir problem olarak değerlendirmiyor. Türkiye'nin yeni dönemde çok büyük bir güç olacağını belirten Dalio'nun yaklaşımında finansal borç döngüleri, toplumsal eşitsizlikler ve küresel güç mücadeleleri birbirini besleyen süreçler.

Dalio, değişen dünya düzeni üzerine çalışmalarında borçların gelirlerden daha hızlı büyümesinin ve borç servisi maliyetlerinin ağırlaşmasının, ekonomik ve siyasi gerilimleri artırabileceğine dikkat çekiyor. Ona göre mevcut düzenin sınırlarına ulaşılması, para sisteminden uluslararası güç dengelerine kadar geniş bir dönüşümü tetikleyebilir. Dalio'nun tarihsel yaklaşımından çıkarılabilecek temel sonuç şu: Büyük güçler yalnızca savaş meydanlarında değil, ekonomik ve finansal düzenin kuralları belirlenirken de yükselir veya geriler.

PARANTEZ

JP Morgan'ın CEO'su Jamie Dimon: Amerika Birleşik Devletleri'nin ekonomik ve askeri üstünlüğünü koruyamaması halinde doların dünyanın rezerv para birimi olma statüsünü kaybetme ihtimali yüksek.